Nothing Phone 3a Pro dayanıklılık testinden geçti: İşte sonuçlar

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Nothing Phone 3a Pro dayanıklılık testine girdi.

JerryRigEverything kanalının gerçekleştirdiği testler şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

Cihaz son derece sağlam yapısıyla artı puan toplamayı başardı.

Sıra dışı tasarımlara sahip akıllı telefonlarıyla öne çıkan Nothing, cihazlarında dayanıklılığı da kesinlikle ihmal etmiyor. Yakın zaman önce duyurulan Nothing Phone 3a Pro modeli JerryRigEverything tarafından dayanıklılık testine tabi tutuldu.

Görkemli tasarımı ve üst düzey özellikleri ile adından söz ettiren Nothing Phone 3a dayanıklılık testinden başarılı bir sonuç aldı. Parçalarına ayrılan ve zorlu birtakım testlerden geçen model, “iyi” derecede tamir edilebilirlik puanı elde etti. İşte testin sonuçlarıyla alakalı tüm detaylar…

Nothing Phone 3a Pro gerçekten dayanıklı mı?

JerryRigEverything’in gerçekleştirdiği dayanıklılık testinde cihazda Mohs sertliği ölçeğine göre altıncı seviyede çizikler, yedinci seviyede ise daha derin oluklar görüldü. Nothing Phone 3a Pro, Panda Glass kullanmasına rağmen üstün bir koruma sunmuyor gibi görünüyor.

Neyse ki parmak izi sensörleri çizilmeye karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Cam arka panel çizilmeye ve darbeye dayanıklılık gösterdi. Bu sayede cebinizdeki anahtar ve bozuk paralar telefona herhangi bir hasar sağlamayacak. Her iki ekran da yaklaşık 20 saniye boyunca doğrudan aleve maruz kalmaya dayanabiliyor.

Pro modelinin çerçevesi plastikten yapılmış olsa da tuşları metalden üretiliyor. Bunlar arasında Nothing’in yapay zeka tabanlı platformu olan Essential Space özelliğine ayrılmış yeni bir buton öne çıkıyor. Şeffaf arka panelin altından görünen mikrofonun etrafındaki silikon halka, görüşmeler sırasında ortam gürültüsünün engellenmesini sağlıyor.

Çok sayıda vidayla sabitlenen telefonun iç kısmında, kolayca çıkarılabilen 5.000 mAh’lik bir batarya yer alıyor. Şarj portu, hoparlör ve kameraların ayrı kartlara yerleştirilmiş olması, tamir edilebilirlik açısından bir artı puan sağlıyor.

Anakartın ise alt kısmı termal macunla kaplı ve ara alüminyum çerçeve ile ısıyı ekrana doğru dağıtıyor. Bu çerçeve aynı zamanda cihazın aşırı esnemesini de engellemeye yardımcı oluyor.

Nothing Phone 3a Pro tamamen sökülüp tekrar monte edildikten sonra bile kırılmıyor ve işlevselliğini korumaya devam ediyor. JerryRigEverything’in testlerinde diğer markalara ait bazı üst düzey Android telefonların iyi performans göstermediği düşünüldüğünde, bu dikkate değer bir başarı olarak nitelendiriliyor.

Sonuç olarak Nothing Phone 3a Pro daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli olmasına rağmen beklenmedik bir dayanıklılık sergiliyor. JerryRigEverything’in gerçekleştirdiği test videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: