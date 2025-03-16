Webmasto Hafta Özeti (10-16 Mart 2025)

Teknoloji ve dijital dünya hızla değişmeye devam ederken, bu hafta da birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Tesla hisseleri çakıldı, X (Twitter) ve TurkNet’e siber saldırılar düzenlendi. Merakla beklenen iPhone 17 Air’e ait fotoğraflar ifşa edildi, popüler mobil oyun Pokémon GO Suudlara satıldı. Sosyal medyanın bedenimiz üzerine etkilerini gösteren yeni bir araştırma yayınlandı, yaratıcı yazarlığa soyunan yeni ChatGPT modeli duyuruldu.

İşte 10-16 Mart 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (10-16 Mart 2025)

10-16 Mart 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Elon Musk’a karşı protestolar arttı, Tesla hisseleri çakıldı

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil firması Tesla’ya ait hisse senetlerinin değeri, 2020 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ülke genelinde yapılan protestolar, Elon Musk’ı ve Tesla hissedarlarını oldukça zora soktu. Hissedarlar bunun sorumlusu olarak Elon Musk’a işaret etti; kendisinin politika yerine şirketlerine odaklanması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Elon Musk’a destek olmak amacıyla Tesla satın alacağını duyurdu ve ertesi gün Beyaz Saray’ın önü adeta Tesla galerisine dönüştü.

X ve TurkNet siber saldırıların kurbanı oldu

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), Pazartesi günü siber saldırıya uğradı. Yapılan saldırı sebebiyle platforma bir süre erişim sağlanamadı. Elon Musk ise politik bir çıkış yaptı ve saldırının sorumlusu olarak Ukrayna’yı işaret etti. Ancak siber güvenlik uzmanları saldırının Ukrayna ile alakalı olmadığını söyledi.

Siber saldırıya uğrayan bir diğer firma ise Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcısı TurkNet oldu. TurkNet’in veritabanına yapılan saldırıda 2,5 milyon müşterinin hassas kullanıcı verilerinin çalındığı ve bu verilerin 3 BTC karşılığında satışa çıkarıldığı iddia edildi. TurkNet ise saldırıyı doğruladı ve gerekli hukuki işlemlerin başladığını belirtti.

Ultra ince iPhone 17 Air’in fotoğrafları ortaya çıktı

Dünyanın en ince akıllı telefonu olması beklenen iPhone 17 Air için söylentiler ve ifşalar artarken, yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı. iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırılması yapılan fotoğrafta iPhone 17 Air’in yaklaşık 5mm ile 5.5mm arasında bir kalınlığa sahip olduğu görülüyor.

Sızdırılan fotoğrafların ve söylentilerin gerçek olması durumunda iPhone 17 Air, 5.8mm kalınlığa sahip olacağı iddia edilen Samsung Galaxy S25 Edge’yi geride bırakarak dünyanın en ince akıllı telefonu olma sıfatını taşıyacak. Beklenenden daha uygun fiyata sahip olacağı söylenen ultra ince modelin Eylül 2025’de tanıtılması bekleniyor.

Nothing Phone 3a Pro dayanıklılık testinden geçti, Xiaomi 15 Ultra ise kamera testinden sınıfta kaldı

Yakın zamanda tanıtılan Nothing Phone 3a Pro dayanıklılık testine girdi ve testi başarıyla geçti. Parçalarına ayrılan ve zorlu birtakım testlerden geçen model, “iyi” derecede tamir edilebilirlik puanı elde etti.

Diğer yandan Xiaomi 15 Ultra modeli ise kamera testine tabi tutuldu. Ancak telefon beklentileri karşıyalamadı ve DxOMark’ın sıralamasında 13. sırada yer aldı. Listenin başında ise Huawei Pura 70 Ultra bulunuyor.

Sosyal medyanın bedenimize etkisi: Kalp atışını yavaşlatıyor, terlemeyi artırıyor

Durham Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, sosyal medya kullanımı sırasında bedenimizde meydana gelen fizyolojik değişimleri inceledi. Elde edilen bulgular, sosyal medyanın yalnızca psikolojik etkileriyle değil, aynı zamanda biyolojik yansımalarıyla da dikkat çekici sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.

Araştırmada haber okumaya kıyasla Instagram kullanımının kalp atış hızını yavaşlatırken, terleme seviyelerini artırdığı ortaya çıktı. Bu sonuç ise, sosyal medya kullanırken dikkatimizin tamamen emildiğini ve yoğun bir uyarılma durumuna girdiğimizi gösteriyor.

Spotify 2024 raporunu yayınladı: Müzik sektörüne rekor ödeme yapıldı

Müzik odaklı popüler yayın platformu olan Spotify, 2024’e ait müzik ekonomisi raporunu (Loud & Clear) yayınladı. Raporda sadece 2024 yılı içerisinde müzik endüstrisine 10 milyar dolarlık bir ödeme yapıldığı belirtildi. Böylece sektöre yapılan ödemelerin toplamı 60 milyar doları buldu.

Raporda ayrıca 2024 yılı içerisinde telif hakkı sahiplerine 4.5 milyar dolarlık ödeme yapıldığı da belirtildi. Bunun yanı sıra Spotify’a yükleme yapanların sayısının 12 milyona ulaştığına dikkat çekildi.

Pokémon GO oyunu 3,5 milyar dolara Suudlara satıldı

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle öne çıkan ve kısa sürede popüler hale gelen Pokémon GO oyunu, 3,5 milyar dolar karşılığında Suudi Arabistan merkezli Scopely firmasına satıldı.

Suudi Arabistan’ın global oyun sektörünün merkezi haline gelme amacına hizmet eden Scopely, böylece 30 milyon Pokémon GO oyuncusunu da kullanıcı haznesine dahil etti. Oyun sektöründen çekilen Pokémon GO’nun geliştiricisi Niantic Labs ise yapay zeka ve haritalama teknolojilerine odaklanmak için Niantic Spatial adlı yeni bir girişim kurdu.

Yaratıcı yazarlığa soyunan yeni ChatGPT modeli tanıtıldı

Her hafta farklı bir model ile kullanım alanı genişletilen popüler yapay zeka sohbet aracı ChatGPT, şimdi ise yaratıcı yazarlığa sahip yeni bir modele kavuştu.

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın duyurduğu yeni model, ChatGPT’nin duygusal anlamda yoğun bir edebi metin oluşturma noktasında oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Yaratıcı yazarlığın, basit dil bilgisi doğruluğu ve kelime seçiminin ötesinde, duyguların iletilmesi ve yaşam deneyimlerine atıfta bulunmasını gerektirdiği düşünüldüğünde, bu yeni modelin ChatGPT’ye sınıf atlatacağı düşünülüyor.