Tesla hisseleri çakıldı, Elon Musk bir günde 29 milyar dolar kaybetti

Tesla'nın hisse senedi fiyatı sadece bir günde %15 düştü, Elon Musk ise 29 milyar dolar kaybetti.

Endişelenen yatırımcılar hisse senedi fiyatlarının düşmesinin sorumlusu olarak Elon Musk'a işaret etti.

Elon Musk, hükümet için çalışırken aynı anda şirketleri yönetmenin zor olduğunu belirtti.

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, son zamanlarda peş peşe yaşanan olaylardan dolayı zorlu günler geçirmeye başladı. Liderliğini yürüttüğü DOGE birimine karşı yapılan protestolar, X platformunun çökmesi, Tesla tesislerine yapılan saldırılar ve son olarak Tesla hisselerinin ciddi oranlarda düşmesi, Elon Musk’ı zora soktu.

Özellikle son zamanlarda Tesla hisselerinin aldığı darbe yatırımcıları endişelendirirken, Elon Musk’a da ciddi bir kayıp yaşattı. Öyle ki sadece bir gün içerisindeki kaybı 29 milyar doları buldu. Ancak buna rağmen 301 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olma unvanını korumayı başardı.

Tesla hisseleri çakıldı, yatırımcılar endişelenmeye başladı

Geçtiğimiz Kasım ayında Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte piyasalar hareketlenmişti. Aralık ayına gelindiğinde ise özellikle Tesla hisseleri tavan yapmıştı. Ancak daha sonra tartışma yaratan bazı kritik gelişmeler sonucu Tesla hisseleri düşmeye başlamıştı. 10 Mart Pazartesi günü ise Eylül 2020’den bu yana en büyük kaybı yaşayan Tesla hisseleri, sadece bir gün içerisinde %15 düşüş gösterdi. Böylece hisse fiyatları Aralık ayındaki tavan fiyatına göre toplam %55 düşmüş oldu.

Hisselerinin bu denli düşmesi Tesla yatırımcılarını da oldukça huzursuz etti. Elon Musk’ın bir süredir sergilediği agresif tutumları, piyasa manipülasyonları ve kamuoyunda huzursuzluk yarattığı iddia edilen söylemlerini sebep olarak gösteren bazı yatırımcılar, kaybettiği paraların faturasını Elon Musk’a kesti. Hatta bazı yatırımcılar bu düşüşün Elon Musk’ın Tesla’yla ilgilenmek yerine, zamanını gereksiz yere Beyaz Saray’da harcamasından kaynaklandığını belirtti.

Tesla hisseleri neden düşüyor?

Öncelikle Tesla hisselerinin düşmesinin ardında tek bir sebebin olmadığını belirtmek gerekiyor. Piyasalar genel olarak düşme trendinde olsa da; Elon Musk’ın uzun süredir sergilediği saldırgan tutumu, siyaseti işinin önüne koyması, Twitter’daki piyasa manipülasyonları, diğer ülkelerin iç işlerine karışması gibi bir çok etkenin bu düşüşe zemin hazırladığı belirtiliyor.

Tesla hisselerinin düşmesinin ardındaki en önemli sebeplerden biri de Elon Musk’ın Trump’ın yemin töreninde yaptığı Nazi selamı oldu. Öyle ki bu hareketiyle birlikte Tesla hisseleri %26 düşüş gösterdi. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Tesla satışları durma noktasına geldi. Bu da Tesla hisselerinin kan kaybetmesine sebep oldu.

Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle birlikte DOGE adı verilen yeni bir birimin başında görev alan Elon Musk, bu göreviyle kamuda israfı ve dolandırıcılığı ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Ancak şimdiye kadar bu doğrultuda alınan kararlar ve kendi yaptığı açıklamalar piyasaların ve Tesla hisselerinin daha fazla dalgalanmasına sebep oldu. Bu bağlamda Elon Musk’ın şirketlerine odaklanmak yerine Beyaz Saray’da daha fazla vakit geçirmesi, Tesla hisselerinin düşmesindeki ana sebeplerden biri olarak görüldü.

“Aynı anda şirketleri yönetmek ve hükümet görevlerini sürdürmek çok zor”

Son zamanlarda gerçekleşen olaylar da, Elon Musk’ı yine medyanın gündemine oturttu. Tesla hisselerinin çakılması, DOGE birimine karşı yapılan protestolar, X (Twitter) platformunun çökmesi, Tesla tesislerine yapılan saldırılar ve diğer gelişmeler üzerine gözler, tüm bunların sebebi olarak gösterilen Elon Musk’a çevrildi.

Pazartesi günü Fox Business’a konuşan Elon Musk, son zamanlarda yaşanan olaylara ilişkin kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Özellikle Tesla hisselerinin düşmesi ve Beyaz Saray’daki görevi üzerine yöneltilen soruya karşı Elon Musk, DOGE biriminde hükümet verimliliği için çalışırken, Tesla ve SpaceX gibi şirketleri yönetmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

DOGE’deki göreviyle hükümeti daha verimli hale getirmeye, israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldırmaya çalıştığını vurgulayan Musk, bu konuda oldukça ilerleme katettiklerini de ifade etti.

Elon Musk’ın bu açıklamaları ise bazı uzmanların Tesla hisselerinin düşmesinin ardındaki sebepler konusunda endişelenen yatırımcılara hak vermesini sağladı. Öyle ki Business Insider’a konuşan hisse senedi analisti Garrett Nelson, hissedarların Elon Musk’ın çok fazla bölündüğüne dair haklı endişeleri olduğunu ve artık Elon Musk’ın DOGE’ye her şeyden daha fazla vakit harcadığına artık emin olduklarını belirtti.