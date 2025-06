EA Sports FC 25 bu ay Xbox Game Pass’te ücretsiz oluyor

Xbox Game Pass için Haziran 2025 takvimi belli oldu.

Bu ay platforma EA Sports FC 25 oyunu eklenecek.

Ayın öne çıkan diğer oyunları ise Baldur's Gate I & II: Enhanced Edition, Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition ve Crash Bandicoot 4: It's About Time olarak karşımıza çıkıyor.

Teknoloji devi Microsoft, Haziran ayı boyunca Xbox Game Pass abonelik kataloğuna katılacak ilk oyun grubunu duyurdu. Sunulan seçki hem Ultimate hem de Standard üyeleri için önemli eklemelerle çok çeşitli zevkleri memnun etmeyi vaat ediyor.

Game Pass Ultimate aboneleri için öne çıkan oyunlar arasında EA Sports FC 25, oyuncuları destansı bilimkurgu savaşlarına sürükleyen Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition ve kendine özgü bir sanat stiline sahip benzersiz bir macera olan Lost in Random: The Eternal Die yer alıyor.

Standart aboneler de klasik Baldur’s Gate I ve II: Enhanced Edition’ların gelişiyle eğlenceli bir seçeneğe sahip olacak. Bu sürümler size iki RPG dönüm noktasını yeniden yaşama fırsatı sunacak. Ayrıca beğeni toplayan Crash Bandicoot 4: It’s About Time da platforma eklenecek.

Xbox Game Pass – Haziran 2025 takvimi belli oldu

Haziran 2025’in ilk yarısı için çıkış programının ayrıntılarına girdiğimizde, RPG severlerin bugün itibarıyla bulut ve konsolda mevcut olan Baldur’s Gate ve Baldur’s Gate II: Enhanced Editions’ın keyfini hemen çıkarabileceklerini görüyoruz.

Aksiyon ve strateji tutkunları 10 Haziran’da bulut, PC ve Ultimate ve PC Game Pass üyeleri için Xbox Series X/S’te oynanabilen Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition’a erişebilecek.

11 Haziran’da Barbie Project Friendship Cloud konsol ve PC’de yayınlanacakken Kingdom: Two Crowns aynı gün yalnızca PC’de oyuncularla buluşacak.

12 Haziran’da sporseverler EA Play üzerinden EA Sports FC 25 oynamaya başlayabilecek. Bulut, Konsol ve PC’de Game Pass Ultimate ve PC Game Pass için kullanıma sunulacak.

13 Haziran’da merakla beklenen bilimkurgu hayatta kalma oyunu The Alters, Cloud, PC ve Xbox Series X/S’de Game Pass Ultimate ve PC Game Pass için birinci gün oyunu olarak çıkış yapacak.

Son olarak 17 Haziran üç oyun gelecek. Control evreninde geçen kooperatif çok oyunculu nişancı oyunu FBC : Firebreak ilk günden itibaren Game Pass Ultimate ve PC Game Pass için bulut, PC ve Xbox Series X/S’te mevcut olacak.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time konsol ve PC’ye gelecek. Lost in Random: The Eternal Die Cloud ise PC ve Xbox Series X/S’te mevcut olacak.

Game Pass’e bu ay veda edecek oyunlar

Her ay olduğu gibi bazı oyunlar Xbox Game Pass kataloğundan ayrılacak. 15 Haziran’dan itibaren aşağıdaki oyunlara platformdan ulaşmak mümkün olmayacak:

Dordogne (Bulut, konsol ve PC)

(Bulut, konsol ve PC) Hypnospace Outlaw (Bulut, konsol ve PC)

(Bulut, konsol ve PC) Isonzo (Bulut, konsol ve PC)

(Bulut, konsol ve PC) Keplerth (PC)

(PC) My Time At Sandrock (Bulut, konsol ve PC)

(Bulut, konsol ve PC) Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends (Bulut, konsol ve PC)

(Bulut, konsol ve PC) Depersonalization (PC)

Son olarak aboneler katalogdan ayrılmadan önce bu oyunları tamamlamak için 14 Haziran’a kadar süreye sahip olacak.