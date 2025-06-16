Warner Bros. Discovery ikiye bölünüyor

Warner Bros. Discovery'den gelen açıklamaya göre şirket yeniden yapılandırmaya gidiyor ve ikiye bölünüyor.

David Zaslav'ın CEO koltuğunda oturduğu Warner Bros. Streamingg & Studios şirketi HBO, HBO Max, DC Studios, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, Warner Bros. Games gibi markalardan sorumlu olacak.

Gunnar Widenfels liderliğindeki Warner Bros. Global Networks ise CNN, TNT Sports, Discovery Channel, Discovery+ ve Bleacher Report markalarını barındıracak.

Warner Bros. Discovery önemli bir açıklamada bulundu. Entertainment pazarının önde gelen şirketleri arasında yer alan firma, 2021 yılında gerçekleştirilen birleşmeyi geri alacağını ve bir kez daha iki şirkete bölüneceğini duyurdu.

Şirketten gelen bilgilere göre her ikisinin de farklı operasyonları olacak. Bu iki firma da halka açık olarak işlem görecek.

Neden böyle bir karar alındı?

Warner Bros. Discovery’nin bu noktada amacı, hissedarlara daha fazla değer sağlarken bireysel yapılar aracılığıyla işletmelerine daha fazla çeviklik kazandırmak olarak belirtiliyor.

Aynı zamanda geleneksel ücretli TV’de doğrusal programlamanın popülerliğinin azalması nedeniyle yayın akışının zarar görmesini önlemek de bu unsurlara arasında yer alıyor.

Yeni şirketlerin isimleri ve görevleri belli oldu

İlk şirket Warner Bros. Streaming & Studios olarak adlandırılacak. Bu firma yayın ve içerik üretimine odaklanacak. Mevcut CEO David Zaslav tarafından yönetilmeye devam edecek.

HBO, HBO Max, DC Studios, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, Warner Bros. Games ve ilgili katalogları gibi markaları kapsayacak.

Warner Bros. Streaming & Studios CEO’su David Zaslav şu açıklamada bulundu:

“Bu büyük şirketin kültürel önemi ve bir asırdan uzun süredir hayata geçirdiği etkili hikayeler, dünyanın dört bir yanındaki sayısız insana dokundu. Bu, kutlanan tarihimizin bu sonraki bölümünde gururla sürdüreceğimiz değerli bir mirastır. Gelecekte iki farklı ve optimize edilmiş şirket olarak faaliyet göstererek, bu ikonik markalara günümüzün gelişen medya ortamında en etkili şekilde rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duydukları daha keskin odaklanma ve stratejik esneklik sağlıyoruz.”

İkincisi ise Warner Bros. Global Networks olarak adlandırılacak. Bu firma geleneksel televizyondan sorumlu olacak. Kuruluşun şu anki CFO’su Gunnar Widenfels tarafından yönetilecek.

CNN, TNT Sports, Discovery Channel, Discovery+ ve Bleacher Report markalarını barındıracak.

Warner Bros. Global Network CEO’su Gunnar Widenfels ise şunları söyledi:

“Bu ayrılık, her bir şirketin güçlü yanlarını ve belirli finansal profillerini kullanmalarını sağlayarak onları canlandıracak. Bu ayrıca her bir şirketin önemli yatırım fırsatlarını takip etmesine ve hissedar değerini artırmasına olanak tanıyacak. Global Networks’te, hem doğrusal hem de akış izleyicileri için küresel olarak değer yaratırken ağ varlıklarımızı en üst düzeye çıkarmak ve serbest nakit akışını artırmak için dağıtım ortaklarıyla çalışmanın yenilikçi yollarını daha fazla belirlemeye odaklanacağız.”

Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu Başkanı Samuel A. Di Piazza, Jr. ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Varlıklarımızdan oluşan heyecan verici portföyümüzün tam değerini gerçekleştirmek için en iyi stratejiyi belirleme konusunda hissedarlara söz verdik ve Yönetim Kurulu bu işlemin WBD hissedarları için harika bir sonuç olduğuna inanıyor. Bu duyuru, Yönetim Kurulu’nun hissedar değerini artıran fırsatları değerlendirme ve takip etme yönündeki devam eden çabalarını yansıtıyor.”

Warner Bros. firmasının dönüşümü

Warner Bros. Discovery şirketi zaman içinde birkaç yeniden yapılandırmadan geçti. 1972’de şirket “Warner” ismiyle adlandırıldı. Hatta TV pazarına daha büyük bir güçle girmek için American Express ile ortaklık bile kurdu.

1989’da Time Inc. ile Warner Communications arasındaki birleşme doğrulandı. 1990’ların başında Time Warner kuruldu. Turner Broadcasting System’in satın alınması ancak 1996’da gerçekleşti. Televizyon yayınlarına geri dönüldü ve 1950’den önceki filmler yeniden başladı.

2000 yılında bir başka birleşme daha gerçekleşti. Bu sefer America Online (AOL) ile anlaşıldı. Fakat 2009’un sonunda bölündü. Sonraki yıllarda birkaç anlaşma yapıldı.

Bir sonraki büyük olay, şirketin Amerikan operatörü AT&T tarafından satın alınması ve isminin WarnerMedia olarak değiştirilmesi oldu.

2021 yılında Discovery Inc.’in satın alınması tamamlandı. Bunun sonucunda mevcut Warner Bros. Discovery ve yayın platformlarının (HBO Max ve Discovery+) Max ile birleştirilmesi gerçekleşti. Max yakında eski ismiyle, yani HBO Max olarak geri dönecek.