Günümüzde birçok alanda olduğu gibi tasarım sektörü de artık yapay zeka teknolojisinden faydalanmaya başladı. Teknoloji ilerledikçe yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları da gelişmeye devam etti ve sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Birkaç basit komut (prompt) ile benzersiz tasarımlar oluşturmaya imkan veren bu teknoloji, gerçeklik algısını da sorgulatıyor. Öyle ki bazı durumlarda görsellerin yapay zeka tarafından mı hazırlandığını yoksa gerçek bir insan tarafından mı yapıldığını ayırt etmek zor olabiliyor.

Özellikle ChatGPT’nin hayatımıza girmesiyle birlikte ivmelenen bu teknoloji, fırsatı kaçırmak istemeyen birçok firmayı da harekete geçirmiş durumda. Her geçen gün sayısı artan yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları da bunun bir kanıtı diyebiliriz.

Peki hangi yapay zeka çizim uygulamaları daha iyi? Hangi yapay zeka çizim sitesi ne gibi özelliklere sahip? Bu siteleri ve uygulamaları kullanmak ne kadar güvenli? Gelin birlikte göz atalım…

En Popüler 12 Yapay Zeka Çizim Sitesi ve Uygulamaları (Ücretli ve Ücretsiz)

Ücretli ve ücretsiz seçeneklerin yer aldığı bu listede, birbirinden farklı yapıya sahip yapay zeka çizim siteleri ve uygulamalarını bulabilirsiniz. İşte Webmasto olarak sizler için bir araya getirdiğimiz en popüler yapay zeka çizim siteleri…

NOT: Webmasto olarak bu içeriği tamamen objektif hazırladığımızı ve içerikte bahsedilen siteler / uygulamalar ile herhangi bir iş birliği içerisinde olmadığımızı belirtmek isteriz. Aşağıda bahsedilen özellikler ve fiyatlar zaman içerisinde değişebilir, dolayısıyla resmi sitelerden de kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Midjourney – Konsept tasarımlarıyla öne çıkan yapay zeka çizim uygulaması

İlk olarak Temmuz 2022’de kullanıma sunulan Midjourney, çok kısa sürede popüler hale gelen yapay zeka çizim uygulamalarından biri. “Üretken Yapay Zeka” olarak da bilinen Generative AI teknolojisine sahip olan bu platform, yapay zeka ile yaratıcılığı birleştirerek konsept tasarımlar oluşturmaya imkan veriyor.

Discord platformu ile entegre olarak çalışan Midjourney, kullanıcıların sadece komutlar (prompt’lar) kullanarak benzersiz çizimler oluşturmasını sağlıyor. Dolayısıyla komutlara dair biraz bilgisi olanların bu platformda harikalar yaratabileceğini söylemek mümkün.

Yeni kullanıcılar için Midjourney’i ücretsiz kullanmak daha önce mümkün olduysa da, bu seçenek artık kaldırmış görünüyor. Dolayısıyla Midjourney’i kullanabilmek için ücretli aboneliklerden birini seçmek gerekiyor.

Midjourney’in öne çıkan özellikleri

Midjourney’i alternatiflerinden ayıran çeşitli özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bunlardan bazıları ise şöyle:

Discord entegrasyonu

Gelişmiş dil modeli ile komutları doğru şekilde anlama

Fotorealistik ve sanatsal tasarımlar oluşturma

Görselleri oylayarak ücretsiz GPU süresi kazanma

DM üzerinden kendi başınıza çalışabilme

Midjourney fiyatları ve abonelik seçenekleri

Midjourney’in halihazırda Basic, Standard, Pro ve Mega olmak üzere dört farklı abonelik seçeneği bulunuyor. Hızlıca göz atmak isterseniz Midjourney fiyat tablosuna ve üyelik seçeneklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Midjourney Basic Standard Pro Mega Fiyat / Aylık 10$ 30$ 60$ 120$ Fiyat / Yıllık 96$ 288$ 576$ 1152$ Hızlı GPU Süresi 3.3 saat / ay 15 saat / ay 30 saat / ay 60 saat / ay Yavaş GPU Süresi Yok Sınırsız Sınırsız Sınırsız Stealth (Gizlilik) Modu Yok Yok Var Var Maksimum Eşzamanlı İş 3 3 12 Hızlı / 3 Yavaş 12 Hızlı / 3 Yavaş

DALL-E – OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka çizim programı

Piyasaya çıktığı günden bu yana adından çokça söz ettiren DALL-E, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı bir tasarım platformudur. Platform, sadece metin açıklamaları ve komutlar ile saniyeler içerisinde görseller oluşturmayı sağlıyor.

