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    X/Twitter çöktü mü? Dünya çapında erişim problemi yaşanıyor

    X/Twitter erişim problemi saatlerdir sürüyor. Elon Musk'ın sosyal ağına öğle saatlerinden bu yana dünya çapında erişilemiyor.
    X/Twitter
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    • X/Twitter platformuna erişim problemi yaşanıyor.
    • Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal ağ dünya genelinde çökme sorunu gösteriyor.
    • Türkiye'de öğle saatlerinden beridir kullanıcılar uygulamaya ulaşamıyor.

    X (eski adıyla Twitter) bugün Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede erişim problemi sorunu gösteriyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya uygulamasında, profil sayfalarını açarken ve zaman tüneli paylaşımlarını yüklerken hatalar yaşandığı görülüyor.

    Downdetector platformunda durumla ilgili çok sayıda kullanıcı raporu yer alıyor. Sitede yer alan bilgilere göre en büyük sorun yüzde 67 ile platformun mobil uygulamasıyla ilgili oldu. Ardından internet sitesi ve sunucu bağlantısı problemleri geliyor. Şikayetlerin 12:30 – 13:00 sularında tırmanışa geçtiği anlaşılıyor.

    Saat 14.00’ten sonra durum kısa bir süreliğine düzelmiş gibi görünse de 16:00 civarında şikayetlerde yeni bir zirve yaşanıyor. Binlerce kullanıcı tarafından geri bildirim alınan çökme problemi hala daha devam ediyor. Şu anda platforma erişim sorunu sürerken, yaşanan bu olumsuz durumunun sebebi maalesef belirsizliğini koruyor.

    Downdetector verileri internet operatörü ya da ülkeden bağımsız olarak dünya çapında X/Twitter erişim problemi yaşandığına dair önemli bazı raporlar ortaya koyuyor. Yani şu anda Türkiye’deki bir kullanıcı, VPN kullanıldığında bile aynı erişim sorunu ile karşılaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla bunun kullanıcı bazlı bir durumdan değil, genel bir sorundan kaynaklandığı anlaşılıyor.

    X (Twitter) erişim problemi
    X (Twitter) erişim problemi / Görsel: DownDetector

    X/Twitter erişim problemi hakkında henüz açıklama yapmadı

    Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, Hindistan, Birleşik Krallık, Meksika ve Avustralya gibi ülkelerde de X/Twitter erişim problemi doğrulandı.

    Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, şimdilik durumla ilgili bir açıklama yapmadı. Platform benzer bir durumla en son geçen yıl karşılaşmış ve o dönemde de hem uygulamada hem internet sitesinde sorunlar ortaya çıkmıştı.

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    Erişim probleminin sebebi hala belirsizliğini korurken, Elon Musk veya X yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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