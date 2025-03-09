Xiaomi 15 Ultra kamera testinde hayal kırıklığı yaşattı

Xiaomi 15 Ultra kamera testinde beklenen sonuçları veremedi.

Amiral gemisi telefon modeli, DxOMark'ın kamera testinde 13. sıraya yerleşti.

Türkiye'de de satışa çıkan cihaz, kamera sonuçlarıyla bazı kullanıcılarda hayal kırıklığı oluşturdu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi (MWC 2025) sırasında yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını sahneye çıkardı. Üst düzey Xiaomi 15 Ultra modeli, mobil fotoğrafçıların adeta ilgi odağı haline geldi.

Fakat ne yazık ki tüm bu ilgiye rağmen DxOMark tarafından yapılan testler ilk tahminlerden çok daha düşük sonuçlar ortaya koydu. Türkiye pazarı için de onaylanan amiral gemisi cihaz, kağıt üzerinde yazan mobil fotoğrafçılık yeteneklerini maalesef pratikte tam anlamıyla karşılayamadı.

Xiaomi 15 Ultra, DxOMark testinde 13. sıraya yerleşti

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu DxOMark’ın küresel sıralamasında 13. sırada yer aldı. 153 puan elde eden akıllı telefon, Google Pixel 8 Pro ve OPPO Find X6 Pro gibi cihazlarla aynı aralığa yerleşti.

Gelişmiş özellikler sunan Xiaomi 15 Ultra, doğrudan rakibi olan Galaxy S25 Ultra‘dan yine de daha yüksek bir puan topladı. Nitekim Samsung’un en üst seviye modeli aynı sıralamada 24. basamakta yer alıyor.

DxOMark sıralamasının zirvesinde Huawei Pura 70 Ultra karşımıza çıkıyor. Ortak ikinci sırada Google Pixel 9 Pro XL ve Honor Magic 6 Pro yer alıyor. Fakat bu noktada platformun tüm cihazları tek tek test etmediğini belirtelim. Yani son dönemlerde mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile adından sıkça söz ettiren Vivo X200 Pro gibi bazı cihazların sıralamada herhangi bir şekilde bulunmadığını, yani teste tabi tutulmadıklarını hatırlatalım.

Xiaomi 15 Ultra kamera testi: Olumlu ve olumsuz noktaları

DxOMark, Xiaomi 15 Ultra’nın ürettiği görüntülerde bazı olumlu yönleri ön plana çıkardı. Fotoğraflarda yüksek detay seviyesi ve düşük dijital gürültü mevcut olduğu belirtildi.

Hem fotoğraflarda hem de videolarda pozlama doğru ve dinamik aralık geniş olarak kaydedildi. Renk geriverimi pozitif değerlendirilirken, parlak ise ışık koşullarında beyaz dengesini doğru sunuyor.

Telefon tüm yakınlaştırma ayarlarında yüksek detaylar ortaya koyuyor. Uygun ışık koşullarında çekilen videolarda sınırlı dijital gürültü görülüyor.

Gelelim olumsuz noktalara… Bazı görsellerde, hem fotoğraflarda hem de videolarda sıcak renk tonları göze çarpıyor. Grup fotoğraflarında alan derinliğinin kısıtlı olması, arka plandaki yüzlerin bulanıklaşmasına neden oluyor.

Arkadan aydınlatmanın güçlü olduğu sahnelerde kontrast sorun yaratabiliyor. Gölgelenme ve parlama gibi eserler mevcut olabiliyor. Özellikle de düşük ışık koşullarında, görüntülerde detay kaybı gözle görülür seviyelere ulaşıyor.

Xiaomi 15 Ultra özellikleri