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    Donald Trump Elon Musk’a destek için Tesla satın alacağını açıkladı

    Ülke geneline yayılan Tesla protestolarına karşı açıklama yapan Donald Trump, Elon Musk'a destek amacıyla Tesla satın alacağını duyurdu.
    Donald Trump
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    • Donald Trump, Elon Musk’a destek olmak amacıyla yeni bir Tesla satın alacağını duyurdu.
    • Tesla, Musk’ın Trump yönetimindeki rolü nedeniyle protestolar ve büyük hisse kayıplarıyla karşı karşıya.
    • Musk, hükümetteki görevinden sonra Tesla ve SpaceX’i yönetmenin zorlaştığını kabul etti.

    ABD Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’a destek amacıyla bir Tesla satın alacağını duyurdu. Trump, Salı sabahı Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Musk’ın ülkeye büyük katkılarda bulunduğunu ve bunun karşılığında saldırıya uğradığını belirtti.

    Truth Social platformunda paylaşım yapan Trump, “Cumhuriyetçilere, muhafazakârlara ve tüm büyük Amerikalılara sesleniyorum: Elon Musk, ülkemizi daha iyi bir yer haline getirmek için büyük fedakârlıklar yapıyor ve harika bir iş çıkarıyor!” açıklamasında bulundu. Trump ayrıca “Ancak Radikal Sol Çılgınları, her zaman olduğu gibi, yasa dışı ve gizli anlaşmalar yaparak Tesla’yı boykot etmeye çalışıyorlar. Bu, yalnızca Elon’a değil, onun temsil ettiği her şeye zarar vermek için yapılan bir hamle!” dedi.

    “O gerçekten harika bir Amerikalı”

    Trump, açıklamasının devamında, “Yarın sabah yeni bir Tesla satın alacağım. Bu, Elon Musk’a duyduğum güvenin ve desteğimin bir göstergesi olacak. O gerçekten harika bir Amerikalı.” ifadelerini kullandı.

    Tesla, son dönemde büyük zorluklarla karşı karşıya. Musk’ın, Trump yönetimi altında kurulan “Devlet Verimliliği Departmanı”nın başına geçmesi, şirketin işleyişini etkiledi. Bu departman, federal harcamaları ve bürokrasiyi azaltmayı amaçlıyor. Ancak bu süreç, Tesla’nın hisselerinin sert düşmesine neden oldu. Aralık ayında rekor seviyeye ulaşan şirket hisseleri, o zamandan bu yana %55 değer kaybetti. 2025 başından itibaren de %40’ın üzerinde bir düşüş yaşandı.

    Donald Trump Truth Social Elon Musk

    Protestolar devam ediyor

    Ayrıca, Musk’ın Trump yönetimiyle olan yakın ilişkisi nedeniyle Tesla’ya karşı protestolar ülke genelinde yayılıyor. Gösterilerde mariachi grupları, rakun kuklaları ve kartondan yapılmış Cybertruck maketleri dikkat çekiyor. Tepkiler nedeniyle bazı Tesla sahipleri araçlarını elden çıkarmaya çalışıyor, ancak piyasa şartları nedeniyle büyük zarar etmeleri kaçınılmaz görünüyor.

    Trump paylaşımında boykotun yasa dışı olduğunu öne sürse de, ABD Yüksek Mahkemesi 1982’de aldığı bir kararla, vatandaşların şirketleri protesto etme hakkının Anayasa’nın Birinci Değişikliği (First Amendment) kapsamında korunduğunu belirtti.

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    Öte yandan Elon Musk, Fox Business’a verdiği röportajda, Tesla ve SpaceX gibi şirketleri yönetmenin, hükümetteki yeni görevinden sonra “önemli ölçüde zorlaştığını” itiraf etti. Tesla yatırımcıları da Musk’ın, Trump yönetimiyle olan ilişkisine ve Devlet Verimliliği Departmanı’na (DOGE) ayırdığı zamanın şirketi olumsuz etkilediğini düşünüyor.

    Baris Mancar

    Üniversitede Fizik ve Sosyoloji eğitimlerini almış olan Barış Mancar, aynı yıllarda dijital medya dünyasına adım atmıştır. 2013 yılında Webmasto'yu kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında Dijital Medya Danışmanı olarak görev almıştır. 2019 yılında kurduğu Londra merkezli dijital medya ajansı (Kutola) altında çalışmalarını sürdürmektedir. Sıkı bir kitap okuyucusu ve kişisel blog yazarıdır.

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