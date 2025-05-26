Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile Türkiye uydu ihracatçısı oldu

Türksat tamamen Türk mühendisliği ile geliştirilen Türksat 6A üzerinden Dubai'de ilk uydu kapasitesi ihracatını gerçekleştirdi.

Bu hamleyle birlikte Türksat, Güney Asya pazarına adım atmış oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın artık küresel bir oyuncu haline geldiğini vurguluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dubai’de gerçekleştirilen CABSAT 2025 Fuarı’nda Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Uraloğlu açıklamasında Türksat’ın uydu hizmetleri konusunda önemli bir noktaya geldiğine işaret etti. Öte yandan Dubai’de gerçekleşen anlaşmalarla beraber Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden Batı ve Güney Asya’ya kapasite satışında bulunuldu.

“Bu Türkiye’nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir”

Bakan Uraloğlu daha önce yabancı uydularla yürütülen uluslararası hizmetlerin artık tamamen yerli üretim olan Türksat 6A ile çok daha geniş ve stratejik bir coğrafyaya ulaştığına vurgu yaptı.

Öte yandan Güney Kore ile gerçekleştirilen anlaşmanın yalnızca ticari değil, ayrıca Türkiye’nin uzay alanındaki teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye yardımcı olacağını söyledi:

“Türksat uyduları Batı Avrupa’dan Hindistan’a, Orta Asya’dan Güney Afrika’ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet vermektedir. Daha önce diğer uydularımızla birçok uluslararası şirkete hizmet sağlayarak uydu haberleşme alanında ihracat gerçekleştirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada, Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla birlikte Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu yalnızca bir kapasite satışı değil; aynı zamanda Türkiye’nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir.”

“Türksat Artık Küresel Bir Oyuncudur”

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın global çapta ulaştığı teknolojik gücü ön plana çıkararak artık 5 milyar kişiye erişim sağlayabilen bir kapsama alanına sahip olduğunu ve bunun tamamen Türk mühendisliğiyle geliştirildiğini ekleniyor:

“Artık uydularımızın kapsama alanındaki 5 milyar insana erişebilen Türksat, uydu teknolojilerinde çok daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaktadır. Türksat, yüzde yüz Türk mühendisliğinin eseri olan Türksat 6A’nın da dahil olduğu uydu filosuyla dünyanın yüzde 65’ine ulaşabilmektedir. Tüm dünyada adından söz ettiren Türksat, artık küresel bir oyuncu olarak Türkiye’nin uluslararası markalarından biri haline gelmiştir.”

Bakan Uraloğlu’na göre bu hamleyle birlikte Türkiye artık uydu teknolojilerinde izleyici konumdan çıkıp aktif bir oyuncu haline gelmeye başladı. Türksat’ın uluslararası firmalarla yaptığı anlaşmalar sayesinde ülkeye döviz kazandırdığı belirtiliyor. Aynı zamanda uydu filosunun stratejik hedeflerle şekillendirildiği ifade ediliyor.

Son olarak Bakan Uraloğlu, “Bu anlaşmayla Türksat, uluslararası alanda marka değerini daha da yükseltmiş oldu. Türksat, uluslararası arenada uydu operatörleri arasında konumunu daha da güçlendirdi” ifadelerini kullandı.