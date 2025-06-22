Apple, Perplexity satın alımı için kolları sıvadı

Apple, Perplexity AI'ı satın almak için hazırlıklara başladı.

Söylentilere göre şirket, yapay zeka konusunda uzman olan bu şirketi bünyesine katmak istiyor.

Perplexity'nin güncel piyasaya değeri 14 milyar dolar olarak biliniyor.

Bloomberg editörü Mark Gurman’a göre Apple sıra dışı bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Şirket yapay zeka destekli web araması konusunda uzmanlaşmış bir girişim olan Perplexity AI’ın olası satın alınmasıyla ilgili erken aşama görüşmeleri yapıyor.

Bu fikir daha önce OpenAI’nin ortaya çıktığı dönemde tartışılmıştı. Fakat Apple başlangıçta kendi modelini ve araçlarını geliştirmeyi tercih ettiği için bu hiçbir zaman hayata geçirilmedi. Şimdi ise dedikodular, Apple’ın pazarın önde gelen bir başka ismini bünyesine katmayı düşündüğünü bizlere gösteriyor.

Apple-Perplexity görüşmeleri sürüyor

Söz konusu görüşmeler; birleşme ve satın almalar başkanı Adrian Perica, hizmetler başkanı Eddy Cue ve Apple’ın AI girişimlerinin diğer liderleri de dahil olmak üzere kilit yöneticileri içeriyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın iddialarına göre bu görüşmeler yine de resmi bir teklifle sonuçlanmayabilir. Apple şimdilik bu konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Perplexity ise mevcut veya gelecekteki herhangi bir M&A görüşmesi hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Perplexity anlaşmasını sürdürme kararı, Apple’ın Google’ı cihazlarında varsayılan arama motoru yapmak için yaptığı 20 milyar dolarlık yıllık anlaşmayı tehdit eden antitröst davasının sonucuna bağlı olabilir. Google’a karşı verilecek bir karar bu anlaşmayı geçersiz kılabilir.

Apple, Beats’ten daha pahalı bir satın alım gerçekleştirecek

Son finansman turunda 14 milyar dolar değerinde olan Perplexity, Apple’ın tarihindeki en büyük satın almayı temsil edecek. Ayrıca bu girişim, 10 yıl önce Beats’in 3 milyar dolarlık satın alımını geride bırakacak.

Alternatif olarak Apple, Perplexity’nin yapay zeka arama yeteneklerini Safari ve Siri’ye entegre etmek için bir ortaklık seçebilir. Zira iki şirket bu seçeneği keşfetmek için daha önce zaten birkaç toplantı yaptı.

Ancak Perplexity’nin yapay zeka özelliklerini Apple’ın başlıca rakibinin telefonlarına entegre etmek için Samsung ile büyük bir anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Bunun da Tim Cook’un firmasıyla olası bir anlaşmayı zorlaştırabileceği konuşuluyor. İlerleyen günlerde konuyla alakalı daha net detaylar ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.