Samsung One UI 8.5 Beta programı için artık geri sayım başladı

- Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre One UI 8.5 Beta programının başlangıç tarihi 8 Aralık Pazartesi olacak.
- Beta programı ilk olarak ABD, Güney Kore, Almanya ve İngiltere gibi belirli ülkelerde Galaxy S25 serisi için yayınlanacak.
- İlerleyen haftalarda daha fazla ülkenin test sürecine dahil olması bekleniyor.
Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, One UI 8.5 Beta sürümünü Galaxy S25 serisi için 8 Aralık Pazartesi günü resmi olarak başlatmayı planlıyor. Güncellemenin ilk olarak Almanya, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi belirli bölgelerde kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.
Son günlerde ortaya çıkan birkaç sızıntı, Samsung’un Beta programının başlangıcı için arayüzü geliştirdiği fikrini güçlendirdi. Dahili sürümlerde sık sık yapılan güncellemeler, ürün yazılımının yayınlanmaya yakın olduğunu gösteriyor.
Samsung’un yeni güncellemesi 8 Aralık’ta yayınlanacak
One UI 8.5 Beta sürümü Samsung’un dahili sunucularında ZYL5 yazılımıyla tespit edildi. Kısa süre sonra sızdırılan bir değişiklik günlüğü, yazılımın en azından sınırlı bir test grubu için kararlı kabul edilen bir seviyeye ulaştığını gösterdi.
GizChina’nın haberine göre Beta sürümün ilk ülkelere ulaşmasının ardından Samsung’un yazılımın hazırlandığı Hindistan ve Polonya gibi bölgeleri de programa ekleyerek programın ikinci aşamasına başlaması bekleniyor.
Sızıntıların çokluğuna rağmen Samsung, One UI 8.5 Beta programını henüz resmi olarak duyurmadı. Bu tür bir açık test alışılmadık bir durum olarak yorumlanıyor. Zira şirket genellikle ara sürümleri (x.1 ya da x.5) genel bir test aşaması olmadan doğrudan kararlı sürümde yayınlıyor.
Samsung bu hafta Galaxy S24 Ultra modeli için One UI 8.5 güncellemesinin dahili testlerine başladı. Amiral gemisi modelinin yazılımı markanın sunucularında tespit edildi. Bu da geliştirme sürecinin hızla ilerlediğine işaret ediyor.
One UI 8.5 alacak Samsung telefonlar belli oldu
Samsung’un yeni One UI 8.5 güncellemesini destekleyecek Galaxy modelleri ortaya çıktı. İddialara göre yeni güncelleme aşağıdaki telefonlarda desteklenecek:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15 LTE
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A16 LTE
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A06 LTE
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A17 LTE
- Galaxy A17 5G
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy F serisi
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy F36
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9 Plus
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lit 2024
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro