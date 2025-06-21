Elon Musk, X için kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor

Elon Musk, X platformunu bir "super app" haline dönüştürmeyi amaçlıyor.

Popüler sosyal medya platformunun yerleşik bir ödeme sistemi sunması bekleniyor.

Bununla birlikte X'e özel banka/kredi kartlarının da sunulabileceği; bu sayede platformun PayPal ve Apple Pay gibi alternatiflere rakip olabileceği söyleniyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X, son haberlere göre 2025 yılı sonuna kadar kendini bir “super app” olarak dönüştürmeyi ve kendi finansal kredi/banka kartlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu önemli stratejik değişim, Musk’ın WeChat platformundan ilham aldığını bizlere gösteriyor. Çin merkezli uygulama iletişim, alışveriş ve finansı tek bir ekosisteme entegre etme modelini karşımıza çıkmıştı. X halihazırda birkaç ABD eyaletinde finansal lisanslar için başvuruda bulundu.

X CEO’sundan resmi doğrulama geldi

X CEO’su Linda Yaccarino, Financial Times’a yaptığı açıklamada kullanıcıların uygulama üzerinden para gönderme, yatırım yapma, alışverişleri ödeme veya faturaları bölme gibi tüm finansal işlemleri platformdan ayrılmadan gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Yeni özellik Visa ile ortaklaşa bir dijital cüzdan hizmeti ve eşler arası ödeme sistemi olan X Money’nin lansmanıyla başlıyor. Başlangıçta bu yılın ilerleyen zamanlarında ABD’de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Kullanıcılar bahşiş gönderebilecek, alışverişlerde ödeme yapabilecek veya fonları hızlı bir şekilde transfer edebilecek.

Yaccarino ayrıca X markalı bir banka kartının (banka veya kredi kartı) geliştirilmekte olduğunu ve 2025 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülebileceğini söyledi. Bu sayede uygulamanın finansal önermesinin genişleyeceğini doğruladı.

Bu stratejik hamle X için yeniden yapılanma zamanında geldi. Yaccarino’ya göre reklam gelirlerindeki düşüşün ardından reklamverenlerin yüzde 96’sı geri döndü. Gelirin ise 2022 seviyelerine dönmesi bekleniyor.

X Money için testler devam ediyor

Elon Musk, Mayıs ayında X Money’nin sınırlı Beta testlerinin başladığını doğrulamıştı. Kullanıcıların birikimleri konusunda “aşırı dikkatli” olmaları gerektiğini de ifade etmişti.

X platformu bu stratejiyle birlikte sosyal medya ile finansal hizmetler arasındaki engelleri ortadan kaldırmak istiyor. Şirket bu sayede PayPal, Venmo, Apple Pay gibi devlerle rekabete girebilir.

Platform içerisinde yatırım ve işlem yapma imkanının da sunulması planlanıyor. Bu da uygulamanın tam bir finans merkezi olarak cazibesini artıracak gibi görünüyor.

Uzun lafın kısası Elon Musk çok işlevli bir X rüyası kuruyor. Milyarder iş insanı uygulamayı mesajlaşma, alışveriş, ödeme, yatırım ve hatta özel bir kart içeren; kullanıcıların günlük hayatlarında vazgeçilmez olmayı hedefleyen bir merkez haline getirmek istiyor.