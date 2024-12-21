WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? (Telefon numarası ile)

Popüler yapay zeka aracı olan ChatGPT, her geçen gün farklı platformlara entegre edilerek hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Birçok farklı kullanım alanına sahip olan ChatGPT, şimdi ise popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a gelmiş durumda. Peki WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır?

İlk olarak metin odaklı bir sohbet aracı olarak karşımıza çıkan, ardından fotoğraf üretimi ve “Sora” adlı yapay zeka odaklı video oluşturma aracı ile dikkatleri üzerine çeken OpenAI, şimdi ise dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta kullanılabilir hale geldi.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada OpenAI, ABD merkezli ChatGPT telefon numarasını paylaşarak popüler yapay zeka aracının kullanımını genişlettiğini duyurdu. Buna göre belirtilen telefon numarasını arayan kişiler ChatGPT ile konuşabileceği gibi; ilgili ChatGPT numarasını WhatsApp’a ekleyen kullanıcılar da ChatGPT ile WhatsApp üzerinden yazışabilecek.

Yapılan açıklamada, arama özelliğinin ABD’de kullanıma açık olduğu; WhatsApp üzerinden ChatGPT’yi kullanmada ise herhangi bir ülke sınırlaması olmadığı belirtildi. Aramaların ise ayda 15 dakika ile sınırlandığı belirtildi. Mesajlaşma konusunda ise şimdilik herhangi bir sınırlama görünmüyor.

Peki WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? Telefon numarası nasıl eklenir? WhatsApp’ta ChatGPT kullanımında herhangi bir kısıtlama var mıdır? Gelin bu soruların cevabına birlikte göz atalım.

WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? (ChatGPT telefon numarasını ekleme)

Eğer WhatsApp üzerinden ChatGPT kullanmak istiyorsanız bunun için sadece belirtilen telefon numarasını rehber listesine kaydetmeniz yeterli. Ardından normal bir mesajlaşma yapar gibi ChatGPT ile sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

Aşağıdaki basit adımları izleyerek ChatGPT’yi WhatsApp’a ekleyebilirsiniz:

NOT: Bu adımlar Android telefona göre hazırlanmıştır. iOS ile farklılıklar olabilir.

1. Yeni kişi ekleyin

İlk adım olarak ChatGPT numarasını rehberinize eklemelisiniz. Bunun için WhatsApp’ta yeşil “+” ikonuna basın ve Yeni kişi seçeneğine tıklayın.

2. Ülke kodunu ABD olarak değiştirin ve numarayı kaydedin

Öncelikle kaydedeceğiniz numaraya Ad-Soyad ekleyebilirsiniz (örn: “ChatGPT” gibi). Ardından ülke kodunu ABD’nin telefon kodu olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için ülke kodu bölümüne tıklayarak Amerika Birleşik Devletleri veya US+1 seçeneğini seçmelisiniz.

Ardından ülke kodunun yanındaki kısma ChatGPT telefon numarasını, yani 8002428478 numarasını ekleyebilirsiniz. Yani tam haliyle ChatGPT’nin telefon numarası su şekilde olmalı: +18002428478

Alternatif olarak; kişi ekleme işlemini buradaki linke tıklayarak veya aşağıdaki QR kodunu telefonunuzda taratarak yapabilirsiniz.

NOT: Dilerseniz kişi ekleme işlemini telefon rehberi üzerinden de yapabilir, ardından WhatsApp kişi listesinden ChatGPT’nin hesabını bulabilirsiniz.

3. Sohbete başlayın

Artık WhatsApp üzerinden ChatGPT ile sohbete başlayabilirsiniz. Sohbetinizi normalde ChatGPT platformu üzerinden nasıl yapıyorsanız, aynı şekilde WhatsApp’ta da gerçekleştirebilirsiniz.

NOT: İlk mesajınızı gönderdikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere karşınıza İngilizce olarak bir uyarı çıkacaktır. Bu uyarı, ChatGPT Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na uymanız gerektiğini gösteren bir mesajdır. Ardından normal şekilde mesajlaşmaya devam edebilirsiniz.

ChatGPT telefon numarası güvenli mi?

WhatsApp başta olmak üzere birçok mesajlaşma platformunun maruz kaldığı spam hesaplar ve bu hesaplardan gönderilen mesajlar, kullanıcıların kafalarında soru işareti oluşmasına sebep olabilir. Özellikle eklenecek numara bir yurtdışı numarası ise şüpheyle yaklaşmak oldukça normal diyebiliriz. Ancak ChatGPT konusunda endişe etmenize gerek yok, zira bu numara güvenilirdir.