DALL-E, kullanıcıların difüzyon modeli (Stable Diffusion) ile yaratıcılıklarını arttırmalarına olanak veriyor. Örneğin bir kullanıcının “ayakkabı giyen bir kuş” komutu ile bir görsel oluşturduğunu düşünelim. Başka bir kullanıcının ise “şapka takan bir sincap” komutu ile görsel oluşturduğunu varsayalım. DALL-E bu iki kullanıcının oluşturduğu görselleri birleştirerek tek bir anlamlı görsel haline getirebiliyor.

DALL-E’nin yeni versiyonu olan DALL-E 3, aynı zamanda OpenAI tarafından geliştirilen popüler sohbet robotu ChatGPT üzerinden de kullanılabiliyor. ChatGPT altyapısını kullanan Bing Chat (yeni adıyla “Microsoft Copilot”) de buna dahil edilmiş durumda. Bu da ChatGPT Plus ve Enterprise kullanıcılarının otomatik olarak DALL-E’ye erişim sağlayabileceği anlamına geliyor.

AYRICA BKZ: ChatGPT 101: Nedir? Nasıl kullanılır? Neler yapılabilir?

DALL-E’nin öne çıkan özellikleri

DALL-E 2 ve DALL-E 3 olmak üzere yayınlanmış iki farklı sürümü olan bu yapay zeka çizim programı, birçok farklı özellik sunuyor. Öne çıkanlar ise şöyle:

ChatGPT entegrasyonu

Doğal dilde komutları iyi anlama ve uygulama

Metin komutları ile çok gerçekçi görseller oluşturma

Farklı görsel varyasyonları sunma

DALL-E fiyatları ve abonelik seçenekleri

Öncelikle DALL-E’nin farklı versiyonları olduğunu belirtelim. Şu anda en yaygın olarak kullanılan versiyonu DALL-E 2 olarak geçiyor. An itibariyle araştırma amacıyla piyasaya sürülen ve diğer sohbet botlarına entegre edilen DALL-E 3 versiyonun işe çok daha gelişmiş özelliklere sahip olduğunu vurgulamak gerekiyor.

DALL-E Ücretsiz DALL-E 2 Ücretli DALL-E 2 DALL-E 3 Fiyat Ücretsiz 15$ / 115 kredi 20$ (ChatGPT Plus) Kredi Limiti 15 / ay 115+ Yok Filigran Var Yok Yok

Adobe Firefly – Özellikle tasarımcılar için geliştirilen üretken yapay zeka modeli

Üretken yapay zeka ailesine yeni katılan Adobe Firefly, özellikle arayüz tasarımcıları ve grafik tasarımcılar için çeşitli özellikler sunuyor. Fikir oluşturma sürecinden, tasarım deneylerine ve içerik üretimine kadar birçok konuda tasarımcılara yardımcı oluyor.

Henüz Beta aşamasında olmasına rağmen çok iyi sonuçlar ortaya koyan Adobe Firefly, sahip olduğu entegrasyonlarla da sınırları zorluyor. Adobe şirketinin en popüler tasarım programları olan Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator ile entegre çalışan platform, bu sayede bu programlara aşina olanların işini hayli kolaylaştırmış oluyor.

Platform, yapay zeka teknolojisini kullanarak website bileşenleri, sosyal medya paylaşımları ve reklam materyallerini tasarlama imkanı veriyor. Aynı zamanda yapay zeka algoritmasını kullanarak kullanıcıların kişiselleştirilmiş fotoğraf ve videolar oluşturabilmesini sağlıyor.

Adobe Firefly’ın öne çıkan özellikleri

Adobe Firefly, Adobe Stock bünyesinde barındırılan görseller ile eğitilen bir yapay zeka teknolojisine sahip. Platformun sahip olduğu özelliklerden bazıları ise şöyle:

Photoshop ve Illustrator entegrasyonu

Komutlar ile kreatif içerikler oluşturması

Metin tasarımları ve efektleri

SVG uzantılı tasarımların kolay bir şekilde düzenlenebilmesi

Üretken Dolgu (Generative Fill) özelliği ile fotoğrafları otomatik tamamlama

Adobe Firefly fiyatları ve abonelik seçenekleri

Öncelikle Adobe Firefly’ın hem ücretli hem de ücretsiz seçeneklere sahip olduğunu belirtelim. Ücretsiz seçenekte watermark (filigran) eklenmesi, sınırlı sayıda kredi verilmesi gibi kısıtlamalar bulunuyor. Ücretli seçeneklerde ise bu kısıtlamaların bir kısmı kaldırılıyor ve kredi limitleri artırılıyor.

