The Streamer Awards 2025: Yılın en iyi yayıncıları belli oldu

- Los Angeles'taki The Wiltern Theatre'da gerçekleşen The Streamer Awards 2025 etkinliği QTCinderella'nın sunuculuğunda keyifli bir şekilde tamamlandı.
- Gecenin en büyük ödülü olan Yılın Yayıncısı (Streamer of the Year) dalında "IShowSpeed" zirveye yerleşti.
- Yılın Oyuncusu (Gamer of the Year) ödülünü ise "caseoh_" elde etmeyi başardı.
İnternet üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar ile ilgili prestijli bir ödül töreni olan The Streamer Awards 2025 etkinliğinin kazananları belli oldu. Los Angeles’ta düzenlenen organizasyon, yılın en iyi yayıncılarını bir araya getirerek onurlandırdı.
Farklı kategoriler altında yıla damgasını vuran yayıncıların duyurulduğu yıllık etkinlik yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yaratıcı sanatlardan IRL içeriklerine, ekip iş birliklerinden Minecraft gibi spesifik bazı oyun ya da türlere kadar geniş bir yelpazede ödüller sahiplerini buldu.
The Streamer Awards 2025 kazananları
Bu yıl ödül törenine damgasını vuran isim IShowSpeed oldu. Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan 20 yaşındaki genç yayıncı, “Yılın yayıncısı” ödülünün yanı sıra aynı zamanda “En iyi IRL yayıncısı” ödülüne de layık görüldü.
“Yılın oyuncusu” kategorisinde zirveye yerleşen isim caseoh_ oldu. Başarılı yayıncı ayrıca “En iyi çeşitlilik yayıncısı” unvanına ulaştı.
“En iyi sohbet yayıncısı” dalında liderliğin sahibi Kai Cenat olarak karşımıza çıktı. Cenat ayrıca “En iyi yayın iş birliği” bölümünde LeBron James ile birlikte tahtın sahibi konumuna yükseldi.
The Streamer Awards 2025 kazananları tam listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:
|Kategori
|Kazanan
|Adaylar
|En iyi müzik yayıncısı
|Plaqueboymax
|
AriAtHome, DDG, kriss_drummer, FaZe Kaysan
|En iyi yaratıcı sanatlar yayıncısı
|Emiru
|
DizzyKitten, BarleyTheBurr, iGumdrop, RoseDoodle
|En iyi rol yapma yayıncısı
|Fanum
|
FaZe Kaysan, Legends of Avantris, OfficeMesser, Lord Kebun
|En iyi MOBA yayıncısı
|Caedrel
|
KeshaEUW, KNekro, Nix
|En iyi marka ortağı
|Red Bull
|
AT&T, Cash App, GamerSupps
|Gizli cevher ödülü
|ijustlovepuzzles
|
broxh_, dragtrashly, sinaheh, Moohoodles
|En iyi battle royale yayıncısı
|Clix
|
AussieAntics, Faide, Ninja, RealKatieB
|En iyi dövüş oyunu yayıncısı
|LilyPichu
|
brawlpro, Eskay, Sajam
|En iyi MMORPG yayıncısı
|Sodapoppin
|
AnnieFuchsia, Pikabooirl, Xaryu
|En iyi speedrun yayıncısı
|LilAggy
|
BlueSR, Pezzzy, Zfg1
|En iyi spor yayıncısı
|Flight23white
|
AngryGinge13, CashNastyGaming, JankyRondo, RunTheFUTMarket
|En iyi Minecraft yayıncısı
|Tubbo
|
Couriway, Feinberg, GoodTimesWithScar, Pangi
|En iyi Marvel Rivals yayıncısı
|Flats
|
BigPuffer, Bogur, SuperTF, TimTheTatman
|En iyi FPS yayıncısı
|TheBurntPeanut
|
Aspen, Bijusan, OhnePixel
|En iyi strateji oyunu yayıncısı
|Jynxzi
|
Northernlion, PChal, Roffle
|En iyi reality yayıncısı
|RayAsianBoy
|
Adapt, DeshaeFrost, StableRonaldo, TheTylilShow
|En iyi IRL yayıncısı
|IShowSpeed
|
Chloe_IRL, ChristinaandAmber, ExtraEmily
|En iyi dikey canlı yayıncı
|KreekCraft
|
Lasstishen, MarcSebastianF, ZestyBestie
|Yılın yayın oyunu
|PEAK
|
Expedition 33, Marvel Rivals, R.E.P.O., Schedule I
|En iyi içerik organizasyonu
|FaZe Clan
|
AMP, Hololive, OSCS
|En iyi uluslararası yayıncı
|TotaMC
|
Anyme023, Loud Coringa, Squeezie, Tumblurr
|En iyi yayın ikilisi
|Agent00 & ExtraEmily
|
Arky & Yugi2x, CDawgVA & Ironmouse, jasontheween & sakurashymko, Lacy & Marlon
|En iyi yayın işbirliği
|Kai Cenat & LeBron James
|
Cinna & Zelina Vega, Plaqueboymax & Fred Again, Pokimane & Katseye
|En iyi maraton yayın
|Kai Cenat – Mafiathon 3
|
FaZe Subathon, IShowSpeed America Tour, Stream For Humanity
|En iyi yayın etkinliği
|Streamer University
|
Bingo Brawlers, GP Explorer 3, Streamer Games, Streamer Prom
|En iyi yayın dizisi
|In The Booth
|
Alveus Tours, Caretakers, Fortnite Friday, Let Her Cook
|En iyi VTuber
|TheBurntPeanut
|
chibidoki, Ironmouse, Kenji, Mori Calliope
|En iyi çeşitlilik yayıncısı
|caseoh_
|
Agent00, LIRIK, Squeex, Vinesauce
|En iyi sohbet yayıncısı
|Kai Cenat
|
jasontheween, Joe Bartolozzi, LydiaViolet, xQc
|Yükselen yıldız ödülü
|Marlon
|
AverageHarry_, RealKatieB, Reginald, sakurashymko
|En iyi çıkış yapan yayıncı
|Adapt
|
2xRaKai, DDG, vanillamace, wendolynortizz
|League of Their Own
|Maya Higa
|
StudyTme, ThePrimeagen, TheStockGuy
|Safir ödülü
|Cinna
|
Emiru, ExtraEmily, vanillamace, wendolynortizz
|Yılın oyuncusu
|caseoh_
|
Jynxzi, OhnePixel, summit1g, TheBurntPeanut
|Yayıncıların seçimi ödülü
|Jasontheween
|2025 yaşam boyu başarı ödülü
|DoubleLift
|Yılın yayıncısı
|IShowSpeed