Netflix, Warner Bros’u 82,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı

Netflix, Warner Bros. Discovery'nin stüdyo ve yayın birimini yaklaşık 82,7 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Bu devasa satın alma ile birlikte Harry Potter, DC Comics, The Last of Us, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones gibi ikonik markaların ve HBO'nun devasa kütüphanesinin kontrolü Netflix'e devredilecek.

Tahminlere göre anlaşmanın tamamlanması, 2026 yılının üçüncü çeyreğini bulabilir.

Bu anlaşmayla beraber Netflix ile HBO Max'in birleşmesi, kullanıcıların daha ekonomik fiyatlardan abonelik satın alabilmesine yardımcı olabilir.

Böylelikle Harry Potter, DC, Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones, Looney Tunes ve Scooby-Doo gibi dünya çapında popüler serilerin hakları Netflix’e geçecek. Bu anlaşma, dijital platformlar arasındaki dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

Netflix bu satın alımla birlikte nelere sahip olacak?

Haftalar boyunca devam eden yoğun bir teklif sürecinin ardından Netflix, bu savaşın kazananı oldu. Şirket, Paramount ve Comcast gibi diğer büyük rakiplerinden sıyrılarak Warner’ı bünyesine katıyor. Ayrıca Apple’ın da bir dönem bu satın alım fikriyle ilgilendiğini de eklemekte fayda var.

Reuters’a göre şu anda özel müzakere aşamasında olan anlaşma, Warner Bros’un “premium” varlıklarına odaklanıyor. Warner ekibi Netflix ile anlaşmayı tamamlamak için diğer potansiyel alıcılar ile olan görüşmeleri sonlandırdı. Yani artık resmi satın alım için son prosedürlerin yerine getirildiği tahmin ediliyor.

Bu anlaşma ile birlikte Netflix, Warner Bros’a ait şu varlıklara sahip olacak:

Warner Bros. Studios: Tarihin en büyük film stüdyolarından biri olarak biliniyor. Stüdyonun halihazırda Harry Potter, Batman ve Yüzüklerin Efendisi gibi sayısız franchise markası bulunuyor.

HBO ve HBO Max: HBO’nun tüm premium kablo kanalları ve Max yayın platformu da bu anlaşmaya dahil edilecek.

Fikri mülkiyet hakları: DC Comics, Game of Thrones, Friends ve The Big Bang Theory gibi dev markaların hakları da artık Netflix’in eline geçecek.

Popüler kültürün günümüzde temel taşlarından birini oluşturan Warner Bros. Discovery aynı zamanda Fantastik Canavarlar, The Last of Us, Succession, White Lotus, Superman, Wonder Woman, Looney Tunes, Hanna-Barbera ve Cartoon Network gibi markaları da bünyesinde barındırıyor.

Satış tamamlanmadan önce Warner Bros. Discovery, geleneksel kablo ve haber kanallarını (CNN, TNT ve TBS) ayıracak. Netflix’in odak noktası tamamen yayın akışı ve içerik üretimi olduğundan dolayı bu varlıkların yeni bir bağımsız şirket oluşturması ya da ayrı satılması bekleniyor.

Netflix-Warner Bros. Discovery satın alımı ne zaman tamamlanacak?

Şu anda anlaşmanın henüz tamamlanmadığını belirtmekte fayda var. Öncelikle bu satın alım işlemi için ABD ve Avrupa’daki düzenleyici kurumlardan onay alınması gerekiyor. Özellikle de Netflix ve HBO Max’in birleşmesi, antitröst yasaları kapsamında incelemeye tabi tutulacak.

Bununla birlikte Paramount, söz konusu birleşmenin pazarda “adaletsiz” bir durum yaratabileceğini savundu. Şirket, bu potansiyel anlaşmayı engellemek adına her türlü yasal işleme başvuracaklarını bildirdi.

Yine de her şeyin yolunda gitmesi halinde resmi anlaşmanın 2026 yılında tamamlanabileceği tahmin ediliyor. Bu anlaşmayla birlikte Netflix-HBO Max platformunun birleşmesi ise en çok abonelerin işine yarayacak gibi görünüyor.

Zira bu durum, kullanıcıların daha ekonomik fiyatlardan abonelik elde etmelerine yardımcı olacak. Kullanıcılar artık her iki platforma da ayrı ayrı para ödemek zorunda kalmayacak.

Son olarak HBO Max Türkiye'ye Aralık 2025'te eklenecek yeni dizi/filmler haberimize de göz atmanızı tavsiye ederiz.