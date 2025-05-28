Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı (2025)

Finance Brand, 2025'te Türkiye'nin en değerli markalarını açıkladı.

Listenin zirvesinde yer alan isim 2 milyar 266 milyon dolarlık değeriyle Türk Hava Yolları (THY) oldu.

İlk üç basamağı Arçelik (1 milyar 645 milyon dolar) ve İş Bankası (1 milyar 240 milyon dolar) tamamlıyor.

Global marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, “2025 yılında Türkiye’nin en değerli markaları” raporunu paylaştı. Raporda yer alan bilgilere göre zirvede yer alan isim 2 milyar 266 milyon dolarla Türk Hava Yolları (THY) oldu.

Arçelik firması 1 milyar 645 milyon dolarlık değeriyle ikinci sırada yer alıyor. Üçüncülük koltuğuna oturan İş Bankası ise 1 milyar 645 milyon dolar değerle listeleniyor. İlk beş basamağı Vestel ile Ford Otosan paylaşıyor. İşte raporla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

2025 yılında Türkiye’nin en değerli markaları hangileri?

Dünya Gazetesi tarafından aktarılan bilgilere göre 2025 yılında Türkiye’nin en değerli 20 markası şu isimler oldu:

Türk Hava Yolları (THY) – 2 milyar 266 milyon dolar Arçelik – 1 milyar 645 milyon dolar İş Bankası – 1 milyar 240 milyon dolar Vestel – 928 milyon dolar Ford Otosan – 905 milyon dolar Ziraat Bankası – 875 milyon dolar LC Waikiki – 828 milyon dolar Garanti BBVA – 721 milyon dolar Yeni Rakı – 590 milyon dolar Vakıfbank – 386 milyon dolar Yapı Kredi – 596 milyon dolar Akbank – 532 milyon dolar Turkcell – 314 milyon dolar Anadolu Efes – 277 milyon dolar Ülker – 242 milyon dolar Bim – 234 milyon dolar Petrol Ofisi – 221 milyon dolar Migros – 195 milyon dolar Şişe Cam – 186 milyon dolar Togg – 179 milyon dolar

Listenin üst basamaklarında İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Akbank gibi köklü bankalar geliyor.

Öte yandan Turkcell firması 314 milyon dolarlık değeriyle 13. basamakta bulunuyor. Türk Telekom ise 26. sıradan rakibini takip ediyor. Türkiye’nin yerli otomobil girişi Togg, 179 milyon dolarla 20. sırada bulunuyor.