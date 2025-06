Webmasto Hafta Özeti (2-8 Haziran 2025)

Bu hafta da yine birçok heyecan verici teknolojik gelişme ile karşılaştık. Hafta boyunca gelen haberler arasında oyun dünyasından sosyal medyaya, uygulama mağazalarından akıllı telefonlara, tablet cihazlarından akıllı telefonlara kadar birçok başlıkta önemli bazı gelişmelere tanık olduk.

İşte 2-8 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

2-8 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sega, 33 yıldır hayatımızda olan Football Manager (FM) serisini resmen sonlandırdı. Şirket yeni futbol menajerlik simülasyonu Football Club Champions 2025’i tanıttı. Merakla beklenen oyun bu yıl PS5, PS4, Steam, iOS ve Android için ücretsiz yayınlanacak.

19-30 Haziran tarihleri ​​arasında kapalı beta aşamasının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kayıtlar 13 Haziran’a kadar açık olacak. Katılımcı sayısı 15 bin ile sınırlı tutulacak.

Apple geçen yıl App Store’dan 1,3 trilyon dolar gelir sağladı. Geliştiriciler, oyun ve fotoğraf ve video düzenleme uygulamaları da dahil olmak üzere dijital ürün ve hizmetlerin satışından 131 milyar dolar kazanç elde etti.

Apple CEO’su Tim Cook konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Milyarder iş insanı Elon Musk, X’i bir “Super App”e dönüştürme konusunda önemli atımlardan birini daha geride bıraktı. X’in yeni mesajlaşma sistemi olan XChat resmen duyuruldu.

XChat’in öne çıkan özelliği, kripto şifreleme desteği oluyor. Şu anda kısıtlı sayıda Premium abonesi ile test edilen bu önemli yenilik, yakında platformdaki “DM” (Doğrudan Mesajlar) özelliğinin yerini alacak.

Elon Musk tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.

This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025