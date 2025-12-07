The Streamer Awards 2025: Yılın en iyi yayıncıları belli oldu

Reklam

Los Angeles'taki The Wiltern Theatre'da gerçekleşen The Streamer Awards 2025 etkinliği QTCinderella'nın sunuculuğunda keyifli bir şekilde tamamlandı.

Gecenin en büyük ödülü olan Yılın Yayıncısı (Streamer of the Year) dalında "IShowSpeed" zirveye yerleşti.

Yılın Oyuncusu (Gamer of the Year) ödülünü ise "caseoh_" elde etmeyi başardı.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar ile ilgili prestijli bir ödül töreni olan The Streamer Awards 2025 etkinliğinin kazananları belli oldu. Los Angeles’ta düzenlenen organizasyon, yılın en iyi yayıncılarını bir araya getirerek onurlandırdı.

Farklı kategoriler altında yıla damgasını vuran yayıncıların duyurulduğu yıllık etkinlik yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yaratıcı sanatlardan IRL içeriklerine, ekip iş birliklerinden Minecraft gibi spesifik bazı oyun ya da türlere kadar geniş bir yelpazede ödüller sahiplerini buldu.

The Streamer Awards 2025 kazananları

Bu yıl ödül törenine damgasını vuran isim IShowSpeed oldu. Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan 20 yaşındaki genç yayıncı, “Yılın yayıncısı” ödülünün yanı sıra aynı zamanda “En iyi IRL yayıncısı” ödülüne de layık görüldü.

“Yılın oyuncusu” kategorisinde zirveye yerleşen isim caseoh_ oldu. Başarılı yayıncı ayrıca “En iyi çeşitlilik yayıncısı” unvanına ulaştı.

“En iyi sohbet yayıncısı” dalında liderliğin sahibi Kai Cenat olarak karşımıza çıktı. Cenat ayrıca “En iyi yayın iş birliği” bölümünde LeBron James ile birlikte tahtın sahibi konumuna yükseldi.

The Streamer Awards 2025 kazananları tam listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Kategori Kazanan Adaylar En iyi müzik yayıncısı Plaqueboymax AriAtHome, DDG, kriss_drummer, FaZe Kaysan En iyi yaratıcı sanatlar yayıncısı Emiru DizzyKitten, BarleyTheBurr, iGumdrop, RoseDoodle En iyi rol yapma yayıncısı Fanum FaZe Kaysan, Legends of Avantris, OfficeMesser, Lord Kebun En iyi MOBA yayıncısı Caedrel KeshaEUW, KNekro, Nix En iyi marka ortağı Red Bull AT&T, Cash App, GamerSupps Gizli cevher ödülü ijustlovepuzzles broxh_, dragtrashly, sinaheh, Moohoodles En iyi battle royale yayıncısı Clix AussieAntics, Faide, Ninja, RealKatieB En iyi dövüş oyunu yayıncısı LilyPichu brawlpro, Eskay, Sajam En iyi MMORPG yayıncısı Sodapoppin AnnieFuchsia, Pikabooirl, Xaryu En iyi speedrun yayıncısı LilAggy BlueSR, Pezzzy, Zfg1 En iyi spor yayıncısı Flight23white AngryGinge13, CashNastyGaming, JankyRondo, RunTheFUTMarket En iyi Minecraft yayıncısı Tubbo Couriway, Feinberg, GoodTimesWithScar, Pangi En iyi Marvel Rivals yayıncısı Flats BigPuffer, Bogur, SuperTF, TimTheTatman En iyi FPS yayıncısı TheBurntPeanut Aspen, Bijusan, OhnePixel En iyi strateji oyunu yayıncısı Jynxzi Northernlion, PChal, Roffle En iyi reality yayıncısı RayAsianBoy Adapt, DeshaeFrost, StableRonaldo, TheTylilShow En iyi IRL yayıncısı IShowSpeed Chloe_IRL, ChristinaandAmber, ExtraEmily En iyi dikey canlı yayıncı KreekCraft Lasstishen, MarcSebastianF, ZestyBestie Yılın yayın oyunu PEAK Expedition 33, Marvel Rivals, R.E.P.O., Schedule I En iyi içerik organizasyonu FaZe Clan AMP, Hololive, OSCS En iyi uluslararası yayıncı TotaMC Anyme023, Loud Coringa, Squeezie, Tumblurr En iyi yayın ikilisi Agent00 & ExtraEmily Arky & Yugi2x, CDawgVA & Ironmouse, jasontheween & sakurashymko, Lacy & Marlon En iyi yayın işbirliği Kai Cenat & LeBron James Cinna & Zelina Vega, Plaqueboymax & Fred Again, Pokimane & Katseye En iyi maraton yayın Kai Cenat – Mafiathon 3 FaZe Subathon, IShowSpeed America Tour, Stream For Humanity En iyi yayın etkinliği Streamer University Bingo Brawlers, GP Explorer 3, Streamer Games, Streamer Prom En iyi yayın dizisi In The Booth Alveus Tours, Caretakers, Fortnite Friday, Let Her Cook En iyi VTuber TheBurntPeanut chibidoki, Ironmouse, Kenji, Mori Calliope En iyi çeşitlilik yayıncısı caseoh_ Agent00, LIRIK, Squeex, Vinesauce En iyi sohbet yayıncısı Kai Cenat jasontheween, Joe Bartolozzi, LydiaViolet, xQc Yükselen yıldız ödülü Marlon AverageHarry_, RealKatieB, Reginald, sakurashymko En iyi çıkış yapan yayıncı Adapt 2xRaKai, DDG, vanillamace, wendolynortizz League of Their Own Maya Higa StudyTme, ThePrimeagen, TheStockGuy Safir ödülü Cinna Emiru, ExtraEmily, vanillamace, wendolynortizz Yılın oyuncusu caseoh_ Jynxzi, OhnePixel, summit1g, TheBurntPeanut Yayıncıların seçimi ödülü Jasontheween 2025 yaşam boyu başarı ödülü DoubleLift Yılın yayıncısı IShowSpeed