Adobe Firefly fiyatları ve abonelik seçeneklerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:

Adobe Firefly Ücretsiz Plan Adobe Firefly Premium Adobe Express Premium Fiyat Ücretsiz 31.84₺ / ay 63.74₺ / ay İçerik Kredisi 25 100 250 Filigran Var Yok Yok Premium Şablonlar Yok Yok Var Animasyon Kontrolleri Yok Yok Var Adobe Stock Yok Yok Var Adobe Fonts Yok Var Var

DreamStudio – Gücünü Stable Diffusion teknolojisinden alan görsel oluşturma aracı

Stability AI tarafından geliştirilen DreamStudio, gücünü yine aynı firma tarafından geliştirilen açık kaynaklı ve oldukça popüler olan Stable Diffusion (son versiyonu SDXL 1.0) teknolojisinden alıyor.

Stable Diffusion teknolojisinin açık kaynaklı olması, herkes tarafından ücretsiz olarak erişilebilmesi ve geliştirilebilmesi anlamına geliyor. Ancak bu teknolojiyi hakkıyla kullanabilmek için biraz teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor. DreamStudio ise tam olarak bu noktada devreye giriyor ve teknik bilgi gerektirmeden bu teknolojiyi kullanma imkanı veriyor.

DreamStudio özetle standart metinden-görüntüye mantığıyla gerçekçi görseller oluşturmayı sağlıyor. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise negatif komutlar (negative prompts). Kullanıcılar bu negatif komutları kullanarak oluşturmak istediği görsellerde istemediği özellikleri çıkarabiliyor. Ayrıca görsel boyutlarının oranları da kolay bir şekilde belirlenebiliyor.

DreamStudio’nun öne çıkan özellikleri

Negatif komutlar başta olmak üzere DreamStudio’yu öne çıkaran birçok özellik bulunuyor. İşte bunlardan bazıları:

Negatif komutlar (negative prompts)

Komutlar ile gerçekçi görüntüler oluşturması

Zengin kişiselleştirme seçenekleri

Ücretsiz deneme sürümü

DreamStudio fiyatları ve abonelik seçenekleri

İlk olarak bazı özellikleri sınırlı olsa da DreamStudio’nun ücretsiz bir deneme sürümü olduğunu belirtelim. Kredi sistemiyle çalışan platformun abonelik seçenekleri ve sunduğu imkanları ise şöyle sıralayabiliriz:

DreamStudio Ücretsiz Ücretli Fiyat Ücretsiz $10+ Kredi Limiti 25 1000+ Filigran Yok Yok

Canva Magic Studio – Pratik tasarım şablonları oluşturmayı sağlayan yapay zeka aracı

Özellikle sosyal medya odaklı görsel tasarımlar oluşturmasıyla öne çıkan Canva, yapay zeka teknolojisini kendi sistemine entegre eden bir diğer platform olarak karşımıza çıkıyor. Platform, “Magic Studio” (Sihirli Stüdyo) adını verdiği yeni yapay zeka çizim konsepti ile tasarım ihtiyaçlarını uçtan uca gidermeyi hedefliyor.

Magic Studio’nun altında farklı ihtiyaçlara odaklanan farklı Magic uzantılı araçlar yer alıyor. Magic Design (Sihirli Tasarım), Magic Switch (Sihirli Anahtar), Magic Media (Sihirli Medya), Magic Edit (Sihirli Düzenleme), Magic Eraser (Sihirli Silme) bunlardan bazıları olarak karşımıza çıkıyor.

Stüdyonun merkezinde yer alan Magic Design (Sihirli Tasarım) ise kullanıcı komutları ile mevcut kütüphanede yer alan materyalleri kullanarak tasarım şablonları oluşturmayı sağlıyor. Özellikle marka odaklı tanıtım materyalleri ve sosyal medya paylaşımları hazırlamak için oldukça kullanışlı olduğunu söylemek mümkün.

Stüdyo’nun önemli araçlarından biri de Magic Media (Sihirli Medya). Bu araç ise sadece metin komutları ile sıfırdan fotoğraf veya videolar oluşturmayı mümkün kılıyor. Aracın altyapısını ise OpenAI’nin DALL-E’si ve Google’ın Imagen’ı oluşturuyor.

