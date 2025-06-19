Mark Zuckerberg’den OpenAI çalışanlarına 100 milyon dolarlık teklif

Meta, OpenAI'da çalışan bazı çalışanları kendi bünyesine transfer etmek istedi.

OpenAI CEO'su Sam Altman, katıldığı bir podcast'te Zuckerberg'in agresif işe alım stratejisini gözler önüne serdi.

OpenAI araştırmacısı Noam Brown ve Google AI mimarı Koray Kavukçuoğlu, Meta'nın 100 bin dolara varan cazip teklifine kanmadı.

100 milyon dolara varan teklifler bile ne yazık ki teknoloji devi Meta’nın OpenAI’dan önemli araştırmacıları çekmesi için yeterli olmadı. Yapay zeka şirketinin CEO’su Sam Altman, Uncapped with Jack Altman adlı podcast programında bunu itiraf etti.

OpenAI lideri Sam Altman, kardeşi Jack Altman ile yaptığı görüşmede büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka sektöründeki diğer rakip şirketlerden çalışanlara yaklaşmaya devam ettiğini söyledi. Bunların arasında Google DeepMind araştırma laboratuvarında çalışan isimlerin de bulunduğunu resmi olarak doğruladı.

OpenAI çalışanları şirketlerine sadık çıktı

DALL-E ve ChatGPT’nin ana şirketi olan OpenAI, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ün radarına girdi. Tecrübeli yönetici yakın zaman önce OpenAI’da görev yapan bazı çalışanlarını yapay süper zeka bölümünü güçlendirme amacıyla transfer etmeye çalıştı.

OpenAI CEO’su Sam Altman konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Meta ekibimizdeki birçok kişiye büyük teklifler yapmaya başladı. Biliyorsunuz, imza bonusları için yıllık 100 milyon dolarlık tazminat gibi. En azından şimdiye kadar en iyi yeteneklerimizden hiçbirinin bunu kabul etmemiş olmasından gerçekten mutluyum.”

Altman, OpenAI çalışanlarının insan gibi öğrenme ve akıl yürütme yeteneğine sahip devrim niteliğinde bir yapay zeka türü olan yapay genel zeka (AGI) geliştirme misyonuna öncelik vererek şirkette kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Meta neden OpenAI çalışanlarını “çalmak” istedi?

Meta’nın işe alım taktiği, eski Scale AI CEO’su Alexandr Wang tarafından yönetilecek olan son teknoloji bir AI ekibi kurma çabasının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Bloomberg’in haberine göre Meta, OpenAI araştırmacısı Noam Brown ve Google AI mimarı Koray Kavukçuoğlu gibi isimleri işe almaya çalıştı. Fakat her iki girişim de başarısız oldu.

Yine de Meta tüm bu zorluklara rağmen Google DeepMind’dan gelen Jack Rae ve Sesame AI’dan gelen Johan Schalkwyk’i yanına çekmeyi başardı.

İki şirket arasındaki anlaşmazlığın personel alımı meselesinin ötesine geçebileceğini belirtmekte fayda var. OpenAI’nin geleneksel algoritmaları bir kenara bırakarak kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilmiş içerik sağlayabilen yeni bir sosyal ağ geliştirdiği bildiriliyor.