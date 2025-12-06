Samsung One UI 8.5 Beta programı için artık geri sayım başladı

Reklam

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre One UI 8.5 Beta programının başlangıç tarihi 8 Aralık Pazartesi olacak.

Beta programı ilk olarak ABD, Güney Kore, Almanya ve İngiltere gibi belirli ülkelerde Galaxy S25 serisi için yayınlanacak.

İlerleyen haftalarda daha fazla ülkenin test sürecine dahil olması bekleniyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, One UI 8.5 Beta sürümünü Galaxy S25 serisi için 8 Aralık Pazartesi günü resmi olarak başlatmayı planlıyor. Güncellemenin ilk olarak Almanya, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi belirli bölgelerde kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.

Son günlerde ortaya çıkan birkaç sızıntı, Samsung’un Beta programının başlangıcı için arayüzü geliştirdiği fikrini güçlendirdi. Dahili sürümlerde sık sık yapılan güncellemeler, ürün yazılımının yayınlanmaya yakın olduğunu gösteriyor.

Samsung’un yeni güncellemesi 8 Aralık’ta yayınlanacak

One UI 8.5 Beta sürümü Samsung’un dahili sunucularında ZYL5 yazılımıyla tespit edildi. Kısa süre sonra sızdırılan bir değişiklik günlüğü, yazılımın en azından sınırlı bir test grubu için kararlı kabul edilen bir seviyeye ulaştığını gösterdi.

GizChina’nın haberine göre Beta sürümün ilk ülkelere ulaşmasının ardından Samsung’un yazılımın hazırlandığı Hindistan ve Polonya gibi bölgeleri de programa ekleyerek programın ikinci aşamasına başlaması bekleniyor.

Sızıntıların çokluğuna rağmen Samsung, One UI 8.5 Beta programını henüz resmi olarak duyurmadı. Bu tür bir açık test alışılmadık bir durum olarak yorumlanıyor. Zira şirket genellikle ara sürümleri (x.1 ya da x.5) genel bir test aşaması olmadan doğrudan kararlı sürümde yayınlıyor.

Samsung bu hafta Galaxy S24 Ultra modeli için One UI 8.5 güncellemesinin dahili testlerine başladı. Amiral gemisi modelinin yazılımı markanın sunucularında tespit edildi. Bu da geliştirme sürecinin hızla ilerlediğine işaret ediyor.

One UI 8.5 alacak Samsung telefonlar belli oldu

Samsung’un yeni One UI 8.5 güncellemesini destekleyecek Galaxy modelleri ortaya çıktı. İddialara göre yeni güncelleme aşağıdaki telefonlarda desteklenecek:

Galaxy S serisi

Galaxy S25 FE

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 LTE

Galaxy A15 5G

Galaxy A16 LTE

Galaxy A16 5G

Galaxy A06 LTE

Galaxy A06 5G

Galaxy A17 LTE

Galaxy A17 5G

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy F36

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lit 2024

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro