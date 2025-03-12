Spotify yıllık raporunu yayınladı: Rekor gelir elde edildi

Spotify, 2024 yılı Loud & Clear raporunu paylaştı.

1.500 sanatçı 1 yılda 1 milyon dolardan fazla telif hakkı elde etti.

Platform dünya çapında müzik sektörüne en fazla ödeme yapan müzik uygulaması oldu.

Popüler müzik platformu Spotify bugün yıllık Loud & Clear raporunun sonuçlarını açıkladı. 2024 yılına ilişkin veriler ile karşımıza çıkan platformun rekor bir seviyede gelir elde ettiği ve sanatçı çeşitliliğinin arttığı vurgulandı.

Her geçen gün büyümeye devam eden İsveç merkezli platform, Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında hızla büyümeye devam ediyor. YouTube Music ve Apple Music gibi rakiplerine karşı yükselişini sürdüren uygulama, geçen yıla kıyasla çok daha yüksek gelir oranıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte Spotify’ın 2024 yılına ilişkin Loud & Clear raporunun ayrıntıları…

Spotify kazançları ne durumda?

Spotify gelirleri hesaba katıldığında, son 12 ayda yaklaşık 1.500 sanatçının 1 milyon dolardan fazla telif hakkı aldığı açıklandı. Tüm gelir kaynakları dikkate alındığında ise bunun toplam 4 milyon doları aştığı ifade edildi.

Ayrıca streaming servisi listedeki sanatçıların yüzde 80’inin Spotify Global Daily Top 50’de hiçbir şarkısının bulunmadığını, yani hit şarkılar arasında yer almadan da bağımsız bir müzisyen olarak finansal olarak başarılı olmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Aynı 1.500 profesyonel sanatçı arasında, kayıtlar arasında 17 farklı dilde şarkılar yer alıyor. Bu sayı 2017’deki rakamların iki katından fazla görünüyor. En az 100 bin dolar telif hakkı elde eden sanatçılar da hesaba katıldığında dil sayısı 50’ye çıkıyor.

Spotify yukarıda bahsi geçen rakamların yanı sıra, küresel olarak müzik sektörüne en fazla yıllık ödeme yapan perakendeci olduğunu da duyurdu. Yıllık 10 milyar dolarlık rakamla, segmentin tarihindeki en yüksek rakamı elde etti ve geçen yılki 9 milyar dolarlık sonuçları geride bırakmayı başardı. Bu rakam, tarih boyunca yaklaşık 60 milyar dolara denk geliyor.

Tüm bunların yanı sıra yayın hizmeti yıllık ödemelerinin son on yılda (2014-2024 yılları arasında) 1 milyar dolardan 10 milyar doların üzerine çıkarak 10 kat arttığını da duyurdu.