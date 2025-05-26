Google’ın yapay zeka video üretme aracı Veo 3 şimdi Türkiye’de kullanıma sunuldu

Google yapay zeka konusunda hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

DeepMind ekibi tarafından geliştirilen Veo 3 aracı, yapay zeka yardımıyla etkileyici videolar oluşturmanıza imkan tanıyor.

Şimdi Veo 3, Türkiye de dahil olmak üzere toplam 71 ülkede kullanıcılarla buluşuyor.

Google DeepMind tarafından geliştirilen ve Google I/O etkinliğinde tanıtılan yapay zeka destekli video oluşturma aracı Veo 3 kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Lansmandan kısa süre sonra ilk olarak ABD’de kullanıma açılan araç şimdi fazla bekletmeden Türkiye’de de kullanıcılarla buluştu.

Yaratıcılığın sınırlarını zorlayacağınız Google Veo 3 basit metin açıklamalarıyla detaylı sahneler ve karakterler oluşturuyor. Ayrıca selefinin aksine senkronize diyaloglar, arka plan sesleri ve müzik gibi gerçekçi ses öğelerini de otomatik olarak entegre etmeye başlıyor.

Google Türkiye’den beklenen açıklama geldi

Google’dan gelen açıklama ile birlikte yapay zeka tabanlı video oluşturma aracı Veo 3 hakkında müjdeli haber verildi. İlk olarak yalnızca ABD’de sınırlı bir kullanıcı topluluğuna sunulan araç şimdi çok da geç olmadan Türkiye’ye giriş yaptı.

Veo 3, Türkiye dahil 71 ülkede kullanıma açıldı. ✨ https://t.co/QVXJFRxEHA — Google Türkiye (@googleturkiye) May 24, 2025

Google Türkiye tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya göre Veo 3 artık Türkiye de dahil olmak üzere 71 ülkede kullanıma sunuldu. Ülkemizdeki kullanıcılar şu anda yapay zeka video oluşturma aracını kullanma şansına sahip olabiliyor.

Şirketten gelen açıklamaya göre bu 71 ülke şu şekilde sıralanıyor: American Samoa, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Belize, Benin, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Şili, Fildişi Sahili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Fiji, Gabon, Gana, Guam, Guatemala, Honduras, Jamaika, Japonya, Kenya, Laos, Malezya, Mali, Mauritius, Meksika, Mozambik, Namibya, Nepal, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Kuzey Mariana Adaları, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Porto Riko, Ruanda, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Sri Lanka, Tanzanya, Tonga, Trinidad ve Tobago, Türkiye, ABD Virjin Adaları, Uganda, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Venezuela, Zambiya ve Zimbabve.

Şimdilik yalnızca İngilizce ses desteği mevcut

Google’ın yeni yapay zeka aracı özellikle de içerik üreticiler ve film yapımcıları için mükemmel sonuçlar vaat ediyor. Kullanıcılar yalnızca basit bir metin istemi girerek olağanüstü çıktılarla karşılaşıyor. Google’ın bu teknolojisi, video prodüksiyon sürecini çok daha erişilebilir ve aynı zamanda hızlı bir hale getirmeye yardımcı oluyor.

Google Gemini Başkan Yardımcısı Josh Woodward, X üzerinden yaptığı açıklamada Veo 3’ün şimdilik yalnızca Gemini’ın web sürümünde çalıştığını ifade etti. Aynı zamanda yapay zeka aracının şu anda sadece İngilizce ses çıktısını desteklediği aktarıldı.

Yani henüz bu yazılım Türkçe sonuçlar üretme yeteneği sunmuyor. İlerleyen sürümlerde Google’ın bu konuda destek sunabileceği düşünülüyor.