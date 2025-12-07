Menüyü Kapat
    Steam ve Switch’te fırtınalar estiren Tiny Bookshop için PS5 onayı geldi

    Steam ve Nintendo Switch'te yarım milyondan fazla satan Tiny Bookshop'un 10 Nisan 2026'da PlayStation 5'e geleceği duyuruldu.
    Tiny Bookshop
    • Gezgin bir kitapçıyı canlandırdığımız Tiny Bookshop'un 10 Nisan 2026'da PS5'te yayınlanacağı açıklandı.
    • Aynı tarihte oyunun PlayStation 5 ve Nintendo Switch için fiziksel kopyalarının da satışa çıkması bekleniyor.
    • İlk olarak Steam ve Switch için Ağustos ayında yayınlanan oyun, eleştirmenler ve oyunseverler tarafından övgüyle karşılandı.

    Skystone Games, 2P Games ve Neoludic Games geliştiricileri rahatlatıcı yönetim oyunları Tiny Bookshop için PlayStation 5 müjdesini resmen duyurdu. Popüler için yakında nihayet PC ve Nintendo Switch dışında bir dünyaya adım atmaya hazırlanıyor.

    Gematsu’nun haberine göre Tiny Bookshop, 10 Nisan 2026 tarihinde PlayStation 5 platformunda oyunseverler ile buluşacak. Silver Lining Interactive ayrıca aynı gün Nintendo Switch ve PS5 için oyunun fiziksel sürümlerini de yayınlayacağını duyurdu.

    Tiny Bookshop eleştirmenler ve oyuncuların beğenisini topladı

    Kısa sürede dünya genelinde ilgi odağı haline gelen Tiny Bookshop, güzel sahil kasabası Bookstonbury’de geçen bir hikaye yönetim oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular, küçük bir seyyar kitapçı dükkanı işletmekle görevli oluyor.

    Oyunda her gün bir park yeri seçen, dükkanı dekore edip kişiselleştiren ve müşterilerle etkileşim kuran bir kitapçı rolünü üstleneceksiniz. Ziyaretçilerin zevklerini öğrenerek, onlara özel kitaplar ya da ufuklarını genişletmelerine yardımcı olacak eserler tavsiye etmeniz mümkün olacak.

    Tiny Bookshop

    Oyun ayrıca sizleri bu tatlı sahil kasabasında daha fazla zaman geçirmeye ve buranın tadını çıkarmaya da davet edecek. Kasabanın sırları keşfetmek ve pul toplamak için etrafı keşfedebileceksiniz.

    Tiny Bookshop oyunu 7 Ağustos 2025 tarihinde Nintendo Switch ve PC platformları için piyasaya sürüldü. Sevilen oyun kısa süre içinde eleştirmenlerden övgü dolu notlar aldı.

    Oyun Steam platformunda yüzde 96 olumlu incelemeye ve 4 bin 500’den fazla puana sahip durumda. Tiny Bookshop, Nintendo Switch’te ise ilk haftadan satış listelerine damgasını vurmayı başardı.

    Öte yandan Neloudcic Games ekibi oyunun PC ve Nintendo Switch platformlarında yarım milyondan fazla sattığını açıkladı. Nisan ayında PlayStation 5 platformuna da gelecek olan Tiny Bookshop, böylelikle çok daha geniş bir kitleyle buluşma şansına sahip olacak.

    Tiny Bookshop sistem gereksinimleri (PC)

    Minimum gereksinimler Önerilen gereksinimler
    İşletim sistemi Windows 7 veya daha yenisi Windows 10
    İşlemci Intel Core i5-7360U veya daha iyisi AMD Ryzen 5600G
    Bellek (RAM) 8 GB RAM 8 GB RAM
    Ekran kartı Intel UHD 630 veya daha iyisi GTX 1060 veya daha iyisi
    DirectX Sürüm 11 Sürüm 11
    Depolama 2 GB kullanılabilir alan 3 GB kullanılabilir alan

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

