Suudi Arabistan merkezli Scopely, Pokémon GO’yu 3,5 milyar dolara satın aldı

Suudi Arabistan merkezli Scopely, Pokémon GO'yu ve Niantic'in bazı oyunlarını 3,5 milyar dolara satın aldı.

Niantic, oyun sektöründen çekilerek yapay zeka ve haritalama teknolojilerine odaklanmak için Niantic Spatial adlı yeni bir girişim kurdu.

Oyun sektörüne yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Suudi Arabistan, dünyanın oyun merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Mobil oyun dünyasının devlerinden Suudi Arabistan merkezli Scopely, Pokémon GO ve Niantic’in diğer oyunlarını (Pikmin Bloom ve Monster Hunter Now) 3,5 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Bu hamle, Suudi Arabistan’ın oyun sektöründeki küresel etkisini artırma stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

2016’da piyasaya sürüldüğünde küresel bir fenomen haline gelen Pokémon GO, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini kullanarak milyonlarca oyuncuya yeni bir deneyim sunmuştu. Bugün hâlâ en yüksek gelir getiren mobil oyunlardan biri olan ve aylık 30 milyon oyuncuya sahip olan Pokémon GO, 2023 yılında 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Şimdi ise Scopely tarafından 3,5 milyara satın alınmış oldu.

Scopely oyunlara; Niantic ise yapay zekaya odaklanacak

Scopely, 2023 yılında Suudi Arabistan’ın kamu yatırım fonuna bağlı Savvy Games Group tarafından 4,9 milyar dolara satın alınmıştı. Şirketin en büyük başarılarından biri, geçen yıl 2,2 milyar dolar gelir elde eden Monopoly Go! adlı mobil oyun oldu. Bu yeni satın alımla birlikte Scopely’nin toplam oyuncu kitlesi 500 milyonu aşmış olacak.

Niantic ise yaptığı açıklamada, oyun bölümünü elden çıkararak artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojilerine odaklanacağını duyurdu. Şirket, haritalama ve konum tabanlı yapay zeka teknolojilerine yönelik yeni girişimi Niantic Spatial’i kurarak bu alanda ilerlemeyi hedefliyor. Niantic Spatial, akıllı gözlüklerden robotlara kadar çeşitli cihazların gerçek dünyayı daha iyi anlamasını sağlayacak gelişmiş haritalar üzerinde çalışacak.

Anlaşmanın bir parçası olarak Scopely, Niantic Spatial’a 50 milyon dolarlık yatırım yaparken, yeni girişim toplamda 250 milyon dolarlık bir sermaye ile faaliyete geçecek. Niantic’in eski yatırımcıları, hem satıştan elde edilen 3,5 milyar dolarlık geliri paylaşacak hem de Niantic Spatial’in hissedarları arasında yer alacak.

Suudi Arabistan oyun sektörünü domine etmek istiyor

Bu satın alma, Suudi Arabistan’ın oyun sektöründeki büyüme stratejisinin bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Ülke, 2030 yılına kadar 250 oyun şirketi kurmayı ve 39 bin kişiye istihdam yaratmayı hedefleyen 40 milyar dolarlık bir yatırım planı yürütüyor. Savvy Games, bu hedef doğrultusunda Nintendo, Electronic Arts ve Activision Blizzard gibi dev oyun şirketlerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan, son yıllarda Esports World Cup gibi büyük oyun turnuvalarına ev sahipliği yaparak küresel bir oyun merkezi olma yolunda ilerliyor. Ülkenin 2027 yılında düzenlenecek ilk Olimpik Espor Oyunları’na da ev sahipliği yapması planlanıyor.

Bu satın alma, mobil oyun endüstrisinde büyük bir dönüşüm yaratırken, hem Scopely hem de Suudi Arabistan’ın oyun ekosistemindeki etkisini daha da artıracak gibi görünüyor.