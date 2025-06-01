Webmasto Hafta Özeti (26 Mayıs-1 Haziran 2025)

Hafta boyunca önemli teknolojik gelişmelerle karşılaştık. Haftanın en çok konuşulan olayı Papara’ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu oldu. Türkiye’de yılın en değerli markaları açıklanırken, aynı zamanda ilk çeyrekte en çok satan telefonlar da sıralandı.

Google’dan Samsung’a, WhatsApp’tan Elon Musk’a, 5G teknolojisinden online alışveriş sektörüne kadar farklı konularda önemli gelişmelerle karşılaştık.

İşte 26 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (26 Mayıs-1 Haziran 2025)

26 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elektronik para ve ödeme hizmetleri firması Papara’ya yasa dışı bahis opersayonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı bu hafta tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, Papara A.Ş.’nin de aralarında olduğu 10 şirkete, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına, altı deniz aracına, 74 araca, 8 adet konuta ve yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el konduğunu paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığını belirtti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Papara’ya kayyum olarak atandı. Papara’nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların paralarının güvende olduğunun altı çizildi:

“Kamuoyuna ve değerli kullanıcılarımıza Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir. 6493 sayılı kanunun 22’nci maddesi kapsamında ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz.”

Türkiye’nin en değerli markaları (2025)

Brand Finance, “2025 yılında Türkiye’nin en değerli markaları” raporunu paylaştı. 2025’te ülkemizin en değerli 20 markası şu isimler oldu:

Türk Hava Yolları (THY) – 2 milyar 266 milyon dolar Arçelik – 1 milyar 645 milyon dolar İş Bankası – 1 milyar 240 milyon dolar Vestel – 928 milyon dolar Ford Otosan – 905 milyon dolar Ziraat Bankası – 875 milyon dolar LC Waikiki – 828 milyon dolar Garanti BBVA – 721 milyon dolar Yeni Rakı – 590 milyon dolar Vakıfbank – 386 milyon dolar Yapı Kredi – 596 milyon dolar Akbank – 532 milyon dolar Turkcell – 314 milyon dolar Anadolu Efes – 277 milyon dolar Ülker – 242 milyon dolar Bim – 234 milyon dolar Petrol Ofisi – 221 milyon dolar Migros – 195 milyon dolar Şişe Cam – 186 milyon dolar Togg – 179 milyon dolar

Türksat 6A ile Türkiye uydu ihracatçısı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dubai’de gerçekleştirilen CABSAT 2025 Fuarı’nda Türksat 6A üzerinden ilk ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu daha önce yabancı uydularla yürütülen uluslararası hizmetlerin artık tamamen yerli üretim olan Türksat 6A ile çok daha geniş ve stratejik bir coğrafyaya ulaştığına vurgu yaptı:

“Türksat uyduları Batı Avrupa’dan Hindistan’a, Orta Asya’dan Güney Afrika’ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet vermektedir. Daha önce diğer uydularımızla birçok uluslararası şirkete hizmet sağlayarak uydu haberleşme alanında ihracat gerçekleştirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada, Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla birlikte Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu yalnızca bir kapasite satışı değil; aynı zamanda Türkiye’nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir.”

Yapay zeka video oluşturma aracı Veo 3, Türkiye’ye geldi

Google DeepMind ekibinin geliştirdiği ve Google I/O etkinliğinde tanıtılan yapay zeka destekli video oluşturma aracı Veo 3, ilk olarak ABD’de kullanıma açıldıktan sonra şimdi Türkiye’de de kullanıcılarla buluştu.

Google Türkiye tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya göre Veo 3 artık Türkiye de dahil olmak üzere 71 ülkede kullanıma sunuldu. Ülkemizdeki kullanıcılar şu anda yapay zeka video oluşturma aracını kullanma şansına sahip olabiliyor.

2025’in ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar belli oldu

Counterpoint Research, 2025 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında en çok satan akıllı telefon modellerini sıraladı. Yapılan araştırmaya göre listenin zirvesinde yer alan isim Apple’ın amiral gemisi cihazı iPhone 16 oldu. Apple ilk on basamağa beş cihazla girdi.

Listenin ilk beş basamağını iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 15 ve Samsung Galaxy A16 5G tamamlıyor. İlk on basamaktaki üçüncü akıllı telefon üreticisi ise sekizinci sıraya Redmi 14C 4G ile giren Xiaomi oluyor.

Jahrein’in YouTube kanalına erişim engeli getirildi

“Jahrein” ismiyle sosyal medyada tanınan ünlü yayıncı Ahmet Sonuç’un YouTube kanalı Türkiye’de erişime engellendi. Engel kararına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi. Fakat Jahrein ve İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) bu kararı doğruladı.

YouTube kanalı 657 bin aboneye ve 200 milyondan fazla görüntülenme sayısına sahipti. Konuya ilişkin kısa ve net bir açıklamada bulunan Jahrein, “YouTube’un başından beri açık olan Jahrein kanalım Türkiye’ye kapatıldı” ifadelerini kullandı.

Elon Musk, Trump hükümetine veda etti

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümetinden ayrıldığını resmi olarak paylaştı. Musk artık “Özel Hükümet Çalışanı” pozisyonunda bulunduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı’ndaki (DOGE) görevine veda etti.

Musk’ın DOGE’den ayrılığı, federal açığı milyarlarca dolar artıracak ve ekibinin desteklediği kamu harcamalarını azaltma çabalarını boşa çıkaracak yeni bütçe teklifinin kamuoyunda eleştirilmesinin ardından resmileşti.

Elon Musk, X platformunda yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi:

“Özel Hükümet Çalışanı olarak görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Sayın Donald Trump’a teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu zamanla hükümet çapında bir yaşam biçimi haline geldikçe daha da güçlenecektir.”

