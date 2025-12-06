iPhone 16 serisi, 2025’in 3. çeyreğinde satışlarda tozu dumana kattı

Reklam

Küresel akıllı telefon pazarında 2025'in 3. çeyreğinde en çok satan 10 modelin tamamı Samsung ve Apple tarafından üretildi.

Samsung'un orta segment modelleri Galaxy A56 ve A36 listeye girerken, amiral gemisi Galaxy S25 Ultra şaşırtıcı bir şekilde liste dışı kaldı.

Apple, iPhone 16 serisi ile listenin ilk üç sırasındaki yerini koruyarak zirvedeki hakimiyetini sürdürdü.

Teknoloji dünyasının iki dev ismi Samsung ve Apple, akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Counterpoint Research tarafından 2025 yılının üçüncü çeyreğine dair açıklanan veriler, dünyada en çok satan 10 modelin tamamının iki markaya ait olduğunu gözler önüne serdi.

Listede Samsung ve Apple, beşer cihazla eşitliği sağlasa da, sıralamadaki değişimler dikkat çekici detaylar barındırıyor.

Reklam

Zirve yine Apple’ın tekelinde

Listenin zirvesi her zamanki gibi Apple’ın kontrolünde kalmaya devam etti. ABD merkezli teknoloji devi firmanın iPhone 16, 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri, üçüncü çeyrekte de kürsünün ilk üç basamağını kimseye kaptırmadı.

Galaxy A56 ve A36 yükselişte

Samsung’un satış hacmini genellikle uygun fiyatlı giriş seviyesi modeller sırtlasa da, üçüncü çeyrekte işler biraz değişti. Yılın en iddialı orta segment cihazları arasında gösterilen Galaxy A56, en çok satanlar listesine girmeyi başardı ve dünya genelinde 8. sıraya yerleşti.

Ancak Samsung cephesindeki tek sürpriz Galaxy A56 ile sınırlı kalmadı. Galaxy A36 da listeye adını yazdırarak kardeşini geride bıraktı ve 7. sıraya oturdu. Pazar analistleri, ilgili modellerin sunduğu “Awesome Intelligence”, “Best Face” ve “Nightography” gibi gelişmiş özelliklerin tüketicileri cezbetmede etkili olduğunu belirtiyor.

Amiral gemisi S25 Ultra’ya soğuk duş

Orta segmentte yüzler gülerken, şirketin tepe modeli Galaxy S25 Ultra tarafında ise işler beklendiği gibi gitmedi. Yılın ilk iki çeyreğinde listede kendine yer bulan ve kağıt üstünde oldukça iyi bir performans sergileyen amiral gemisi, üçüncü çeyrek itibarıyla en çok satan 10 telefon listesinin dışında kaldı.

Samsung cephesi için teselli sayılabilecek gelişme ise şirketin toplamda beş modelle listede varlık göstermesi oldu. Özellikle Galaxy A16’nın 4G ve 5G versiyonlarının ayrı ayrı listelenmesi, markanın sayısal üstünlüğünü korumasını sağladı.

2025 yılının üçüncü çeyreğinde küresel çapta en çok satılan ilk 10 akıllı telefon modeli şu şekilde sıralandı:

iPhone 16

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Galaxy A16 5G

Galaxy A06

Galaxy A36

Galaxy A56

Galaxy A16 4G

iPhone 17 Pro Max

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, veriler bir önceki yılın aynı döneminde (2024 3. çeyrek) en çok satan modellerin de değiştiğini ortaya koyuyor:

iPhone 15

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

Galaxy A15 4G

Galaxy A15 5G

Galaxy A05

Redmi 13C 4G

Galaxy A35

iPhone 14

Galaxy S24

Xiaomi liste dışı kaldı

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında göze çarpan en büyük değişim, Çinli üretici Xiaomi tarafında yaşandı. 2024’ün üçüncü çeyreğinde Redmi 13C ile listeye tutunmayı başaran marka, 2025 tablosunda yerini tamamen Samsung ve Apple hegemonyasına bıraktı.

Samsung tarafında ise, geçtiğimiz sene listede kendine yer bulan “Premium” sınıfındaki Galaxy S24’ün yerini, 2025 verilerinde tamamen orta ve giriş segmentindeki A serisi modeller doldurmuş durumda. Apple ise iPhone 15 nesliyle kurduğu hakimiyeti, iPhone 16 serisi ve iPhone 16e hamlesiyle perçinleyerek listedeki model sayısını dörtten beşe çıkardı.