İnceliği şaşırtıyor: iPhone 17 Air’in tasarımı bir karşılaştırma fotoğrafında ortaya çıktı

Ultra ince iPhone modeli olan iPhone 17 Air'in kalınlığı bir karşılaştırma videosunda ortaya çıktı.

iPhone 17 Air, 8.25mm kalınlığa sahip olan iPhone 16 Pro Max'in neredeyse yarısı kalınlığında görünüyor.

Kamera modülü ise Google Pixel'deki gibi vizör-tarzı bir tasarıma sahip olacağa benziyor.

Apple’ın merakla beklenen ve ultra ince tasarıma sahip olan iPhone 17 Air modeli, bir karşılaştırma fotoğrafıyla gün yüzüne çıktı. iPhone 16 Pro Max ile yapılan kalınlık karşılaştırmasında iPhone 17 Air’in iPhone 16 Pro Max’in neredeyse yarısı kadar bir kalınlığa sahip olduğu görülüyor.

Mobil cihazlara dair ifşa paylaşımlarıyla bilinen Majin Bu, X’te paylaştığı bir fotoğraf ile iPhone 17 Air’in inceliğini gözler önüne serdi. Fotoğrafın gerçek olup olunmadığı henüz doğrulanmamış olsa da, Majin Bu’nun bu konuda isabetli ifşalar yaptığı biliniyor.

Dünyanın en ince telefonu olabilir mi?

Fotoğrafa bakıldığında, iPhone 17 Air olduğu iddia edilen modelin, kıyaslaması yapıldığı iPhone 16 Pro Max’in sadece yarısı kalınlığında olduğu görülüyor. Bilmeyenler için, iPhone 16 Pro Max’in standart iPhone 16 Pro gibi 8.25mm kalınlığa sahip olduğunu belirtelim.

Eğer görüntülerdeki model gerçek ise, bu durumda iPhone 17 Air modelinin yaklaşık 5mm kalınlığa sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu ise iPhone 17 Air’in, 5.8mm kalınlığa sahip olacağı iddia edilen Galaxy S25 Edge’den daha ince olacağını gösteriyor.

Şimdiye kadar 5mm eşiğini geçebilen bir akıllı telefon olmadığını da belirtmek gerekiyor. İncelik konusunda şimdiye kadar en çok öne çıkan MWC 2025‘te tanıtılan ve 5.75mm kalınlığa sahip olan Tecno Spark Slim olmuştu. iPhone 17 Air’in kalınlığı için yapılan bir diğer tahmin ise ise 5.5mm olacağı yönündeydi. Yani 5.5mm olarak karşımıza çıksa dahi iPhone 17 Air’in dünyanın en ince akıllı telefonu olma özelliğini taşıyacağını söyleyebiliriz.

Kamera modülünün tasarımı da değişiyor

Paylaşılan fotoğrafta iPhone 17 Air’in kalınlığının yanı sıra kamera modülünün tasarımı konusunda da standardin dışına çıkılmış görünüyor. Vizör-tarzı tasarımıyla dikkat çeken iPhone 17 Air kamera modülü, Google Pixel modellerindeki kamera modülünü andırıyor.

Daha önce Google Pixel benzeri bir tasarımın iPhone 17’ye de uygulanacağı iddiaları gündeme gelmişti. iPhone 17 Air ile ilgili olarak paylaşın bu fotoğraf ise Google Pixel benzeri bu kamera tasarımının bütün iPhone 17 serisine uygulanabileceğini ve bir standart haline geleceğini akıllara getiriyor.

iPhone 17 Air’den neler bekleniyor?

Henüz resmiyet kazanmamış olsa da ortaya çıkan iddialar iPhone 17 Air’in bazı özelliklerini ortaya çıkarmış durumda. Şimdiye kadarki en ince iPhone olma özelliği taşıyacak olan iPhone 17 Air’in, Samsung’un güçlü M14 OLED ekranıyla gelmesi bekleniyor.

İncelik olarak 5mm ile 5.5mm arasında olması beklenen modelin, boyut olarak Pro Max kadar büyük olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Telefoto kameraya sahip olmayacağı belirtilen iPhone 17 Air’de herhangi bir SIM kartı girişi de olmayacak. Ayrıca iPhone 16e’de yer alan Apple C1 modemine sahip olacak.

iPhone 17 Air modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil. Ancak geçmişteki örnekler ultra ince iPhone modelinin Eylül 2025’de düzenlenecek Apple etkinliğinde tanıtılacağını gösteriyor. iPhone 17 Air fiyatının ise beklenenden ucuz olacağı söyleniyor.