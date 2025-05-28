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    Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı (2025)

    2025 yılında Türkiye'nin en değerli markaları hangileri? Finance Brand kuruluşuna göre listenin zirvesinde Türk Hava Yolları bulunuyor.
    2025 yılında Türkiye'nin en değerli markaları
    • Finance Brand, 2025'te Türkiye'nin en değerli markalarını açıkladı.
    • Listenin zirvesinde yer alan isim 2 milyar 266 milyon dolarlık değeriyle Türk Hava Yolları (THY) oldu.
    • İlk üç basamağı Arçelik (1 milyar 645 milyon dolar) ve İş Bankası (1 milyar 240 milyon dolar) tamamlıyor.

    Global marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, “2025 yılında Türkiye’nin en değerli markaları” raporunu paylaştı. Raporda yer alan bilgilere göre zirvede yer alan isim 2 milyar 266 milyon dolarla Türk Hava Yolları (THY) oldu.

    Arçelik firması 1 milyar 645 milyon dolarlık değeriyle ikinci sırada yer alıyor. Üçüncülük koltuğuna oturan İş Bankası ise 1 milyar 645 milyon dolar değerle listeleniyor. İlk beş basamağı Vestel ile Ford Otosan paylaşıyor. İşte raporla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

    2025 yılında Türkiye’nin en değerli markaları hangileri?

    Dünya Gazetesi tarafından aktarılan bilgilere göre 2025 yılında Türkiye’nin en değerli 20 markası şu isimler oldu:

    1. Türk Hava Yolları (THY) – 2 milyar 266 milyon dolar
    2. Arçelik – 1 milyar 645 milyon dolar
    3. İş Bankası – 1 milyar 240 milyon dolar
    4. Vestel – 928 milyon dolar
    5. Ford Otosan – 905 milyon dolar
    6. Ziraat Bankası – 875 milyon dolar
    7. LC Waikiki – 828 milyon dolar
    8. Garanti BBVA – 721 milyon dolar
    9. Yeni Rakı – 590 milyon dolar
    10. Vakıfbank – 386 milyon dolar
    11. Yapı Kredi – 596 milyon dolar
    12. Akbank – 532 milyon dolar
    13. Turkcell – 314 milyon dolar
    14. Anadolu Efes – 277 milyon dolar
    15. Ülker – 242 milyon dolar
    16. Bim – 234 milyon dolar
    17. Petrol Ofisi – 221 milyon dolar
    18. Migros – 195 milyon dolar
    19. Şişe Cam – 186 milyon dolar
    20. Togg – 179 milyon dolar

    Türk Hava Yolları

    Listenin üst basamaklarında İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Akbank gibi köklü bankalar geliyor.

    Öte yandan Turkcell firması 314 milyon dolarlık değeriyle 13. basamakta bulunuyor. Türk Telekom ise 26. sıradan rakibini takip ediyor. Türkiye’nin yerli otomobil girişi Togg, 179 milyon dolarla 20. sırada bulunuyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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