ChatGPT’nin WhatsApp numarası OpenAI şirketinin resmi hesapları tarafından duyurulmuştur. Dolayısıyla ChatGPT numarasını güvenle WhatsApp’ınıza ekleyebilirsiniz. Ayrıca ChatGPT’nin WhatsApp hesabı doğrulanmış işletme rozetine sahiptir. Bu da hesabın resmi bir hesap olduğunu gösteren işaretlerden birisidir.

Ancak sohbet ekranında karşınıza çıkan ilk bilgilendirme mesajında da belirtildiği üzere, ChatGPT ile yapılan sohbet içeriklerinin güvenlik amacıyla incelenme ihtimali vardır. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmanızı öneririz.

WhatsApp üzerinden ChatGPT kullanmak ücretsiz mi?

Bildiğiniz üzere ChatGPT’nin birçok farklı sürümü var. Her sürümün ise kendine has bazı özellikleri bulunuyor. ChatGPT’nin kendi platformunda ücretsiz olarak GPT-4o-mini sürümü kullanılıyor. WhatsApp’a da aynı sürüm, yani GPT-4o-mini sürümü entegre edilmiş durumda. Dolayısıyla aynı sınırlamaların uygulanacağını bekleyebiliriz.

Ancak WhatsApp’taki bu sınırlamalar konusunda net bir bilgi verilmediğini de belirtmek gerekiyor. Yaptığı açıklamada şirket, uygulanan sınırlamaların sistem kapasitesine göre düzenlenebileceğini (artıp azalabileceğini) belirtiyor. Dolayısıyla şu an için net bir mesaj limiti veya kullanım sınırı olmadığını söyleyebiliriz. Ancak aşağıda da görebileceğiniz üzere standart ChatGPT ile WhatsApp’taki ChatGPT arasında bazı farklar olduğunu belirmemiz gerekiyor.

WhatsApp’taki ChatGPT’de kısıtlama var mı? Standart ChatGPT ile arasında ne fark var?

Söz konusu genel olarak sınırlama olduğunda WhatsApp’ta kullanılan ChatGPT’ye bazı kısıtlamar uygulandığını belirtmek gerekiyor. Bu da standart ChatGPT ile WhatsApp’taki ChatGPT arasındaki farkları ortaya koyuyor.

Öyle ki WhatsApp üzerinden ChatGPT ile sadece metin odaklı sohbet gerçekleştirebilirsiniz. ChatGPT hesabı ile giriş yapmayı gerektiren arama (ChatGPT Search), fotoğraf veya video üretimi, kişiselleştirilmiş komutlar ve yönergeler, hafızaya alma gibi özellikler WhatsApp’taki ChatGPT’de bulunmuyor. Bu özellikleri kullanabilmek için ChatGPT’nin sitesini veya uygulamalarını kullanmanız gerekiyor.

WhatsApp’a entegre edilen ChatGPT’nin bilgi tabanı ise Ekim 2023 ile sınırlandırılmış durumda. Yani bu tarihten sonra yaşanan olaylar ve güncellemeler ile ilgili bilgi sağlayamıyor.

Tabi bu kısıtlamaların şu an için geçerli olduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bu özelliklerden bazılarının WhatsApp’a entegre edilmesi durumu da söz konusu olabilir.

Sonuç

Popüler yapay zeka aracının bir diğer popüler mesajlaşma hizmetine entegre edilmesiyle her iki platformun da karşılıklı olarak çıkar sağlayacağını söyleyebiliriz. Kullanıcılar ise ChatGPT ile yaptığı sohbetleri WhatsApp üzerinden gerçekleştirebilecek, böylece daha pratik, hızlı ve kolay bir kullanım deneyimine sahip olacak.

Önümüzdeki günlerde, sadece ABD’de kullanılan arama özelliğinin ne kadar kullanılacağını kestirmek zor olsa da, ChatGPT’nin WhatsApp üzerinden tüm dünyada kullanılabilir hale gelmesi bazı alışkanlıkları değiştirecek gibi görünüyor.

ChatGPT’nin şimdilik sadece belli başlı özelliklere sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Ancak kullanım oranları arttıkça, ChatGPT’nin standart sürümünde olan diğer özelliklerin de WhatsApp’a entegre edileceğini söyleyebiliriz.