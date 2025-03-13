TurkNet hacklendi, kullanıcı verileri 3 Bitcoin’e satışa çıkarıldı!

- Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcısı TurkNet, 11 Mart 2025 tarihinde siber saldırıya uğradı.
- 2,5 milyon müşterinin hassas verileri 3 Bitcoin karşılığında satışa çıkarıldı.
- Saldırıyı doğrulayan TurkNet, gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını belirtti.
Türkiye’nin en çok kullanılan internet servis sağlayıcılarından olan TurkNet, 11 Mart tarihinde siber saldırıya uğradı. Saldırı sonucu hassas kullanıcı verilerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.
İlk olarak sosyal medyada bir söylenti olarak başlayan saldırı haberleri, TurkNet tarafından da doğrulandı. 11 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, TurkNet veritabanının hedef alındığı ve bazı hassas kullanıcı verilerinin ihlal edildiği belirtildi.
Çalınan veriler 3 Bitcoin karşılığında satışa çıkarıldı
Yapılan saldırının ardında kim olduğu net olarak belirlenememiş olsa da, sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan tespitlere göre “Hades_hgs” rumuzlu bir kullanıcının olduğu iddia edildi. İlgili kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma göre 2,8 milyon TurkNet kullanıcısının verişi çalınmış durumda.
Ortaya çıkan bir diğer bilgi ise saldırıda ele geçirilen TurkNet kullanıcı verilerinin 3 BTC karşılığında satışa çıkarılması oldu. Ele geçirilen veriler arasında ise TurkNet müşterilerine ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik bilgileri, adres, statik IP gibi bilgiler yer alıyor.
TurkNet’ten açıklama geldi
Konuyla ilgili açıklama yapan TurkNet, 11 Mart 2025 tarihinde veritabanına bir saldırı gerçekleştiğini doğruladı. Saldırının TurkNet hizmetlerinde herhangi bir kesinti veya soruna sebep olmadığı belirtildi.
Açıklamasında TurkNet, yaşanan saldırının müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadını belirtti. Bu bilgilerin uçtan uca şifreli olduğu da vurgulandı.
TurkNet ayrıca bu saldırının arkasındaki sorumluların tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesinin de yapıldığı belirtildi.
TurkNet’in açıklamasının tamamı ise şöyle:
Kamuoyunun bilgisine,
TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
Dünyada ve Türkiye’de giderek artan siber saldırılar kapsamında, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.
Öncelikle, hizmetlerimizde herhangi bir kesinti veya sorun yaşanmadığını belirtmek isteriz.
Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir.
Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılmıştır.
An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz.
Bu olaydan etkilenen müşterilerimizle doğrudan iletişime geçerek tüm süreci şeffaf bir şekilde yönetmeyi sürdürüyoruz.
Siber güvenliği en üst seviyede tutmaya ve müşterilerimize kesintisiz, güvenilir hizmet sunmaya devam edeceğiz.
Saygılarımızla,
TurkNet Ekibi