Canva Magic Studio’nun öne çıkan özellikleri

İçinde birçok yapay zeka tabanlı aracın yer aldığı Magic Studio, farklı ihtiyaçları gidermeyi hedefleyen birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. İşte bunlardan bazıları:

Farklı tasarım ihtiyaçları için farklı yapay zeka araçları

Pratik tasarım şablonları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturma

Ücretsiz abonelik seçeneği

DALL-E ve Google İmagen entegrasyonu

Canva Magic Studio / Canva Pro fiyatları ve abonelik seçenekleri

Canva Magic Studio’nun bünyesindeki araçlar ve özellikleri, belli başlı kısıtlamalar ücretsiz olarak kullanmak mümkün. Ancak stüdyonun tüm özelliklerinden faydalanmak için Canva Pro planına seçmek gerekiyor. Birden fazla kullanıcı ve ekipler için geliştirilen Canva for Teams planı da bir diğer seçenek olarak sunuluyor.

Canva Canva Free Canva Pro Canva for Teams Fiyat Ücretsiz 99₺ / ay 199.99₺ / ay Kullanıcı Limiti 1 1 2-5 Fotoğraf ve Grafik Desteği Var (Sınırlı) Var Var Video Desteği Var (Sınırlı) Var Var Ses Desteği Yok Var Var Yapay zeka araçları Var (Sınırlı) Var Var Filigran Yok Yok Yok Depolama 5GB 1TB 1TB

NightCafe – Topluluğu merkezine alan ve etkinliklerle kullanıcılarını ödüllendiren platform

Yaratıcı görseller üretmesiyle öne çıkan NightCafe, bir diğer yapay zeka çizim programı olarak karşımıza çıkıyor. Farklı yapay zeka algoritmaları kullanan platform bu sayede kullanıcılarına farklı tasarım seçenekleri sunuyor.

NightCafe asıl gücünü platformun merkezinde bulunan topluluktan alıyor. Farklı tasarımcıların, yaratıcı içerik üreticilerinin ve düzenli platform kullanıcılarının bir araya geldiği topluluk, üretilen görselleri birbirleriyle paylaşıyor.

Topluluk yönetimine önem veren platform, bunun için kullanıcılara çeşitli etkinlikler sunuyor. Bu etkinliklerde kullanıcılardan belirlenen temaya ait bir görsel oluşturması ve oylama yapması isteniyor. Günün kazananlarına ise görsel oluşturma kredileri veriliyor.

NightCafe’nin öne çıkan özellikleri

Topluluk yönetimini ve etkinlikleri merkezine alan NightCafe’nin sahip olduğu özelliklerden bazıları ise şöyle:

Sanatsal ve fütüristik görseller oluşturma

Topluluk merkezli olması

Etkinlikleri ve görsel yarışmaları

Ödüllendirme sistemi

NightCafe fiyatları ve abonelik seçenekleri

Öncelikle NightCafe’yi ücretsiz olarak kullanmanın mümkün olduğunu belirtelim. Ancak tahmin edeceğiniz üzere ücretsiz versiyonunun bazı limitleri bulunuyor. Ücretli abonelik seçenekleri ise farklı avantajlar sunuyor. İşte bunlardan bazıları:

NightCafe Ücretsiz AI Beginner AI Hobbyist AI Enthusiast AI Artist Fiyat Ücretsiz 5.99$ / ay 9.99$ / ay 19.99$ / ay 49.99$ / ay Kredi Sayısı 5 / gün 100 / ay 200 / ay 500 / ay 1400 / ay Stable Diffusion (SDXL) 10 310 410 710 1610 Fine-Tuning Yok 1 1 2 3 PRO Modeller Yok Var Var Var Var Gelişmiş Arama Yok Var Var Var Var Reklam Var Yok Yok Yok Yok

Jasper Art – Komutları kolaylaştıran yapay zeka aracı

Daha çok metin odaklı bir yapay zeka aracı olarak bilinen Jasper, artık görsel ihtiyaçlara da odaklanıyor. “Jasper Art” adı verilen araç ile komutlar kullanarak yapay zeka görselleri oluşturmayı sağlıyor.

Jasper Art sadeleştirilmiş komutlar kullanarak süreci kolaylaştırıyor. Platform, yazılı komutların yanı sıra, farklı tasarım stilleri, modlar, anahtar kelimeler gibi seçenekleri doğrudan seçtirerek tasarlama sürecini hızlandırıyor.

Metin odaklı yapay zeka tecrübesini görsellerde kullanmaya başlayan bu aracın, özellikle sanatsal çizimlere odaklandığını da belirtelim. Görselleri tasarlarken sunulan ve süreci kolaylaştırılan seçeneklerden bunu anlamak mümkün.

Jasper Art’ın öne çıkan özellikleri

Metin konusunda uzman olan Jasper AI tarafından görseller için geliştirilen Jasper Art’ın sahip olduğu özellikler ise şöyle:

Gerçekçi sanatsal tasarımlar oluşturması

Farklı tasarım stilleri ve ortamları

Serbest çalışmaya imkan veren mod seçenekleri

4 adet alternatif görsel çıktısı

Jasper Art fiyatları ve abonelik seçenekleri

Jasper Art, standart Jasper planlarına dahil edilerek bireysel, ekipler ve kurumsal olmak üzere üç farklı plan altında sunuluyor. Farklı ihtiyaçlara göre hazırlanmış olan bu abonelik seçeneklerinin kendi içerisinde belli başlı kısıtlamaları da bulunuyor. Jaspert Art’ın ücretsiz bir versiyonu olmasa da ücretsiz deneme süresinin olduğunu belirtelim.

Jaspert Art Creator Teams Business Fiyat (Aylık Plan) 49$ / ay 125$ / ay Özel Fiyat (Yıllık Plan) 39$ / ay 99$ / ay Özel Kullanıcı Limiti 1 3 Sınırsız Marka Dili 1 3 Sınırsız Bilgi Varlıkları (Öğretme) 50 150 Sınırsız Özel Şablonlar Yok Var Var API Erişimi Yok Yok Var

WOMBO Dream – Mobil odaklı yapay zeka çizim uygulaması

Diğer birçok platformların aksine WOMBO Dream (Dream by WOMBO) tamamen mobil kullanıcılara odaklanmış bir yapay zeka çizim uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama, mevcut görselleri ve metinsel komutları kolay bir şekilde yapay zeka görsellerine dönüştürebiliyor.

Sanatsal çizimlere odaklanan WOMBO Dream, kullanıcılara sürece dahil olmalarını kolaylaştıran ortamlar da sağlıyor. Bunu yapmak için kullanıcılar dilerse uygulamaya entegre edilmiş olan topluluk ile iletişime geçebiliyor veya uygulamada yer alan rehberlerden faydalanabiliyor.

Kullanıcılar, WOMBO Dream ile basit metinsel komutlar ekleyerek veya görseller yükleyerek renkli, fütüristik ve fantezi odaklı tasarımlar oluşturabiliyor. Tüm bu işlemler ise mobil cihazlar üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

WOMBO Dream’in öne çıkan özellikleri

Mobil uygulama olarak öne çıkan WOMBO Dream’in kullanıcılara sunduğu özellikler arasında öne çıkanlar şunlardır:

Mobil odaklı olması

Alternatif çizim stilleri

Platforma entegre edilmiş topluluk

Yaratıcı, fütüristik ve sanatsal tasarım seçenekleri

WOMBO Dream fiyatları ve abonelik seçenekleri

WOMBO Dream uygulamasını indirmek ücretsizdir. Ancak premium özellikleri kullanmak isteyenler için uygulama-içi satın alma seçenekleri bulunuyor. İşte WOMBO Dream Premium’a ait detaylar:

WOMBO Dream Ücretsiz Premium Fiyat Ücretsiz 9.99$ / ay

89.99$ / yıl Avatar Kullanımı Sınırlı Sınırsız Şablon Kullanımı Sınırlı Sınırsız Görsel Oluşturma (Tek Seferde) 1 4 Filigran Var Yok Reklam Var Yok Discord Desteği Var Var (+ “Supporter” rolü)

OpenArt – Kendi yapay zeka çizim aracınızı eğitmenizi sağlayan platform

Öne çıkan yapay zeka çizim araçlarından bir diğeri de OpenArt. Açık kaynaklı olan bu platform, kullanıcılarına Stable Diffusion ve DALL-E 2 olacak şekilde iki farklı altyapı üzerinden görsel oluşturmasına imkan veriyor.

OpenArt’ın en çok öne çıkan özelliği ise yapay zeka aracını eğitme özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu da kullanıcıların kendi yapay zeka çizim araçlarını eğitmesi ve daha ihtiyaca yönelik kişiselleştirilmiş sonuçlar elde etmesi anlamına geliyor.

Platform -bazı kısıtlamaları olsa da- kullanıcılara ücretsiz bir abonelik seçeneği de sunuyor. Kullanıcılar ilk kayıt olduklarında tek sefere mahsus olmak üzere 50 deneme kredisi kazanıyor. Discord yapay zeka çizim kanalına dahil olduklarında ise yine tek sefere mahsus olmak üzere 100 kredi daha kazanabiliyor. Ücretli abonelik seçenekleri ise daha fazla özellik sunuyor.

OpenArt’ın öne çıkan özellikleri

Öğrendikçe kişiselleştirilmiş sonuçlar veren OpenArt’ın sahip olduğu özelliklerden bazılar şunlar:

Kendi yapay zeka çizim aracını oluşturma, eğitme

Topluluk tarafından üretilen içerikler içerisinde arama yapma

+18 içerik oluşturma

OpenArt fiyatları ve abonelik seçenekleri

Ücretsiz seçeneği de bulunan OpenArt, üç farklı ücretli abonelik seçeneği sunuyor. Abonelik seçeneklerinin özellikler ise şöyle:

OpenArt Ücretsiz Starter Hobbyist Pro Fiyat Ücretsiz 12$ / ay 24$ / ay 56$ / ay Kredi Sayısı 50 (Kayıt) + 100 (Discord) / tek seferlik 5000 / ay 15,000 / ay Sınırsız Paralel Görsel Üretimi 4 8 16 32 Fine-Tuning Yok 2 4 8 Profesyonel AI Araçları Yok Var Var Var Topluluk Modellerine Erişim Yok Var Var Var +18 İçerik Oluşturma Yok Yok Var Var

Bing Image Creator (Image Creator by Designer) – Kullanımı kolay DALL-E destekli görsel oluşturma aracı

Bildiğiniz üzere Microsoft, OpenAI tarafından geliştirilen popüler sohbet botu ChatGPT’yi Bing arama motoruna entegre ederek büyük ses getirmişti. Şirket, yine OpenAI tarafından geliştirilen görsel oluşturma aracı olan DALL-E’yi de entegre ederek “Bing Image Creator” adıyla kullanıma sunmuş oldu (yeni adıyla “Image Creator by Designer”).

Bing Image Creator teknik olarak DALL-E’nin yapabildiği her şeyi yapıyor. Ancak Microsoft her zaman son çıkan DALL-E versiyonunu platformuna entegre etmeye özen gösteriyor. Öyle ki platformda şu anda son versiyon olan DALL-E 3 bulunuyor.

Bing’in bazı sakıncalı prompt kısıtlamaları ve boost (hızlandırılmış görsel üretimleri) yapısı dışında DALL-E entegreli ChatGPT üzerinden görsel oluşturmak ile benzer sonuçlar verdiğini söylemek mümkün. Şu anda tamamen ücretsiz olan platform, bu boost kredileri ile daha kullanışlı hale gelebiliyor.

Microsoft, yeni kayıt olan kullanıcılara 15 boost kredisi veriyor. Bu krediler ile görsel oluşturma süreci hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Boost kredileri bittiği durumda ise bu süreç daha yavaş ilerliyor. Ancak Microsoft’un sadakat programı olan Microsoft Rewards puanları boost kredilerine dönüştürülebiliyor. Rewards puanları ise Microsoft ürünlerini kullandıkça kazanılıyor.

Bing Image Creator’un öne çıkan özellikleri

An itibarıyla tamamen ücretsiz olması Bing Image Creator’un en öne çıkan özelliği diyebiliriz. Diğerleri ise kısaca şöyle:

Tamamen ücretsiz olması

DALL-E 3 altyapısına sahip olması

Boost sistemi ile süreci hızlandırma

Bing Image Creator fiyatları ve abonelik seçenekleri

Bing Image Creator’un tamamen ücretsiz olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak daha hızlı sonuçlar alabilmek için boost kredileri gerekiyor. Ayrıntılar şu şekilde:

Bing Image Creator Boost’suz Boost’lu Fiyat Ücretsiz Ücretsiz Boost Kredisi 15 500 Microsoft Rewards puanı / +5 Boost Kredisi İçerik Oluşturma Hızı Yavaş Hızlı Çözünürlük 1024×1024 px 1024×1024 px Filigran Yok Yok

Runway – Benzersiz görseller ve gerçekçi video üretimleriyle öne çıkan platform

Sürekli öğrenen bir yapay zeka teknolojisine sahip olan Runway, en hızlı büyüyen yapay zeka platformlarından biri diyebiliriz. Platform özellikle oluşturulan görüntülerin (fotoğraf ve videoların) gerçekçiliği ile kendini gösteriyor.

