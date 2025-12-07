Menüyü Kapat
    The Streamer Awards 2025: Yılın en iyi yayıncıları belli oldu

    Canlı yayın dünyasının en iyilerini onurlandıran The Streamer Awards 2025 etkinliğinin kazananları resmen duyuruldu.
    • Los Angeles'taki The Wiltern Theatre'da gerçekleşen The Streamer Awards 2025 etkinliği QTCinderella'nın sunuculuğunda keyifli bir şekilde tamamlandı.
    • Gecenin en büyük ödülü olan Yılın Yayıncısı (Streamer of the Year) dalında "IShowSpeed" zirveye yerleşti.
    • Yılın Oyuncusu (Gamer of the Year) ödülünü ise "caseoh_" elde etmeyi başardı.

    İnternet üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar ile ilgili prestijli bir ödül töreni olan The Streamer Awards 2025 etkinliğinin kazananları belli oldu. Los Angeles’ta düzenlenen organizasyon, yılın en iyi yayıncılarını bir araya getirerek onurlandırdı.

    Farklı kategoriler altında yıla damgasını vuran yayıncıların duyurulduğu yıllık etkinlik yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yaratıcı sanatlardan IRL içeriklerine, ekip iş birliklerinden Minecraft gibi spesifik bazı oyun ya da türlere kadar geniş bir yelpazede ödüller sahiplerini buldu.

    The Streamer Awards 2025 kazananları

    Bu yıl ödül törenine damgasını vuran isim IShowSpeed oldu. Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan 20 yaşındaki genç yayıncı, “Yılın yayıncısı” ödülünün yanı sıra aynı zamanda “En iyi IRL yayıncısı” ödülüne de layık görüldü.

    Yılın oyuncusu” kategorisinde zirveye yerleşen isim caseoh_ oldu. Başarılı yayıncı ayrıca “En iyi çeşitlilik yayıncısı” unvanına ulaştı.

    En iyi sohbet yayıncısı” dalında liderliğin sahibi Kai Cenat olarak karşımıza çıktı. Cenat ayrıca “En iyi yayın iş birliği” bölümünde LeBron James ile birlikte tahtın sahibi konumuna yükseldi.

    The Streamer Awards 2025 kazananları tam listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    Kategori Kazanan Adaylar
    En iyi müzik yayıncısı Plaqueboymax
    AriAtHome, DDG, kriss_drummer, FaZe Kaysan
    En iyi yaratıcı sanatlar yayıncısı Emiru
    DizzyKitten, BarleyTheBurr, iGumdrop, RoseDoodle
    En iyi rol yapma yayıncısı Fanum
    FaZe Kaysan, Legends of Avantris, OfficeMesser, Lord Kebun
    En iyi MOBA yayıncısı Caedrel
    KeshaEUW, KNekro, Nix
    En iyi marka ortağı Red Bull
    AT&T, Cash App, GamerSupps
    Gizli cevher ödülü ijustlovepuzzles
    broxh_, dragtrashly, sinaheh, Moohoodles
    En iyi battle royale yayıncısı Clix
    AussieAntics, Faide, Ninja, RealKatieB
    En iyi dövüş oyunu yayıncısı LilyPichu
    brawlpro, Eskay, Sajam
    En iyi MMORPG yayıncısı Sodapoppin
    AnnieFuchsia, Pikabooirl, Xaryu
    En iyi speedrun yayıncısı LilAggy
    BlueSR, Pezzzy, Zfg1
    En iyi spor yayıncısı Flight23white
    AngryGinge13, CashNastyGaming, JankyRondo, RunTheFUTMarket
    En iyi Minecraft yayıncısı Tubbo
    Couriway, Feinberg, GoodTimesWithScar, Pangi
    En iyi Marvel Rivals yayıncısı Flats
    BigPuffer, Bogur, SuperTF, TimTheTatman
    En iyi FPS yayıncısı TheBurntPeanut
    Aspen, Bijusan, OhnePixel
    En iyi strateji oyunu yayıncısı Jynxzi
    Northernlion, PChal, Roffle
    En iyi reality yayıncısı RayAsianBoy
    Adapt, DeshaeFrost, StableRonaldo, TheTylilShow
    En iyi IRL yayıncısı IShowSpeed
    Chloe_IRL, ChristinaandAmber, ExtraEmily
    En iyi dikey canlı yayıncı KreekCraft
    Lasstishen, MarcSebastianF, ZestyBestie
    Yılın yayın oyunu PEAK
    Expedition 33, Marvel Rivals, R.E.P.O., Schedule I
    En iyi içerik organizasyonu FaZe Clan
    AMP, Hololive, OSCS
    En iyi uluslararası yayıncı TotaMC
    Anyme023, Loud Coringa, Squeezie, Tumblurr
    En iyi yayın ikilisi Agent00 & ExtraEmily
    Arky & Yugi2x, CDawgVA & Ironmouse, jasontheween & sakurashymko, Lacy & Marlon
    En iyi yayın işbirliği Kai Cenat & LeBron James
    Cinna & Zelina Vega, Plaqueboymax & Fred Again, Pokimane & Katseye
    En iyi maraton yayın Kai Cenat – Mafiathon 3
    FaZe Subathon, IShowSpeed America Tour, Stream For Humanity
    En iyi yayın etkinliği Streamer University
    Bingo Brawlers, GP Explorer 3, Streamer Games, Streamer Prom
    En iyi yayın dizisi In The Booth
    Alveus Tours, Caretakers, Fortnite Friday, Let Her Cook
    En iyi VTuber TheBurntPeanut
    chibidoki, Ironmouse, Kenji, Mori Calliope
    En iyi çeşitlilik yayıncısı caseoh_
    Agent00, LIRIK, Squeex, Vinesauce
    En iyi sohbet yayıncısı Kai Cenat
    jasontheween, Joe Bartolozzi, LydiaViolet, xQc
    Yükselen yıldız ödülü Marlon
    AverageHarry_, RealKatieB, Reginald, sakurashymko
    En iyi çıkış yapan yayıncı Adapt
    2xRaKai, DDG, vanillamace, wendolynortizz
    League of Their Own Maya Higa
    StudyTme, ThePrimeagen, TheStockGuy
    Safir ödülü Cinna
    Emiru, ExtraEmily, vanillamace, wendolynortizz
    Yılın oyuncusu caseoh_
    Jynxzi, OhnePixel, summit1g, TheBurntPeanut
    Yayıncıların seçimi ödülü Jasontheween
    2025 yaşam boyu başarı ödülü DoubleLift
    Yılın yayıncısı IShowSpeed

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

