OpenAI, Dostoyevski’ye kafa tutuyor: Şimdi de yaratıcı yazarlığa soyundu

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün gelişmeye devam ederken, bunun son örneği ise birçok kişiyi şaşırtmayı başardı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, yaratıcı yazarlığa soyunan yeni AI modelini sergiledi.

Sıra dışı bir deneyim vaat eden yapay zeka aracı ile dikkat çekici bir örnek paylaşıldı.

Yapay zeka devi OpenAI, yaratıcı yazarlık için özel olarak tasarlanmış ChatGPT için yeni bir model duyurdu. OpenAI CEO’su Sam Altman, sosyal medya hesapları üzerinden tamamen sistem tarafından üretilen kısa hikayelerden bir örnek gösterdi.

Altman, elde edilen sonuçtan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yaratıcı yazarlığa soyunan yapay zeka, son derece ilginç senaryolara kapı aralıyor. Ancak tartışmanın asıl odak noktası, bir makinenin insan yaratıcılığına erişebilme olasılığı üzerine oluyor.

Sektör uzmanları önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Yaratıcı yazarlık, basit dil bilgisi doğruluğu ve kelime seçiminin ötesinde, duyguların iletilmesini ve yaşam deneyimlerine atıfta bulunulmasını içeriyor. Peki ya bu anlamda OpenAI imzalı yeni AI modeli gerçekten de beklenileni verebilecek mi? İşte detaylar…

Yapay zeka “gerçek duygulara” tercüman olabilir mi?

Günümüzde en gelişmiş yapay zeka modelleri bile nostalji veya aşk gibi duyguları elbette ki yaşamıyor. Aynı şekilde bu AI yazılımları ne başarısızlıktan korkuyor, ne de acı çekiyor. Sistem analiz ettiği verilerden yola çıkarak bu duyguları ancak taklit edebiliyor.

Fakat burada eksik olan, insan yazısını yoğun ve deneyimlerimize yakın kılmak için olmazsa olmaz olan özgünlük unsuru oluyor. Bu araçlar blog yazıları, kısa özetler ya da reklam metinleri gibi rutin içeriklerin üretimini basitleştirebiliyor. Ancak yazar ve gazeteci gibi profesyonel isimlerin yerini başkasının alması, özellikle de okuyucuların yüreğine dokunabilen eserlerin yaratılması söz konusu olduğunda aslında pek de olası görünmüyor.

Benzer bir tartışma iş dünyasını da kapsıyor. Şirketlerin, örneğin içerik oluşturmayla ilgili masrafları azaltmak için bu teknolojileri kullanmaları konusunda gerçek endişeler mevcut. Ancak yapay zeka tarafından yazılmış çok satan bir romanın veya dokunaklı bir şiirin ihtimali hala uzak durumda.

Okuyucular insani ifadenin özgünlüğünü arzuluyor. Kişisel deneyimleri evrensel hikayelerle ilişkilendirme ve içsel bir yankı yaratma yeteneğine sahip tipik insan yeteneğini arıyor. Böyle bir empati ve duygusal rezonans düzeyi, karmaşıklığı ne olursa olsun, herhangi bir algoritma için şimdilik ulaşılamaz bir hedef olarak kalmaya devam ediyor.

OpenAI’nin yeni modeli nasıl çalışıyor?

OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından X’te paylaşılan bir örnek ile şirketin yeni aracı gözler önüne seriliyor. Altman’ın sisteme verdiği prompt şu şekilde oluyor: “Lütfen yapay zeka ve keder hakkında metakurgusal edebi bir kısa öykü yazın.”

Yaratıcı yazarlığa soyunan yeni yapay zeka modelinin vermiş olduğu şaşırtıcı sonuç ise şöyle: