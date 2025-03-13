TurkNet hacklendi, kullanıcı verileri 3 Bitcoin’e satışa çıkarıldı!

Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcısı TurkNet, 11 Mart 2025 tarihinde siber saldırıya uğradı.

2,5 milyon müşterinin hassas verileri 3 Bitcoin karşılığında satışa çıkarıldı.

Saldırıyı doğrulayan TurkNet, gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Türkiye’nin en çok kullanılan internet servis sağlayıcılarından olan TurkNet, 11 Mart tarihinde siber saldırıya uğradı. Saldırı sonucu hassas kullanıcı verilerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

İlk olarak sosyal medyada bir söylenti olarak başlayan saldırı haberleri, TurkNet tarafından da doğrulandı. 11 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, TurkNet veritabanının hedef alındığı ve bazı hassas kullanıcı verilerinin ihlal edildiği belirtildi.

Çalınan veriler 3 Bitcoin karşılığında satışa çıkarıldı

Yapılan saldırının ardında kim olduğu net olarak belirlenememiş olsa da, sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan tespitlere göre “Hades_hgs” rumuzlu bir kullanıcının olduğu iddia edildi. İlgili kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma göre 2,8 milyon TurkNet kullanıcısının verişi çalınmış durumda.

Ortaya çıkan bir diğer bilgi ise saldırıda ele geçirilen TurkNet kullanıcı verilerinin 3 BTC karşılığında satışa çıkarılması oldu. Ele geçirilen veriler arasında ise TurkNet müşterilerine ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik bilgileri, adres, statik IP gibi bilgiler yer alıyor.

TurkNet’ten açıklama geldi

Konuyla ilgili açıklama yapan TurkNet, 11 Mart 2025 tarihinde veritabanına bir saldırı gerçekleştiğini doğruladı. Saldırının TurkNet hizmetlerinde herhangi bir kesinti veya soruna sebep olmadığı belirtildi.

Açıklamasında TurkNet, yaşanan saldırının müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadını belirtti. Bu bilgilerin uçtan uca şifreli olduğu da vurgulandı.

TurkNet ayrıca bu saldırının arkasındaki sorumluların tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesinin de yapıldığı belirtildi.

TurkNet’in açıklamasının tamamı ise şöyle: