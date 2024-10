Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar 2024 (Dünya geneli)

Meta çatısı altında hizmet veren popüler sosyal medya platformu Instagram her geçen gün büyümeye devam ederek milyarlarca kullanıcıyı bir araya getiriyor. Fotoğraf ve video paylaşımının yanı sıra günümüzde ayrıca ünlülerin, işletmelerin ve influencer’ların geniş kitlelere hitap etmesi adına önemli bir rol oynayan platform, birbirinden yaratıcı içerik üreticileri bünyesinde topluyor. Peki Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar hangileri?

Dünyanın en popüler sosyal ağları arasında yer alan Instagram, 2010 yılındaki lansmanından bu yana hızla büyüyerek, kendisiyle birlikte birçok ünlü ve içerik üreticisinin de kitlelerini büyütmeye katkıda bulundu. Bu da platformda bir takipçi yarışı başlamasına sebep oldu.

Webmasto olarak hazırladığımız bu makalemizde ise pek çok kullanıcının merak ettiği “Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar hangileri?” sorusunun yanıtı vermeye çalıştık. İşte Instagram’da en çok takip edilen 10 hesap ve merak edilenler…

Instagram’da en çok takipçisi olan 10 hesap – Özet liste

En çok takipçiye sahip Instagram hesapları arasında öne çıkan ilk 10 ismi sıraladık. Instagram’ın resmi hesabının zirveyi üstlendiği listenin sonraki iki basamağında, son 20 yılın futbol dünyasına damgasını vuran iki önemli isim olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi karşımıza çıkıyor. Listenin geri kalan basamaklarını ise kalabalık kitlelere hitap eden ünlü oyuncular ve şarkıcılar üstleniyor.

Sıra İsim Kullanıcı Adı Takipçi Meslek #1 Instagram @instagram 678 M Şirket #2 Cristiano Ronaldo @cristiano 641 M Futbolcu #3 Lionel Messi @leomessi 504 M Futbolcu #4 Selena Gomez @selenagomez 423 M Şarkıcı, Oyuncu #5 Kylie Jenner @kyliejenner 396 M TV Yıldızı, İş İnsanı #6 Dwayne Johnson @therock 395 M Oyuncu, Yapımcı, Güreşçi #7 Ariana Grande @arianagrande 376 M Şarkıcı, Oyuncu #8 Kim Kardashian @kimkardashian 360 M TV Yıldızı, İş İnsanı #9 Beyonce @beyonce 314 M Şarkıcı, Oyuncu, İş İnsanı #10 Khloé Kardashian @khloekardashian 306 M TV Yıldızı, İş İnsanı

Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar 2024 – Detaylı inceleme

Instagram’da en fazla takip edilen hesapların listesine yer verdiğimiz bu yazımızda, en fazla takipçisi olan her bir hesap için hazırladığımız detaylı açıklamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Instagram 🥇

Kullanıcı adı: @instagram

@instagram Takipçi sayısı: 678 milyon

Pek çok şaşırtmayacak şekilde Instagram’da en çok takipçisi olan hesap Instagram’a ait. Platformun kendi resmi hesabı şu anda 678 milyon takipçilik geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu hesabın, platforma yeni kayıt olan kullanıcılara önerilen ilk hesap olduğunu, bu nedenle de böylesine kalabalık bir takipçi sayısına ulaştığını belirtmekte fayda var.

Instagram’ın resmi hesabı, platformdaki yeni özelliklerin duyurularına ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte aynı hesaptan uygulamada trend olan konuları görmemiz mümkün oluyor. Ayrıca hesap, dünya çapındaki farklı içerik üreticilerin gönderi ve Reels içeriklerini de karşımıza çıkarıyor. Bu sayede hem eğlenceli ve ilham verici, hem de eğitici içerikler bir araya getiriliyor.

2. Cristiano Ronaldo 🥈

Kullanıcı adı: @cristiano

@cristiano Takipçi sayısı: 641 milyon

Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar arasında zirvede yer alan Cristiano Ronaldo, günümüzde pek çok futbol tutkununa göre yaşayan en büyük futbolculardan biri olarak görülüyor. Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medya aleminde de devam ettiren Portekizli yıldız, 641 milyon takipçiyi arkasına alarak her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı sürdürüyor.

Dünyanın en büyük sporcuları arasında değerlendirilen Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca Sporting CP, Real Madrid, Juventus, Manchester United ve Al Nassr gibi önemli kulüplerde forma giyindi. Dünya devlerinde sayısız başarıya imza atarak birçok önemli kupayı kaldırma şansı bulan yıldız oyuncu, aynı başarıyı sosyal medyada da gösteriyor.

Elbette ki Ronaldo’nun Instagram’da çok takipçiye sahip olması yalnızca başarılı bir futbolcu olmasından kaynaklanmıyor. Ronaldo sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak burada düzenli olarak antrenman, maç ve günlük yaşamından paylaşımlar yapıyor. Bu da onun takipçileri ile arasındaki etkileşimini artırmaya yardımcı oluyor. Öte yandan Ronaldo’nun ailesi ile geçirdiği özel anlar da kullanıcıları ona daha da yaklaştırarak, takipçileriyle arasında güçlü bir bağ kurmasına katkıda bulunuyor.

Cristiano Ronaldo’nun en çok takipçiye sahip Instagram hesabı olmasındaki bir diğer önemli faktör ise tecrübeli oyuncunun büyük markalar ile yaptığı özel işbirliklerinden kaynaklanıyor. Başarılı isim şimdiye kadar Nike, Clear ve Binance gibi büyük firmalarla çeşitli ortaklıklar kurarak yeni kitlelere uzanmıştı. Ayrıca oyun dünyasında da bazı işbirliklerine imza atan Ronaldo, son zamanlarda yeni futbol oyunu UFL’ye yaptığı yatırım ve yeni Fatal Fury oyununda yer alması gibi detaylar sayesinde de Z kuşağıyla arasındaki bağı kuvvetlendirdi.

3. Lionel Messi 🥉

Kullanıcı adı: @leomessi

@leomessi Takipçi sayısı: 504 milyon

Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında nitelendirilen Arjantinli yıldız Lionel Messi, tıpkı listenin ilk sırasında yer alan Cristiano Ronaldo gibi futbol sahalarındaki başarısını sosyal medyada da gösterdi. 504 milyon takipçiye sahip olan Messi, sıra dışı futbol kariyerinde gerçekleştirdiği olağanüstü başarılar, kırılmaz zannedilen inanılmaz rekorlar ve samimi kişiliği sayesinde internette de geniş kitleleri arkasına almayı başardı.

Messi’nin internette bu kadar kalabalık bir kitleye hitap etmesinin çok sayıda sebebi bulunuyor. Bunu anlamak için oyuncunun dünyanın dört bir yerinde sergilediği etkileyici kariyerine de göz atmakta fayda var. Barcelona tarihinin en ikonik isimlerinden biri haline gelen yıldız, Paris Saint-Germain döneminde de Avrupa’daki pek çok futbolseverin hayranlığını üzerine çekti.

Arjantin ile sayısız başarıya ulaşan oyuncu, şu anda Inter Miami forması giyerek Latin Amerika’nın yanı sıra ABD’de de hayran kitlesini artırdı. Özellikle de 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu ile birlikte kariyerinin en büyük başarılarından bir tanesine imza attı ve bundan sonra Instagram’daki takipçi sayısı olağanüstü bir patlama gösterdi.

Instagram’da sürekli olarak antrenman görüntülerini, maçtan karelerini ve özel yaşantısından bazı anları paylaşan Lionel Messi, hayranlarına sunduğu kişisel bakış açısı sayesinde her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşıyor. Özel işbirlikleri sayesinde kitlesini büyüten yıldız oyuncu Adidas, Pepsi ve Mastercard gibi büyük markalarla ortaklıklara imza attı.

4. Selena Gomez

Kullanıcı adı: @selenagomez

@selenagomez Takipçi sayısı: 423 milyon

Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar listesinde üçüncü sırayı alan Selena Gomez, 423 milyon takipçiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Amerikalı başarılı müzisyen, sosyal medyada özellikle de gençler tarafından büyük ilgiyle takip edilen bir marka olan Rare Beauty’nin kurucusu olma unvanına da sahip.

Ünlü şarkıcı Selena Gomez arkadaşları, ailesi ve etkinliklerden fotoğraflarını paylaşarak geniş bir takipçi topluluğu yakaladı. Bunun yanı sıra tecrübeli sanatçının profilinin dikkat çekici bir yönü, kadın hakları gibi önemli konuları ele aldığı, ara sıra da siyasi gönderilerle çeşitli konularda hassasiyet göstermesi olarak biliniyor.

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Selena Gomez, Hollywood’un en sevilen kişiliklerinden biri olarak tanınıyor. Tecrübeli sanatçı 423 milyon takipçisini arkasına alarak kişisel hayatını, profesyonel projelerini paylaşmak ve hayranlarıyla bağlantı kurmak için Instagram’dan yararlanıyor.

5. Kylie Jenner

Kullanıcı adı: @kyliejenner

@kyliejenner Takipçi sayısı: 396 milyon

En çok takip edilen Instagram hesapları arasında dördüncü sırada bulunan ünlü moda fenomeni Kylie Jenner, 396 milyonluk olağanüstü bir takipçi sayısına sahip. Jenner için Instagram, meşhur Kylie Cosmetics markası ve Kylie Skin, Kylie Swim, Kylie Baby gibi diğer girişimlerini sergilediği bir platform görevi görüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Instagram ortak paylaşım özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

6. Dwayne Johnson (The Rock)

Kullanıcı adı: @therock

@therock Takipçi sayısı: 395 milyon

Ünlü aktör ve eski WWE şampiyonu Dwayne Johnson, en fazla takipçiye sahip Instagram kullanıcıları arasında beşinci sırayı elde etti. 395 milyon takipçi sayısıyla platformda önemli ve sadık bir kitleye ulaştı. İlk şöhret iddiası güreşçi olarak geçirdiği zamandan kaynaklansa da tecrübeli ismin yakın zamandaki girişimleri genellikle eğlence sektörü etrafında döndü. Çok sayıda filmde başrol oynayan “The Rock”, özellikle de gençler için ilgi odağı haline geldi.

7. Ariana Grande

Kullanıcı adı: @arianagrande

@arianagrande Takipçi sayısı: 376 milyon

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Ariana Grande günümüzün en büyük pop yıldızlarından biri olarak tanınıyor. Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar arasında 376 milyon takipçiyle 6. sırada bulunan sanatçı, kişisel ve profesyonel hayatından anları paylaşmak ve hayranlarıyla etkileşimde bulunmak için Instagram’ı kullanmayı tercih ediyor.

8. Kim Kardashian

Kullanıcı adı: @kimkardashian

@kimkardashian Takipçi sayısı: 360 milyon

Ünlü iş insanı, medya kişiliği ve “Keeping Up with the Kardashians” adlı realite şovunun yıldızı Kim Kardashian’ın Instagram’da 360 milyon takipçisi bulunuyor. Kardashian, Instagram platformunda lüks yaşam tarzının yanı sıra moda ve güzellik dünyasındaki girişimlerini paylaşıyor.

9. Beyoncé

Kullanıcı adı: @beyonce

@beyonce Takipçi sayısı: 314 milyon

Çok sayıda ödüle layık görülen başarılı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Beyoncé, dünya müziği için önemli isimlerden biri olarak anılıyor. En çok takipçiye sahip Instagram hesapları listemizde 314 milyon takipçisiyle 8. sırayı kapan isim, Instagram’da genellikle kişisel hayatından ve müzik kariyerinden anılarını yayınlıyor.

10. Khloe Kardashian

Kullanıcı adı: @khloekardashian

@khloekardashian Takipçi sayısı: 306 milyon

En çok takipçili Instagram kullanıcıları arasında yer alan Khloe Kardashian ünlü bir televizyon kişiliği, iş insanı ve internet fenomeni olarak 306 milyon takipçiyi bir araya getiriyor. Khloe platformda sıklıkla kişisel hayatını ve profesyonel projelerini paylaşıyor.

