iPhone 17 iki zarif yeni renkle gelecek: Mor ve elma yeşili

iPhone 17'nin iki yeni ilgi çekici renk seçeneği sızdırıldı.

İddialara göre merakla beklenen cihazlar mor ve elma yeşili renk opsiyonlarına ev sahipliği yapacak.

Apple'ın amiral gemisi telefon ailesi bu yılın Eylül ayında duyurulacak.

Eylül ayında resmi olarak duyurulması beklenen iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi iki yeni renk seçeneği sunacak. Ortaya çıkan son raporlara göre cihaz mor ve elma yeşili renkleriyle tüketicilerin karşısına çıkacak.

Söylentilere göre Apple, bu iki zarif renk seçeneği ile tüketicilere daha geniş bir katalog sunmayı planlıyor. Elbette ki şimdilik yalnızca bunun bir iddiadan ibaret olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz. İlerleyen günlerde konuya ilişkin daha fazla detay ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

iPhone 17 serisinin yeni renk seçenekleri sızdırıldı

Majin Bu’nun aktardığı bilgilere göre Apple şu anda standart iPhone 17 için iki yeni renk test ediyor. Bu renkler mor ve elma yeşili olarak karşımıza çıkacak.

Bu ikisinden özellikle de mor tonunun son kesime girme olasılığı daha yüksek görünüyor. Bu rengin iPhone 14 Pro’yu anımsattığı dikkatlerden kaçmıyor.

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse iPhone 17’nin TSMC tarafından 3nm teknolojisi kullanılarak üretilen yeni A18 çipine sahip olması bekleniyor. RAM kapasitesi ayrıca tüm modellerde 8 GB’tan 12 GB’a çıkabilir. Bu da kullanıcılar için akıcılığı, çoklu görev yeteneklerini ve Apple’ın yapay zeka özelliklerinin çalışmasını iyileştirecek gibi görünüyor.

Daha önce Pro modelleri için ayrılmış olan 120 Hz ProMotion ekran teknolojisinin biraz farklı bir ekranla da olsa tüm iPhone 17 modellerine genişletileceği söyleniyor. Bu daha yüksek yenileme hızı, kaydırma ve animasyon yaparken daha akıcı bir görüntüleme deneyimi sağlıyor.

Öte yandan Always-On ekranı da nihayet giriş seviyesi modelde mevcut olabilir. Bağlantı cephesinde, Apple’ın iPhone 16e’de olduğu gibi kendi C1 çipini tanıttığı söyleniyor.

iPhone 17’nin resmi olarak Eylül 2025’te, muhtemelen ayın ikinci haftasında tanıtılması bekleniyor. Cihazların perakende satışa sunulması Eylül’ün sonuna doğru bekleniyor.

Küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekirse bu şimdilik sadece bir söylentiden ibaret durumda. Apple’dan konuya ilişkin herhangi bir doğrulama veya bilgi gelmediğini ekleyelim.