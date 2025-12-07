OnePlus Ace 6T ilk günden yüksek satışlarıyla Çin pazarını salladı

Reklam

Bu hafta piyasaya sunulan OnePlus Ace 6T, Çin'deki ilk satış gününde satış rekoru kırdı.

Cihaz, serinin önceki tüm modellerini geride bırakarak etkileyici bir lansman açılışına imza attı.

Dünyanın Snapdragon 8 Gen 5 yonga setine sahip ilk telefonu olan model, etkileyici performansı sayesinde beklentileri aşan satış rakamlarını gördü.

Bu hafta Çin pazarında satışa çıkan OnePlus Ace 6T modeli ilk günden satış rekoru kırdı. Anavatanında yoğun bir ilgiyle karşılanan performans canavarı akıllı telefon cihazı, modern tasarımı ve etkileyici donanımıyla ilgi odağı olmayı başardı.

OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, telefonun satışa sunulmasından kısa bir süre sonra açıklama yaptı. Cihaz, beklentileri aşan bir şekilde yoğun taleple pazarda karşılandı. Telefonda yer alan Snapdragon 8 Gen 5 çipi, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 100W SuperVOOC hızlı şarjlı 8.300 mAh pil kapasitesi gibi iddialı özellikler bu konuda etken faktörler oldu.

OnePlus Ace 6T rekor lansman açılışına imza attı

OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, cihazın satışa çıktıktan sonra yalnızca birkaç dakika içinde bu önemli başarıya ulaştığını ifade etti. Louis’e göre model, 2025 yılında kendi fiyat aralığındaki tüm rakip telefonların ilk gün satış rakamlarını sadece 10 dakikada geride bırakmayı başardı.

Gizmochina’ya göre şirket, bu yıl genel anlamda satışlarını olumlu ciddi bir şekilde artırdı. Sene başından bu yana OnePlus, geçtiğimiz yıla kıyasla Çin’deki satışlarını yüzde 4,3 oranında artırarak dikkatleri üzerine çekti.

OnePlus Ace 6T cihazının yanı sıra OnePlus 15 ve OnePlus Ace 6’nın da istikrarlı bir talep ile karşılaştığı vurgulanıyor. Bu cihazların da yardımı sayesinde OnePlus’ın 2025’te rekor bir yıllık büyüme kaydedebileceği tahmin ediliyor.

OnePlus Ace 6T özellikleri ve fiyatı

OnePlus’ın performans canavarı telefonu 1,5K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızına sahip 6,83 inç AMOLED ekran sunuyor. Telefonda Snapdragon 8 Gen 5 çipi, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı seçenekleri yer alıyor.

50 MP + 8 MP’lik çift kamera setine sahip olan yeni OnePlus telefonu ön taraftaysa 16 MP selfie kamerası barındırıyor. 100W SuperVOOC hızlı şarja sahip olan cihaz, 8.300 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

5G bağlantı desteği ile çalışan model, aynı zamanda Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, kızılötesi ve NFC destekleri taşıyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini temel alan ColorOS 16 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.

OnePlus Ace 6T modelinin tüm teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Boyutlar: 163,41×77,04×8 mm

Ağırlık: 211 gram

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,83 inç AMOLED ekran, 165 Hz’e kadar yenileme hızı desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, Sony IMX906 1/1.56″, f/1.8) ve 8 MP sensörlü (112º) ultra geniş lens

Batarya kapasitesi: 100W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 8.300 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 kullanıcı arayüzü

Diğer özellikler: 5G bağlantı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, kızılötesi, NFC / IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikası

Son olarak OnePlus Ace 6T’nin fiyatı 2.599 CNY’den (yaklaşık 15 bin TL) başlayan rakamlarla karşımıza çıkıyor. Ayrıca modelin global pazara OnePlus 15R adı altında geleceği biliniyor.