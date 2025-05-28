Jahrein’in (Ahmet Sonuç) YouTube kanalına erişim engeli

YouTube Türkiye, Jahrein'in hesabına erişim engeli getirdi.

Ülkemizdeki kullanıcılar şu anda Ahmet Sonuç'un YouTube kanalını ziyaret edemiyor.

Erişim engeli kararının gerekçesi ise henüz paylaşılmadı.

“Jahrein” adıyla sosyal medyada geniş kitlelere hitap eden Ahmet Sonuç’un YouTube kanalına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Ülkemizde yer alan kullanıcılar artık YouTube’da Jahrein’in yüklediği içerikleri ne yazık ki görüntüleyemeyecek.

Erişim engeli kararı İfade Özgürlüğü Derneği tarafından da doğrulandı. İFÖD, YouTube tarafından Jahrein kanalının ülkemizde görünmez bir hale getirildiğini ifade etti. Kanalın 657 bin aboneye sahip olduğunu ve 200 milyondan fazla görüntülenme sayısı elde ettiğini de ekleyelim.

Jahrein’in YouTube kanalı neden engellendi?

YouTube kanalı Türkiye’de erişime engellenen Jahrein (Ahmet Sonuç) ile ilgili şimdilik İFÖD dışında başka bir kuruluştan resmi açıklama gelmedi. Dolayısıyla şimdilik ne yazık ki Jahrein’in sayfasının neden engellendiği belirsizliğini koruyor.

Konuyla alakalı şimdilik YouTube veya Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından bir açıklama yapılmadı. Erişim engeli kararının gerekçesi maalesef bilinmiyor. İlerleyen saatlerde konuya ilişkin daha net ayrıntılara ulaşacağımız tahmin ediliyor.

Jahrein’den ilk açıklama geldi

Jahrein kısa süre önce Instagram hesabından paylaştığı Hikaye ile birlikte erişim engelini doğruladı. Ahmet Sonuç’un konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde oldu:

Kısa ve net bir açıklamada bulunan Jahrein, “YouTube’un başından beri açık olan Jahrein kanalım Türkiye’ye kapatıldı” ifadelerini kullandı.

Jahrein geçen sene cezaevine girmişti

Ünlü yayıncı Jahrein, yayınlarında müstehcen ifadeler kullandığı gerekçesiyle 13 Eylül tarihinde mahkemeye çıkmış ve tutuklanmıştı. Yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Ahmet Sonuç, 14 Ekim’de tahliye oldu.

Antalya Emniyet müdürlüğü konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden “Rockerpuck_Evil” kullanıcı adı ve “Pungent 666” rumuzu ile yöneticisi olduğu “İncel sohbet odası” başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür. Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, “Rockerpuck_Evil” kullanıcı isimli “Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR. Ayrıca “JAHREİN” isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde “Jahrein” isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR. (E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından GÖZALTINA ALINARAK haklarında; Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi’ne göre MÜSTEHCENLİK suçundan İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”

Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir?

Jahrein takma ismiyle adından söz ettiren Ahmet Sonuç 29 Kasım 1988’de dünyaya geldi. Babası Kıbrıs Türkü bir jinekolog olan Sonuç’un annesinin ise hemşire olduğu biliniyor. Karabük’te ilkokul okuyan ve ortaokulda Antalya’ya taşınan Sonuç, Almanya’da Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya bölümünden mezun oldu.

2011’de Justin.tv ile internet yayıncılığı dünyasına adım atan Sonuç, platform 2013’te kapanana kadar burada yayın yapmaya devam etti. Sonrasında ise Twitch platformuna yönelen yayıncı, aynı zamanda YouTube videoları ile de popülaritesini artırdı.

2018 yılında Oyunun Yıldızları Ödülleri kapsamında En İyi Yayıncı ödülüne layık görülen Jahrein, sonrasında Türkiye’ye döndü ve Antalya’da yayınlarına devam etmeye başladı. Yayınlarında sohbet, oyun ve siyaset gibi konulara değinen isim, özellikle de X’te yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki odağı oldu.