WhatsApp birçok eski cihazda desteğini sonlandırdı

WhatsApp uygulaması 1 Haziran 2025 itibariyle bazı eski Android ve iOS telefonlar için desteğini sona erdirdi. Platforma desteği kesilen cihazlar şunlar oldu:

Apple:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 Mini

Galaxy Xcover 2

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L4 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7

Vivo’dan Türkiye’ye 5G yatırımı

Vivo Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tahtacı, 5G teknolojisini Türkiye pazarına getirmek için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Şirketin bu konuda önemli bir yatırım gerçekleştireceğini, hatta şimdiden 6G teknolojisi için hazırlıkların başladığını aktardı.

Konuya ilişkin yöneticiden gelen açıklama şu şekilde oldu:

“Türkiye’de Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile 5G teknolojisine uyumluluk konusunda aktif olarak çalışıyoruz. Yaklaşan 5G altyapısına hazırlık kapsamında, cihazlarımızın bu operatörlerin ağlarında en iyi performansı göstermesi için düzenli olarak ağ uyumluluk testleri yapıyoruz. Ayrıca kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla ortak kampanyalar, özel cihaz teklifleri ve teknik işbirlikleri gibi stratejik ortaklıklara da açığız. Amacımız, Türkiye’deki tüm büyük operatörlerde kullanıcılarımıza kesintisiz ve yüksek performanslı bir bağlantı sunmak. Kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için 5G teknolojisini cihazlarımıza tam entegre ediyor, sistemlerimizi bu yeni nesil bağlantıya göre optimize ediyoruz. 5G teknolojisi ile birlikte yoğun multimedya kullanımı ya da mobil oyun gibi senaryolarda ortaya çıkabilecek ısınma problemlerine karşı da süper iletken sıvı soğutma sistemi kullanıyoruz. Kullanıcılarımızın 5G ile yaşayabileceği tüm zorlukları öngörüyor ve yeni nesil ürünlerimizi bu ihtiyaçlara göre tasarlıyoruz. Bununla birlikte, 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmak en büyük önceliğimiz; bu doğrultuda yeni modellerimizi geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde geliştiriyoruz.”

Ticaret Bakanlığı’ndan online alışverişte yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren mesafeli alışverişlerde iade kargo ücreti tüketiciler yerine satıcılara yansıtılacak. Böylelikle tüketiciler iade ettikleri ürünlerin kargo ücretlerini ödemek zorunda kalmayacak.

Ticaret Bakanlığı Tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Tüketici Lehine Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır (24.05.2025) pic.twitter.com/Ah4G56bbdR — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 24, 2025

Konuya ilişkin Bakanlıktan gelen açıklama şu şekilde oldu:

“Mesafeli satışlarda iade edilen ürünün kargo ücreti tüketiciye yüklenemeyecek. Tüketicilerimizin mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerinin satıcı/sağlayıcı tarafından karşılanması şeklindeki uygulamanın korunması yönünde yeniden mevzuat değişikliği yapılmış ve böylece 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun temel amaçlarından biri olan tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması sağlanmıştır. Tüketicilerimizin sıklıkla kullandıkları elektronik ürünler olan; cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar ürünlerinin mesafeli olarak alış-verişe konu edilmesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişiklik de yeniden gözden geçirilmiş ve bu ürünler cayma hakkının istisnaları kapsamından çıkartılmıştır. Böylelikle bu ürünler için de cayma hakkını kullanabilme imkanı korunmuş olup tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, tüketicilerimizin satıcı ve sağlayıcılar tarafından doğru bilgilendirilmesi amacıyla mesafeli sözleşme kurulmadan önce ve ön bilgilendirme formu aracılığıyla tüketici uyuşmazlıklarına yönelik olarak parasal limitler dahilinde tüketici mahkemelerinin görev ve yetki alanına giren uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvurulması şartına ilişkin bilgiye de yer verilmesi zorunluluğu düzenleme altına alınmıştır. Bu doğrultuda, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik mevzuat çalışmalarına azami ölçüde özen gösterilmesine Bakanlığımızca devam edilecektir.”

Samsung Galaxy A16 nihayet Türkiye’de satışa çıktı

Orta seviye donanıma sahip olan Samsung Galaxy A16 5G’nin Türkiye fiyatı resmen açıklandı. Cihaz şu anda siyah, yeşil ve gri renk seçenekleriyle markanın resmi internet sitesi üzerinden 13 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

Fiyat-performans deneyimine odaklanan Galaxy A16 modelinin teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 1330

Exynos 1330 RAM kapasitesi: 4 GB ve 8 GB RAM

4 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 5 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

50 MP sensörlü ana lens, 5 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı (Galaxy A16 5G), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C ve GPS

5G bağlantısı (Galaxy A16 5G), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C ve GPS Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 5.000 mAh pil

25W şarjlı 5.000 mAh pil Boyutlar: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm

164,4 x 77,9 x 7,9 mm Ağırlık: 200 gram

200 gram İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

WhatsApp’ın iPad uygulaması çıktı

Apple’ın tabletine yönelik destek, ilk kez Kasım 2009’da piyasaya sürülen mesajlaşma platformunun lansmanından neredeyse 16 yıl sonra geliyor. Meta, Eylül 2023’te uygulamayı şirketin test platformu TestFlight’a dahil ederek cihaz için lansmanı uygulanabilir kılmayı amaçlamıştı.

Yaklaşık iki yıl sonra testler nihayet resmi kararlı sürüme dönüştü. Mark Zuckerberg liderliğindeki şirket, Threads’teki resmi WhatsApp hesabı üzerinden iPad versiyonunu duyurdu.

Şu anda Apple App Store mağazasını ziyaret ederek iPad için WhatsApp uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.