Metinden görsele, görselden görsele, görselden videoya ve videodan videoya üretim yapabilen altyapısı sayesinde Runway, yaratıcılığın sınırlarını zorluyor.

Özellikle video alanında çığır açtığı düşünülen bu platform, aynı zamanda görsel üretimi konusunda da oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Kullanıcılar sadece metin komutları kullanarak ve bazı hazır özelleştirmelerden faydalanarak kolay bir şekilde görsel alternatifleri oluşturabiliyor.

Runway’in öne çıkan özellikleri

Gerçekçi videolarıyla öne çıkan Runway platformu kullanıcılara birçok farklı özellik sunuyor. İşte bunlardan bazıları:

Fotoğraflardan gerçekçi videolar oluşturma

Sürekli öğrenen yapay zeka teknolojisi

3D grafik, animasyon, fotoğraf, video gibi alternatif tasarım seçenekleri

Runway fiyatları ve abonelik seçenekleri

Runway platformunda şu anda biri ücretsiz olmak üzere toplam dört adet standart abonelik seçeneği bulunuyor. Her birinin farklı özellikleri ve kendi içinde kısıtlamaları bulunuyor. İşte bunlardan bazıları…

Runway Basic Standard Pro Unlimited Fiyat (aylık) Ücretsiz 15$ / ay 35$ / ay 95$ / ay Fiyat (yıllık) Ücretsiz 12$ / ay 28$ / ay 76$ / ay Kredi Sayısı 125 625 2250 Sınırsız Ek Kredi Satın Alma Yok Var Var Var Çözünürlük Artırma Yok Var Var Var Videodan Videoya (Max) 4 sn 15 sn 15 sn 15 sn Metinden Videoya (Max) 16 sn 16 sn 16 sn 16 sn Görsel / Video Kalitesi Sınırlı / 720p 2K / 4K 2K / 4K + gelişmiş özellikler 2K / 4K + gelişmiş özellikler Proje Sayısı 3 Sınırsız Sınırsız Sınırsız Depolama 5GB 100GB 500GB 500GB Watermark Var Yok Yok Yok

BONUS: AutoDraw – Tamamen ücretsiz olan ve pratik kullanıma sahip çizim aracı

Google’ın yapay zeka deneylerinden biri olan AutoDraw, tam anlamıya bir “çizim” programı diyebiliriz. Öyle ki yaptığınız çizimleri makine öğrenimi teknolojisiyle tanımlayarak, düzenlenmiş ve tamamlanmış hallerini ve alternatiflerini size sunuyor.

AutoDraw ile kolay bir şekilde çizim yapabilir, yazı yazabilir, şekil ekleyebilir ve bunları renklendirebilirsiniz. Ayrıca tamamlamış olduğunuz çalışmayı arkaplansız (şeffaf) olarak PNG formatında kaydetmek de mümkün.

Profesyonel bir çizim aracı olmasa da, kolay kullanımı, hızlı sonuçlar vermesi ve pratik olması sebebiyle AutoDraw’un oldukça kullanışlı bir araç olduğunu söylemek mümkün. Tamamen ücretsiz olması ise bir diğer avantajı diyebiliriz.

AutoDraw’un öne çıkan özellikleri

Sade, çok hızlı ve pratik kullanımıyla öne çıkan AutoDraw, sınırlı sayıda olsa da kullanışlı özellikleri bünyesinde barındırıyor. İşte onlardan bazıları:

Kolay, hızlı ve pratik kullanımı

Tasarım bileşenlerine odaklanması

Şeffaf arkaplana sahip PNG uzantılı indirme seçeneği

Tamamen ücretsiz olması

Yapay zeka çizim programları nedir, nasıl çalışır?

Yapay zeka kullanarak görsel oluşturabilen teknolojiler, yeni görüntüler oluşturmak için yapay sinir ağları (Artificial Neural Networks, ANN) olarak bilinen gelişmiş bir makine öğrenimi algoritması kullanır. Biyolojik sinir ağları üzerine modellenen ANN, makine öğrenmesi (Machine Learning, ML) kullanılarak çok sayıda görüntü-metin çifti üzerinde eğitilir.

