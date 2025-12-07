Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows rekor indirmeye ulaştı

Reklam

Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows DLC'si lansmanından yalnızca iki gün sonra dünya çapında 2 milyon kopyadan fazla satışına ulaştı.

Bu etkileyici satış rakamı, genişleme paketinin ana oyunun Deluxe Sürümü'ne dahil edilmesinin de katkısıyla gerçekleşti.

Paket şu anda 10 dolar fiyat etiketiyle Steam'de listeleniyor.

Elden Ring Nightreign oyununun ilk ücretli genişleme paketi olan The Forsaken Hollows kısa süre önce PC, PlayStation ve Xbox platformlarında yayınlandı. Bunun üzerinden yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen önemli bir dönüm noktasına ulaşmayı başardı.

Stüdyonun resmi profilinde yayınlanan bir gönderide, DLC’nin satışlarının iki milyonu aştığı ifade edildi. 4 Aralık’taki lansmanından yalnızca iki gün sonra ulaşıldığı düşünüldüğünde bu rakamlar etkileyici bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. DLC’nin ayrıca temel oyunun Deluxe Sürümü fiyatına dahil olduğunu da belirtmekte fayda var.

FromSoftware tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, yeni DLC paketinin 2 milyondan fazla satışa ulaştığı doğrulandı. Stüdyo şu ifadelerle hayranlarına seslendi:

“Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows dünya çapında 2 milyondan fazla kopya sattı. Oyunu oynayan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. Gece Gezenler’in liderliğindeki yeni savaşların keyfini çıkarmanızı umuyoruz. Sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz.”

Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows şu anda 10 dolar (yaklaşık 425 TL) karşılığında satın alınabiliyor. Fakat DLC’yi oynayabilmek için elbette ki orijinal oyuna da sahip olmanız gerekiyor. Bu DLC paketi yeni içerikler ve zorluklar ile karşımıza çıkıyor.

DLC paketi ile gelen yeni özellikler arasında oynanabilir iki Gece Gezenler karakteri Scholar ve Gravedigger, üçüncü günün şafağında karşılaşılacak iki boss ve belirli koşullar altında haritanın yapılandırmasını değiştiren yeni bir hareketli Dünya bulunuyor.

Elden Ring Nightreign sistem gereksinimleri

Minimum gereksinimler Önerilen gereksinimler İşletim sistemi 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir, Windows 10 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir, Windows 11 İşlemci Intel Core i5-10600 / AMD RYZEN 5 5500 Intel Core i5-11500 / AMD RYZEN 5 5600 Bellek (RAM) 12 GB RAM 12 GB RAM Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX Vega-56 8GB DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Depolama 30 GB kullanılabilir alan 30 GB kullanılabilir alan