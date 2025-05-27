Papara çöktü mü, neden açılmıyor? Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara'ya ilişkin "Yasa dışı bahis", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları yöneltiyor.

Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı'nın da içlerinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Papara'ya kayyum atandığı belirtilirken, yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına da el konuldu.

“Papara uygulaması neden açılmıyor, çöktü mü?” gibi sorular son birkaç saattir sosyal medyada geniş bir yankı uyandırıyor. Papara’da hesabı bulunan kullanıcılar mobil bankacılık ve diğer hizmetlere herhangi bir şekilde erişemediklerini bildiriyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elektronik para ve ödeme hizmetleri firması Papara’ya yönelik yasa dışı bahis soruşturması gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu bağlamda Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

Bakan Yerlikaya, Papara A.Ş.’nin de aralarında olduğu 10 şirkete, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına, altı deniz aracına, 74 araca ve sekiz adet konuta el konduğunu paylaştı. Papara’ya ilişkin mal varlıklarının değerinin ise yaklaşık 5 milyar TL seviyesinde olduğuna değinildi.

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında şüpheliler “Yasa dışı bahis”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” gibi suçlarla karşı karşıya kalmış durumda.

Yasa dışı bahis iddiaları gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığını, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunu bildirdi.

Açıklanan bu rakamların platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı söyleniyor. Ardından ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle işbirliği gerçekleştirdiği ekleniyor.

Detaylar eklenecek…