Instagram takipçi sayısını artırmak için işinize yarayacak ipuçları

Instagram’da takipçi sayısını artırmak için farklı strateji ve yöntemler mevcut. Elbette ki bu konuda kesin bir seçenek olmasa da kullanıcıların bazı unsurlara dikkat ederek topluluğunu büyütebileceği biliniyor. Bununla ilgili öne çıkan bazı stratejiler şunlar:

Profil detaylarınızı daha net bir hale getirin: Instagram’da takipçi sayınızı artırmak için öncelikle profil fotoğrafınızı, biyografinizi ve bağlantılarınızı güncelleyin. Profiliniz ilk bakışta diğer kullanıcılar için oldukça anlaşılır bir hale gelsin ve sizi en net şekilde tanımlasın. Hedef kitlenizi belirleyin: Instagram takipçi sayısını artırmak için dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli unsur, kimlerin sizi takip etmesini istediğinizi saptayın. Sonrasında belirlediğiniz o kitleye yönelik paylaşımlarda bulunun. İlgi çekici içeriklere yönelin: Kitlenize uygun olarak yapacağınız paylaşımların ilgi çekici olmasına dikkat edin. Bununla beraber paylaşımlarınızın “çekiciliğini” artırmak adına daha yüksek kaliteli gönderiler yayınlayın. Etiket kullanırken dikkat edin: İçeriklerinizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için yaptığınız paylaşımlarla uygun etiketler kullanmalısınız. Bununla birlikte paylaşımlarınıza ekleyeceğiniz etiketlerin sayısına da dikkat edin. Çok fazla etiket girerek “spam” yapmamaya özen gösterin. Paylaşımlarınızı düzenli tutun: Instagram’da her gün bir Reels ya da gönderi paylaşmanız elbette ki gerekmiyor. Fakat yapacağınız paylaşımları bir düzende tutmanızda fayda var. Örneğin her hafta 3 gün paylaşım yaparak takipçilerinizi ve algoritmayı buna alıştırın. Instagram Reels ile yeni kitlelere ulaşın: Instagram’da takipçi kazanmak için önemli bir unsur haline gelen Reels, paylaşmış olduğunuz kısa videoları daha geniş bir kitleye ulaştırmaya yardımcı olacak. Bu da size kısa vadede daha fazla takipçi ve etkileşim olanağı sağlayacak. Instagram analiz araçlarından yararlanın: Daha geniş kitlelere ulaşmak istiyorsanız, size sunulan belirli metriklerden yararlanmalısınız. Instagram’ın sunmuş olduğu analiz araçları sayesinde hangi tür içeriklerin daha fazla etkileşim aldığını öğrenerek içerik stratejinizi bu doğrultuda güncelleyebilirsiniz. Takipçilerinizle etkileşime önem gösterin: Instagram takipçi sayısını artırmak için son olarak halihazırda sizi takip eden kişilerle kurduğunuz etkileşime önem göstermeniz gerektiğini ekleyelim. Örnek vermek gerekirse paylaşımlarınıza gelen yorumlara yanıt vererek, takipçilerinizin size gönderdiği özel mesajları yanıtlayarak onlarla iletişim halinde olmaya çalışın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Instagram limitleri nelerdir?

Sonuç

Instagram’da en çok takipçiye sahip olan hesaplar, tahmin edildiği üzere medyada en fazla boy gösteren ve sosyal medyayı aktif kullanan hesaplardan oluşuyor. Platformun resmi hesabı olan Instagram listenin ilk sırasında yer alırken; bunu dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi takip ediyor.

Sıralama yer alan diğer hesaplara baktığımızda ise -doğal olarak- genellikle müzik, sinema sektöründe yer alan ünlülerin diğer sektörlere göre daha fazla takip edildiğini görüyoruz.

Ancak trendler ve ilgi alanları değiştikçe takip edilen hesapların da bundan etkilenebileceğini, dolayısıyla bu sıralamanın zaman içerisinde değişebileceğini söyleyebiliriz.

En çok takipçiye sahip Instagram hesapları arasında ilk 10 sıradaki isimleri sizler için bir araya getirdik. Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.