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    Hafta Özetleri

    Webmasto Hafta Özeti (16-22 Haziran 2025)

    16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? İşte öne çıkan gelişmeler, haberler ve daha fazlası.
    Webmasto Hafta Özeti

    Her hafta olduğu gibi yine teknoloji ile ilgili dopdolu bir haftayı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yaz sıcaklarının kasıp kavurmaya başladığı şu günlerde; yapay zekadan oyun endüstrisine, akıllı telefon pazarından siber güvenliğe, sosyal medyadan giyilebilir teknoloji alanına kadar birçok konuda önemli gelişmelerle karşılaştık.

    İşte 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

    Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (16-22 Haziran 2025)

    16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    İnternet tarihinin en büyük veri sızıntısı gerçekleştirildi

    İnternet tarihinin en büyük veri sızıntılarından biri yaşandı. Apple, Google, Facebook, Telegram, GitHub gibi platformları da kapsayan sızıntıda 16 milyar oturum açma bilgisi yer alıyor.

    Veri sızıntısı

    Bu verilerin 30 farklı veritabanına dağıtıldığı aktarılıyor. Uzmanlar bu durumdan etkilenmemek için acilen internet hesaplarınızın şifrelerini değiştirmenizi tavsiye ediyor.

    BlackBerry efsanesi piyasaya geri dönüyor

    Bir dönemin önde gelen telefon üreticilerinden biri olan BlackBerry modernize edilmiş yetenekleriyle tekrardan piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin efsane modeli BlackBerry Classic’in yenilenmiş sürümü resmen duyuruldu.

    BlackBerry Q25

    Zinwa adlı Çinli bir şirket tarafından modernleştirilen Classic Q20, yenilenmiş sürümüyle Q25 adı altında piyasaya çıktı. 400 dolardan satışa çıkan telefon Helio G99 yonga seti ve Android işletim sistemiyle çalışıyor. Cihaz unutulmaz fiziksel klavyesini korumayı da sürdürüyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

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    Elon Musk, X’e yerleşik ödeme sistemi getiriyor

    Milyarder iş insanı Elon Musk, X platformunu bir “super app” haline getirmeye çalışıyor. Tecrübeli yönetici bir süredir X’in finansal ödemeleri desteklemesi için kolları sıvamıştı.

    X Money

    Gelen son raporlara göre Musk bu hayalini çok yakında gerçekleştirecek gibi görünüyor. Bu sayede platform basit bir sosyal ağ olmaktan çıkarak, PayPal ve Apple Pay gibi alternatiflere rakip olmayı hedefliyor. İlerleyen süreçte X’e özel bir banka/kredi kartı çıkarılabileceği müjdeleniyor.

    Apple, Perplexity firmasını satın almak istiyor

    Apple, yapay zeka sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Perplexity AI’ı satın almak istiyor. Şirket daha önce Beats firmasında yaptığı gibi, ilgilendiği bu ismi de kendi bünyesine dahil etmeyi amaçlıyor.

    Apple-Perplexity

    Perplexity’nin güncel piyasaya değeri 14 milyar dolar olarak biliniyor. Görüşmelerin devam ettiği söylenirken, ilerleyen haftalarda kesin bir sonuca varılacağı tahmin ediliyor.

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    Warner Bros. Discovery yeniden yapılanmaya gidiyor

    Warner Bros. Discovery’den gelen açıklamaya göre şirket yeniden yapılandırmaya gidiyor. Entertainment devi ikiye bölünüyor.

    Warner Bros. Discovery

    İlk şirket Warner Bros. Streaming & Studios olarak adlandırılacak. Bu firma yayın ve içerik üretimine odaklanacak. Mevcut CEO David Zaslav tarafından yönetilmeye devam edecek. HBO, HBO Max, DC Studios, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, Warner Bros. Games ve ilgili katalogları gibi markaları kapsayacak.

    İkincisi ise Warner Bros. Global Networks olarak adlandırılacak. Bu firma geleneksel televizyondan sorumlu olacak. Kuruluşun şu anki CFO’su Gunnar Widenfels tarafından yönetilecek. CNN, TNT Sports, Discovery Channel, Discovery+ ve Bleacher Report markalarını barındıracak.

    Oakley Meta HSTN resmen tanıtıldı

    Meta’nın yeni akıllı gözlük modeli piyasaya çıktı. 8 saate kadar pil ömrü ve 3K kamera destekli Oakley Meta HSTN gelişmiş yetenekleriyle resmen duyuruldu.

    Oakley Meta HSTN
    Görsel: Meta

    Cihazın ilk etapta 499 dolardan satışa çıkacağı açıklandı. Yeni akıllı gözlük başlangıçta yalnızca ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Avustralya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka’da satışa çıkacak. Türkiye pazarı için ise şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi.

    Instagram nihayet “repost” özelliğini getiriyor

    Instagram çok yakında “repost” özelliği ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen bu özellik uzun süredir kullanıcılar tarafından ısrarla talep ediliyordu. Şirket geç de olsa kullanıcıların ısrarlarına kulak vermiş gibi görünüyor.

