Oakley Meta HSTN akıllı gözlük duyuruldu: 3K kamera ve 8 saat pil

Meta'nın yeni akıllı gözlük modeli piyasaya çıktı.

8 saate kadar pil ömrü ve 3K kamera destekli Oakley Meta HSTN resmi olarak tanıtıldı.

Cihazın ilk etapta 499 dolardan ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Avustralya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka'da satışa sunulacağı açıklandı.

Meta, Oakley ile ortaklık kurarak yeni bir akıllı gözlük serisi duyurdu. Bunlardan en önemlisi, 3K’ya kadar çözünürlükte video kaydı yapabilen Oakley Meta HTSN olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz çok yakında ABD’deki mağazalarda satışa sunulacak.

Gözlüğün 499 dolardan listeleneceği belirtiliyor. Ürünün ön satışları 11 Temmuz’da Meta’nın resmi internet sitesinde başlayacak. Buna ek olarak markayla ortak geliştirilen diğer modeller de olduğunu hatırlatalım. Söz konusu ürünlerin fiyatları 399 dolardan başlıyor.

Oakley Meta HSTN özellikleri

Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle ürettiği gözlüklerde olduğu gibi Oakley’in akıllı gözlüğünde de ön kamera, çerçeveye yerleştirilmiş hoparlör ve mikrofonlar bulunuyor.

Telefonunuzla eşleştirildiğinde müzik dinleyebilir, telefon görüşmelerine cevap verebilir ya da Meta AI ile etkileşime girebilirsiniz. Ancak en çok istenen işlev şüphesiz kameradır. Bu kamera 4K’da video kaydetmenin yanı sıra Instagram gibi sosyal ağlara canlı yayın yapma olanağı da sağlıyor.

Toplamda 5 model yer alıyor. Bunların hepsi Oakley’nin tasarım çizgisini takip ederek daha sportif ve daha az resmi bir görünüm sunuyor. Akıllı gözlükler onları su geçirmez yapan IPX4 korumasıyla geliyor.

Oakley Meta HSTN akıllı gözlük modeli gelişmiş pil kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cihaz 8 saate kadar dayanabiliyor. Ürüne 48 saat daha şarj ekleyebilen, harici pil olarak da çalışan bir kılıfla birlikte geldiğini de eklemekte fayda var.

Türkiye’de satışa çıkacak mı?

Gözlükler ilk etapta yalnızca belirli ülkelerde satışa çıkacak. Bu ülkeler ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Avustralya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka olarak açıklandı.

Türkiye şu anda maalesef ki açıklanan bu ilk listede yer almıyor. Meta’nın ilerleyen zamanlarda bu giyilebilir teknoloji ürününü ülkemize getirip getirmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Yeni akıllı gözlük serisi 399 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. En gelişmiş seçenek olan Oakley Meta HSTN ise 499 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Yeni seride gri, kahverengi ve beyaz çerçeve renkleri yer alıyor. Reçeteli, geçişli ve renkli olmak üzere farklı cam seçenekleri de sunuluyor.