Örneğin Edvard Munch’ın resim tarzı, Pablo Picasso’nun renk tercihleri veya farklı nesnelerin neye benzediği gibi konuları öğrenmek için bu bilgileri işler. Sistem, mevcut verilerden bu kalıpları ve stilleri öğrendikten sonra herhangi bir çizim formunu taklit eden yeni görüntüler oluşturmak için saniyeler içerisinde metinsel komutları yorumlayabilecek noktaya gelir.

Sonuç olarak kullanıcı metinsel bir komut (prompt) girdiğinde; sistem, daha önce öğrenmiş olduğu verilerden yola çıkar ve bunu kullanıcı istekleriyle birleştirir. Tüm bu süreç ise -artık- saniyeler içerisinde gerçekleşmektedir.

Yapay zeka çizim uygulamalarını kullanmak güvenli mi?

Gelişen teknolojinin bir çok alanında olduğu gibi, yapay zeka teknolojisi de birçok soruyu ve endişeyi beraberinde getiriyor. Eğitim, sağlık, sanat, özgünlük, telif hakları, işsizlik vs gibi konular bunların başında yer alıyor.

Yapay zeka çizim araçlarının kişilerin yaratıcılığını körelteceği konusunda endişeler olduğu gibi; tam tersine özellikle çocukların hayal gücünü zenginleştirebileceğini iddia edenler de bulunuyor.

Toplum sağlığını etkilediği iddialarından dolayı bazı ülkelerin yönetimleri de bu konuda önlemler almaya başlıyor. Örneğin İngiltere bu ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Birleşik Krallık Güvenli İnternet Merkezi (UKSIC) tarafından ülke içindeki okullara gönderilen uyarıda; suistimal ve manipülasyona sebebiyet verdiği gerekçesiyle çocukların yapay zeka araçlarına karşı korunması gerektiği ve gözetim altında tutulması gerektiği belirtiliyor.

Bir diğer görüşe göre, yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimi ve devlet yönetimlerinin bunun hızına ayak uyduramaması bu soruların ve endişelerin artmasına sebep oluyor.

Herhangi bir standardı olmaması sebebiyle, bir yapay zeka aracını kullanmadan önce; aracın sunduğu özelliklere, teknolojik altyapısına, arkasındaki ekibe / şirkete, kişisel veri kullanımına, oluşturulan görsellerin telif haklarına ve bunun gibi birçok kritere bakmak gerekiyor.

Hangi yapay zeka çizim programı daha iyi?

Hangi yapay zeka çizim programının daha iyi olduğu konusu kişinin ihtiyaçlarına göre değişir diyebiliriz. Zira her yapay zeka aracı aynı şekilde çalışmaz ve farklı amaçlara hizmet edebilir.

Eğer amacınız sadece pazarlama çalışmaları için tasarım materyalleri üretmekse özellikle buna odaklanan Adobe Firefly veya Canva Magic Studio gibi araçlar sizin için daha iyi olabilir. Video odaklı işler yapmak isterseniz Runway, sıfırdan fotoğraf oluşturmak isterseniz Midjourney veya Dall-E’ye göz atabilirsiniz.

Yapay zeka çizimlerine odaklanmış topluluk içerisinde yer almak ve bu konuda kendinizi geliştirmek isterseniz NightCafe veya OpenArt bu konuda iyi bir tercih olabilir. Bilgisayardan ziyade mobil öncelikli bir çizim programı arıyorsanız, bu durumda WOMBO Dream veya mobil uyumlu diğer platformlara göz atabilirsiniz.

Sonuç olarak öncelikle kendi ihtiyaçlarınızı belirlemelisiniz. Ardından bu ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirilen yapay zeka çizim araçları arasından bir seçim yapabilirsiniz.

Özet

Yapay zeka teknolojilerinin her geçen gün geliştiği şu zamanlarda, fotoğraf ve video dünyası da bu teknolojiye her geçen gün entegre ediliyor. Dolayısıyla sanattan tasarıma, pazarlamadan sinema sektörüne kadar neredeyse her alanda yer alan işler bu teknolojiye dahil edilmeye başlıyor.

Piyasada bu alanda hizmet veren birçok ücretli ve ücretsiz yapay zeka çizim aracı bulunuyor. Yazımızda bahsettiğimiz araçlar da bunlardan bazıları. Kimisi sıfırdan sanatsal fotoğraflar oluşturmaya odaklanırken, kimisi ise tasarım materyallerine daha çok ağırlık veriyor.

Dolayısıyla birini tercih etmeden önce, neye ihtiyacınız olduğunu belirlemenizi, artılarını eksilerini iyi değerlendirmenizi ve bütçe planlaması yapmanızı tavsiye ederiz.