    Instagram repost

    Günümüzde neredeyse tüm platformlarda mevcut olan “yeniden paylaşma” özelliği nihayet Instagram’a da ulaşıyor. Yeni özelliğin şu anda test aşamasında olduğu biliniyor. Çok yakında ise genel kullanıma açılacağı tahmin ediliyor.

    Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar 2025 (Dünya geneli)

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    Intel çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkarıyor

    Intel bu hafta kritik bir kararla dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir yeniden yapılanma sürecinde olan firma, çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkaracaklarını duyurdu.

    Intel

    Intel’in üretim başkan yardımcısı Naga Chandrasekaran, bu hareketin şirketin mevcut mali durumunu ele almak için gerekli olduğunu söyledi.

    Zuckerberg, OpenAI çalışanlarını “çalmaya” çalıştı

    OpenAI CEO’su Sam Altman, katıldığı bir podcast’te Zuckerberg’in agresif işe alım stratejisini gözler önüne serdi.
    Altman, Meta’nın OpenAI çalışanlarını transfer etmek için sert bir politika izlediğine işaret ediyor.

    Altman’ın konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

    “Meta ekibimizdeki birçok kişiye büyük teklifler yapmaya başladı. Biliyorsunuz, imza bonusları için yıllık 100 milyon dolarlık tazminat gibi. En azından şimdiye kadar en iyi yeteneklerimizden hiçbirinin bunu kabul etmemiş olmasından gerçekten mutluyum.”

    iPhone 17’nin iki yeni renk seçeneği sızdırıldı

    Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi modelleri önemli yeniliklerle karşımıza çıkacak. Merakla beklenen cihazlar gelişmiş yeteneklerine ek olarak ayrıca iki yeni renk seçeneğiyle dikkatleri üzerine çekecek.

    iPhone 17
    iPhone 17’nin elma yeşili ve mor renk seçenekleri | Kaynak: Majin Bu

    Majin Bu’nun aktardığı bilgilere göre Apple şu anda standart iPhone 17 için iki yeni renk test ediyor. Bu renkler mor ve elma yeşili olarak karşımıza çıkacak. Bu ikisinden özellikle de mor tonunun son kesime girme olasılığı daha yüksek görünüyor. Bu rengin iPhone 14 Pro’yu anımsattığı dikkatlerden kaçmıyor.

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

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    Facebook tüm videoları otomatik Reels formatına dönüştürüyor

    Meta yakında Facebook’taki tüm videoları “Reels” formatına dönüştüreceğini duyurdu. Köklü bir adım atmaya hazırlanan şirket, bununla birlikte ayrıca Reels videoları için herhangi bir süre sınırlaması da sunmayacak. İçerik üreticiler diledikleri uzunlukta Reels paylaşımı yapabilecek.

    Facebook Reels

    Kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılan yenilik çok yakında herkese sunulmuş olacak. Dolayısıyla şimdilik bu yeniliği görmediyseniz endişelenmeyin. İlerleyen günlerde herkesin bu özelliğe ulaşacağı düşünülüyor.

    Mattel ve OpenAI’dan sürpriz ortaklık

    Mattel şirketi oyuncak endüstrisi için yenilikçi bir hamlede bulunarak yapay zeka devi OpenAI ile el sıkıştı. Kendi alanlarında uzman olan bu iki büyük firma, işbirliği gerçekleştirerek oyuncaklara AI teknolojisi getirecek.

    OpenAI - Mattel Barbie

    Şirketten gelen ilk bilgilere göre Barbie, Hot Wheels ve Uno gibi ürünler yapay zeka yeteneklerinden yararlanmaya başlayabilir. Bu ortaklığın meyvesi olacak ilk ürünlerin bu yıl sonuna kadar duyurulacağı aktarılıyor.

    Samsung Galaxy S25 Edge beklentileri karşılayamadı

    Samsung tarafından yakın zaman önce resmi olarak tanıtılan ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Edge cihazı ne yazık ki şirketi bir miktar hayal kırıklığına uğrattı. Büyük bir beklentiyle duyurulan telefon, satış rakamları konusunda istenen hedeflere ulaşamadı.

    Samsung Galaxy S25 Edge

    Bu da önümüzdeki yıl çıkması beklenen Galaxy S26 Edge’nin akıbetini belirsiz bir hale getiriyor. Fakat tahminlere göre Samsung daha radikal yükseltmeler yaparak yeni modelini öne çıkarmayı düşünüyor.

    Midjourney V1 yapay zeka video oluşturma aracı duyuruldu

    Yapay zeka görsel oluşturma alanında akla gelen ilk isimlerden biri olan Midjourney, ilk kez şimdi V1 adlı AI tabanlı video aracını duyurdu. Bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayan firma, ilerleyen süreçte daha devrimsel adımların geleceğinin de müjdesini verdi.

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

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    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    Ayda 10 dolardan elde edebileceğiniz temel abonelik ile yaklaşık 200 görüntüye eğdeğer 3,3 saatlik hızlı video üretim hakkı kullanıcılara sunuluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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