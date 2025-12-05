iPhone Air, 10 haftada yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti

Reklam

SellCell'in araştırmasına göre iPhone Air, lansmandan sonraki 10 hafta içinde ortalama yüzde 44,3 değer kaybetti.

Bu dikkat çeken oran, diğer iPhone 17 modellerinin ortalama yüzde 34,6'lık değer kaybından yaklaşık yüzde 10 daha kötü bir performans ortaya koyuyor.

En büyük değer kaybı, yüzde 47,7'ye ulaşan düşüşle 1TB'lık iPhone Air modelinde görülüyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri ise yüzde 40'ın altında değer kaybıyla ikinci el piyasasında güçlü bir duruş sergiliyor.

Apple tarafından Eylül ayındaki Awe Dropping lansmanında iPhone 17 serisi ile beraber “Plus” modelinin yerine piyasaya sürülen iPhone Air, “ultra ince akıllı telefon” vaadiyle kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Fakat ne yazık ki bu cesur strateji, kullanıcıların “işlevsel” ve “şık görünümlü” bulmasına rağmen beklenen satış hedeflerine ulaşamadı.

Ortaya çıkan son araştırmalara göre iPhone Air, son yıllarda iPhone’lar arasında yeniden satış değerinde en büyük düşüşü yaşayan model oldu. Ultra ince cihaz, lansmandan yalnızca 10 hafta sonra orijinal değerlerinin neredeyse yüzde 50’sini kaybetti.

Yeni iPhone’ların ikinci el pazarındaki durumu ne?

SellCell’in araştırmasında iPhone 17 serisinin yeniden satış performansı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 40’tan fazla geri alım şirketinin ortalama takas fiyatlarına göre değerlendirildi. Adil bir karşılaştırma sağlamak için tüm cihazların iyi durumda olduğu kabul edildi.

Ortaya çıkan veriler, iPhone 17 serisinin on hafta sonra ortalama yüzde 34,6 değer kaybı yaşadığını bizlere gösteriyor. Bu da iPhone 16 serisinin 2024 yılında aynı dönemde kaydettiği yüzde 39’luk düşüşün altında görünüyor.

Bununla birlikte iPhone 15 serisi yüzde 31,9’luk değer kaybıyla son dönemdeki en iyi performansı göstermeye devam ediyor. Daha da eski olan iPhone 14 serisiyse aynı dönemde yüzde 36,6 değer kaybına uğradı.

iPhone Air değer kaybı açısından diğer tüm modelleri solluyor

Ultra ince iPhone Air daha olumsuz bir şekilde öne çıkıyor. Samsung Galaxy S25 Edge cihazına doğrudan rakip olarak piyasaya sürülen model, tüm depolama seçeneklerinde ortalama yüzde 44,3 değer kaybı yaşadı.

Açıklanan bu oran yüzde 40,3 ile yüzde 47,7 arasında değişiyor. Bu satış performansı “Air” seçeneğini 2022 yılında iPhone 14 Plus ve bazı iPhone 13 Mini versiyonlarından bu yana “en kötüler” arasına sokuyor.

Değer açısından en büyük düşüş ise tüm modeller arasında en kötü değer korumasını sağlayan model olarak değerlendirdiği 1 TB dahili depolama alanına sahip olan iPhone Air’da görülüyor.

iPhone 17 Pro Max en az değer kaybeden model oldu

MacRumors’un paylaştığı detaylara göre en iyi satış performansı on hafta sonra değerinin yalnızca yüzde 26,1’ini kaybeden 256 GB iPhone 17 Pro Max‘ten geldi. 512 GB modeli ise yüzde 30,3 değer kaybetti.

“Pro” ve “Pro Max” serilerinden hiçbir cihaz yüzde 40 değer kaybını aşmadı. Bu da ikinci el pazarında istikrarlı bir talep olduğunu gösteriyor.

Standart iPhone 17 son “Pro” dışı modellerle benzer bir eğilim göstererek yüzde 32,9 ile yüzde 40,8 arasında değer kaybetti. Genel anlamda iPhone 17 ailesi aynı dönemde iPhone Air’dan yaklaşık yüzde 9,7 daha fazla değer kazandı.

On haftalık sıralamada iPhone Air listenin en altında yer alıyor. Diğer modeller değer kayıplarını onuncu hafta civarında dengelerken, “Air” modeli ne yazık ki bu düşüşünü sürdürüyor.