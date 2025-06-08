Webmasto Hafta Özeti (2-8 Haziran 2025)

Bu hafta da yine birçok heyecan verici teknolojik gelişme ile karşılaştık. Hafta boyunca gelen haberler arasında oyun dünyasından sosyal medyaya, uygulama mağazalarından akıllı telefonlara, tablet cihazlarından akıllı telefonlara kadar birçok başlıkta önemli bazı gelişmelere tanık olduk.

İşte 2-8 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (2-8 Haziran 2025)

2-8 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sega, Football Club Champions’ı duyurdu

Sega, 33 yıldır hayatımızda olan Football Manager (FM) serisini resmen sonlandırdı. Şirket yeni futbol menajerlik simülasyonu Football Club Champions 2025’i tanıttı. Merakla beklenen oyun bu yıl PS5, PS4, Steam, iOS ve Android için ücretsiz yayınlanacak.

19-30 Haziran tarihleri ​​arasında kapalı beta aşamasının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kayıtlar 13 Haziran’a kadar açık olacak. Katılımcı sayısı 15 bin ile sınırlı tutulacak.

App Store, 2024’te 1,3 trilyon dolar gelir elde etti

Apple geçen yıl App Store’dan 1,3 trilyon dolar gelir sağladı. Geliştiriciler, oyun ve fotoğraf ve video düzenleme uygulamaları da dahil olmak üzere dijital ürün ve hizmetlerin satışından 131 milyar dolar kazanç elde etti.

Apple CEO’su Tim Cook konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Bu kadar çok geliştiricinin harika uygulamalar tasarladığını, başarılı işletmeler kurduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki Apple kullanıcılarına ulaştığını görmek inanılmaz. Bu rapor, geliştiricilerin uygulama ve oyun deneyimleriyle insanların hayatlarını zenginleştirirken fırsat yaratma ve yeni inovasyonları yönlendirme yollarının bir kanıtıdır. Başarılarını desteklemekten gurur duyuyoruz.”

Musk, kripto şifreleme destekli XChat’i tanıttı

Milyarder iş insanı Elon Musk, X’i bir “Super App”e dönüştürme konusunda önemli atımlardan birini daha geride bıraktı. X’in yeni mesajlaşma sistemi olan XChat resmen duyuruldu.

XChat’in öne çıkan özelliği, kripto şifreleme desteği oluyor. Şu anda kısıtlı sayıda Premium abonesi ile test edilen bu önemli yenilik, yakında platformdaki “DM” (Doğrudan Mesajlar) özelliğinin yerini alacak.

Elon Musk tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling. This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025

“Şifreleme, kaybolan mesajlar ve herhangi bir dosyayı gönderme yeteneğiyle yepyeni XChat’i tanıtıyoruz. Sesli ve görüntülü görüşmeler de mevcuttur. Uygulama, Bitcoin tarzı şifreleme ve tamamen yeni bir mimariyle Rust üzerine kurulmuştur.”

iPhone 17 serisinin boyutları belli oldu

Apple dört yeni iPhone modeli ile Eylül ayında karşımıza çıkacak. Serinin en büyük yeniliği, “Plus” modelinin yerini alacak ultra ince tasarımlı “Air” seçeneği olacak. Merakla beklenen bu model, Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek.

İddialara göre iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi ekran boyutları şu şekilde karşımıza çıkacak:

iPhone 17 – 6,27 inç

iPhone 17 Air – 6,55 inç

iPhone 17 Pro – 6,27 inç

iPhone 17 Pro Max – 6,86 inç

Android 16 QPR1 Beta 1.1 yayınlandı

Google bu hafta yeni Android 16 QPR1 Beta 1.1 güncellemesini uyumlu cihazlar için yayınladı. Bu test sürümü bazı yeni özellikler getirmenin yanı sıra, ayrıca kritik birtakım hata düzeltmelerine de odaklanıyor.

Android 16 QPR1 Beta 1.1 güncellemesi ile birlikte şu hatalar çözüme kavuşturuluyor:

Uygulama çekmecesinde veya görev değiştiricide gezinme düğmeleri yanıt vermiyordu

Kilit ekranındaki medya oynatıcısındaki ilerleme çubuğu medyadaki yeri yansıtmıyordu

Duvar kağıdındaki efektleri açmaya çalışırken oluşan çökme düzeltildi

Pil menüsünü açmaya çalıştıktan sonra ayarlar uygulaması çöküyordu

Geniş saat stili kullanıldığında kilit ekranı tarihi kesilebiliyordu

Arama butonu kaydırıldığında farklı bir renge sahip

Aygıt Yöneticisi ayarlarındaki onay düğmesi eksik

karanlık moddayken fotoğraf seçicide koyu albüm etiketleri belirdi ve okunabilirliği etkiledi

Tarih ana ekranda görünmüyordu

Çok kullanıcılı bir Android cihazda belirli düşük güç koşullarında parmak izi kimlik doğrulama hatası düzeltildi

YouTube eski iPhone ve iPad’ler için desteğini kesti

YouTube uygulaması 2025 yazından itibaren iOS 16 veya sonraki sürümlerini çalıştıran iPhone’ları ya da iPadOS 16 veya sonraki sürümlerini çalıştıran iPad’leri desteklemeyecek. Listede yer alan akıllı telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1. nesil)

Ne yazık ki iki popüler tablet modeli de YouTube desteğini kaybediyor. iPad Air 2 ve iPad mini cihazlarının da artık YouTube’a erişemeyeceği aktarılıyor.

watchOS 26 alacak Apple Watch modelleri ortaya çıktı

watchOS 26 güncellemesinin hangi Apple Watch modellerini destekleyeceği ortaya çıktı. Merakla beklenen yeni güncelleme, çok çeşitli Apple Watch modelleriyle uyumlu olacak.

