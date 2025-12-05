Paribu, CoinMENA’nın çoğunluk hisselerini satın aldı

Reklam

Popüler kripto varlık platformu Paribu, MENA bölgesinde lisanslı hizmet veren CoinMENA'nın çoğunluk hissesini satın aldı.

Bu stratejik hamle, Paribu'nun kripto sektöründeki ilk uluslararası satın alması olarak kayıtlara geçti.

CoinMENA özellikle de Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi kilit pazarlarda lisanslı olarak hizmet veriyor.

Türkiye’nin önde gelen kripto para hizmetlerinden biri olan Paribu, global arenada önemli bir stratejik hamle gerçekleştirdi. Uzun süredir yurt dışı pazarlara açılma vizyonu çizen şirket, ilk büyük global satın alımını bugün resmen tamamladı.

Dikkat çeken bu yatırım hamlesi, Türk kripto ekosisteminin küresel pazardaki konumunu daha da güçlü bir hale getirmeye yardımcı olacak. Şirket bu satın alımla birlikte hızla büyüyen ve büyük potansiyele sahip olduğu vurgulanan Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarına odaklanıyor.

Reklam

Paribu rotasını MENA bölgesine çevirdi

Ülkemizde geniş bir pazar hacmini elinde tutan Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde hizmet veren kripto varlık hizmet sağlayıcısı CoinMENA’yı bünyesine kattı. Çoğunluk hissesini satın alan Paribu, böylelikle şirketin yönetim ve kontrolünü de eline almış oldu.

CNBC-e’nin haberine göre söz konusu satın alım, global pazara açılma planları kuran Paribu için başka önemli bir anlam da teşkil ediyor. Şirket, kuruluşundan bu yana ilk kez küresel çapta bir satın almaya imzasını attı.

Bilindiği üzere CoinMENA, adından da anlaşılacağı üzere MENA bölgesine odaklanan bir kripto varlık platformu olarak hizmet veriyor. Özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi popüler pazarlarda ivme yakalayan platform, Bahreyn Merkez Bankası (CBB) tarafından yetkilendirilmiş bir servis olarak yıllardır bölgedeki kullanıcıların güvenini toplamayı başardı.

Paribu, halihazırda lisanslı ve kurulu bir platformu bünyesine kazandırarak MENA bölgesine sıfırdan adım atmak yerine daha hızlı bir giriş gerçekleştiriyor. Bu dikkat çeken satın alım, Paribu’nun gelecekte Avrupa ve belki de Asya gibi diğer potansiyel pazarlara açılmasında bir nevi köprü görevi görebilir.

Paribu Kurucusu ve CEO’su Yasin Oral, bu satın alımla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Paribu’nun teknoloji altyapısını ve CoinMENA’nın bölgesel içgörülerini bir araya getiren bu anlaşma, MENA bölgesindeki milyonlarca kullanıcıya regüle, hızlı ve güvenli finansal hizmetlere erişim sunarak bölgenin dijital varlık ve finans ekosisteminde yeni bir standart oluşturacak. Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen ColdShield teknolojimizle Türkiye’de ve dünyada dijital varlık saklamada yeni standartlar belirledik. Geniş yetkili aracı kurumumuz Paribu Yatırım Menkul Değerler AŞ için kuruluş izni aldık. Düzenleyici çerçevelerin netleşmesiyle küresel bir trende dönüşen kripto sektörü konsolidasyonunu MENA’ya taşıyoruz. Paribu’nun büyüme yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor.”