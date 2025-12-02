Red Dead Redemption, Netflix aboneleri için ücretsiz çıktı

Reklam

Red Dead Redemption bugün ilk kez mobil platformlar için yayınlandı.

Popüler oyun Netflix aboneleri için herhangi bir ek ücret ödenmeden indirilebiliyor.

Netflix abonesi olmayan kullanıcılar ise oyunu Google Play ve App Store üzerinden ekstra bir ücret ödeyerek satın alma seçeneğine sahip durumda.

Tüm zamanların en beğenilen oyunlarından biri olan Red Dead Redemption şimdi Android ve iOS cihazlara geldi. GTA serisinin de yapımcısı olan Rockstar Games’in popüler oyunu, Netflix iş birliğiyle artık akıllı telefonlarda oynanabilecek.

Elbette ki Netflix aboneliği olmayan oyunseverler de orijinal Red Dead Redemption’ı deneyimleme şansına sahip olabilecek. Fakat ne yazık ki bu kullanıcıların oyunu satın almak için yüksek bir fiyat ödemeleri gerekecek.

John Marston efsanesi artık cebinizde

Rockstar Games’in yeni mobil oyunu, dokunmatik ekran kontrollerini ve oyun çubuklarını destekleyecek şekilde uyarlandı. Oyun ayrıca ana hikaye ile Undead Nightmare genişleme paketini de içeriyor.

İçeriğin büyük olması nedeniyle indirme boyutu 3 GB olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kurulumdan sonra da ek veri indirilmesi gerekiyor.

Red Dead Redemption’ın konusu şu şekilde özetleniyor:

“Amerika Vahşi Batı’sı ve Meksika’nın uçsuz bucaksız topraklarında geçen bu macerada, eski kanun kaçağı John Marston federal ajanlar ailesini tehdit edince, bir zamanlar yoldaşı olan çete üyelerinin peşine düşmek zorunda kalıyor. 2018’de satış rekorları kıran Red Dead Redemption 2’nin yine büyük beğeni toplayan öncülü olan bu hikayede, Marston’un kanla yoğrulmuş geçmişini geride bırakma çabasına tanık oluyoruz.”

Red Dead Redemption nasıl ücretsiz indirilir? (Netflix)

Red Dead Redemption’ı ek ücret ödemeden indirmek için Netflix uygulamasını açmanız, Oyunlar bölümüne gitmeniz ve listede ilgili oyunu aramanız gerekiyor. Fakat Netflix’a abone değilseniz, 1.399 TL karşılığında Google Play Store ya da Apple App Store platformlarından oyuna ulaşabilirsiniz.

Öte yandan Red Dead Redemption’ın şu anda PlayStation Plus kataloğunda yer aldığını da hatırlatmakta fayda var. Popüler oyun, kütüphanedeki diğer yapımlarla birlikte abonelere ek bir ücret ödemeden sunuluyor.

Son olarak en iyi ücretsiz Steam oyunları listemize de göz atmanızı öneririz. Listede farklı türlerde birbirinden ilgi çekici çok sayıda oyun yer alıyor.