Söylentilere göre watchOS 26 alacak Apple Watch’lar şu şekilde sıralanıyor:

Apple Watch SE (2. nesil)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

EA Sports FC 25 bu ay Xbox Game Pass’e geliyor

12 Haziran’da sporseverler EA Play üzerinden EA Sports FC 25 oynamaya başlayabilecek. Bulut, Konsol ve PC’de Game Pass Ultimate ve PC Game Pass için kullanıma sunulacak.

Ayın öne çıkan diğer oyunları ise Baldur’s Gate I & II: Enhanced Edition, Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition ve Crash Bandicoot 4: It’s About Time olarak sıralanıyor.

iPhone 16e, Avrupa’da en çok satan telefonlar arasına girdi

Counterpoint Research’ün paylaştığı son veriler, yeni iPhone 16e modelinin Avrupa’da en çok satan ilk on telefon arasında olduğunu ve Mart 2025’te akıllı telefon satışlarının yüzde 2’sini oluşturduğunu bizlere gösteriyor. Sıralamada iPhone 15’i geride bırakan telefon, Samsung’un Galaxy A16 ve Galaxy A55’inin ise arkasında kalıyor.

Yine de iyi rakamlara rağmen yeni model, Apple’ın ürün yelpazesinde benzer bir amaca sahip olan doğrudan öncülleri iPhone SE 2022 ve iPhone SE 2020’den önemli ölçüde daha kötü bir performans gösterdi.

Orta seviye donanıma sahip olan iPhone 16e’nin teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR ekran

6.1 inç Super Retina XDR ekran İşlemci: A18 çip

A18 çip Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka Kamera: 48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels

48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels Ön Kamera: 12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram

12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram Batarya: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj

26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj Diğer: Face ID, IP68, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G

Samsung Galaxy cihazları için kritik güvenlik uyarısı

Güney Koreli teknoloji devi bu hafta iletişim kanalları ve Samsung Members platformu aracılığıyla İngiltere’deki 40 milyondan fazla Samsung hesap kullanıcısına bir güvenlik bildirimi göndermeye başladı.

Kampanya metroda, tren istasyonlarında ve ikonik Piccadilly Lights’ta reklamlar dahil olmak üzere kapsamlı bir pazarlama faaliyetine sahip. Şirketin bu noktada amacı, Samsung Knox’un güvenlik özellikleri hakkında farkındalık yaratmak olarak belirtiliyor.

Samsung ilk olarak Galaxy S25 serisinde tanıtılan One UI 7 kullanıcı arayüzünde yeni güvenlik özellikleri sunuyor. Bunlar yıl boyunca kademeli olarak diğer modellere de yayılacak. Hırsızlığa karşı ek koruma katmanları ekleyen yeni özellikler arasında kimlik doğrulama ve biyometrik doğrulama yer alıyor.

2025’in en iddialı Android tabletlerinden: OnePlus Pad 3 piyasaya çıktı

OnePlus üst düzey bir performansa ev sahipliği yapan yeni tablet modelini piyasaya duyurdu. Yılın en iddialı tabletleri arasında rekabet edecek bu cihaz, 80W hızlı şarjlı 12.140 mAh pil kapasitesi ve Snapdragon 8 Elite yonga setiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

699 Euro fiyat etiketine sahip tablet, ön sipariş döneminde 599 Euro’dan satılacak. Performans canavarı OnePlus Pad 3’ün teknik özellikleri şöyle:

Boyutlar: 289,61 x 209,66 x 5,97 mm

289,61 x 209,66 x 5,97 mm Ağırlık: 675 gram

675 gram Ekran: 3.4K çözünürlüğe sahip 13.2 inç IPS LCD ekran, 900 nit tepe parlaklık ve 144 Hz yenileme hızı

3.4K çözünürlüğe sahip 13.2 inç IPS LCD ekran, 900 nit tepe parlaklık ve 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 Gen 1 portu

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 Gen 1 portu Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarj destekli 12.140 mAh pil

80W hızlı şarj destekli 12.140 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

iOS 18 yüksek benimsenme oranıyla dikkat çekiyor

iOS 18 güncellemesi iPhone kullanıcılarının yüzde 82’si tarafından kullanılıyor. Apple’ın geçen yıl yayınladığı güncelleme iPhone XR gibi 2018’in başlarında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere iOS 17’yi destekleyen tüm iPhone’larla uyumlu çalışıyor.

iPad tarafında da benzer bir trend ile karşılaşıyoruz. Açıklanan detaylara göre uyumlu cihazların yüzde 71’i iPadOS 18 kullanıyor. Bu rakam son modellerde yüzde 81’e çıkıyor.