Yılın en iddialı Android tableti: OnePlus Pad 3 resmen tanıtıldı

Performans canavarı yeni OnePlus tableti piyasaya çıktı.

OnePlus Pad 3, yılın en iddialı telefonlarından biri olarak dikkatleri üzerinde topluyor.

80W hızlı şarjlı 12.140 mAh pil kapasitesine sahip olan cihaz, Snapdragon 8 Elite çipinden güç alıyor.

OnePlus, selefine göre büyük geliştirmeler içeren yeni tabletini piyasaya sürdü. OnePlus Pad 3 resmen tanıtıldı. Pad 2’nin halefi olarak gelen tablet, üst düzey donanımıyla 2025 yılının en iddialı seçenekleri arasında rekabet etmeye odaklanıyor.

Cihaz, yakın zamanda duyurulan OnePlus Pad 2 Pro ile bazı benzerlikler taşıyor. Bunlar arasında Snapdragon 8 Elite çip, aynı ekran boyutları ve çözünürlük kalitesi gibi detaylar yer alıyor. İşte Pad 3’ün merak edilen tüm ayrıntıları…

OnePlus Pad 3 özellikleri

Boyutlar: 289,61 x 209,66 x 5,97 mm

289,61 x 209,66 x 5,97 mm Ağırlık: 675 gram

675 gram Ekran: 3.4K çözünürlüğe sahip 13.2 inç IPS LCD ekran, 900 nit tepe parlaklık ve 144 Hz yenileme hızı

3.4K çözünürlüğe sahip 13.2 inç IPS LCD ekran, 900 nit tepe parlaklık ve 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 Gen 1 portu

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 Gen 1 portu Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarj destekli 12.140 mAh pil

80W hızlı şarj destekli 12.140 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

GSMArena’dan gelen bilgilere göre OnePlus Pad 3 cihazı alüminyum tasarıma sahip. Yalnızca 6 mm kalınlığında ve 675 gram ağırlığında olan tablet, 80W hızlı şarjlı 12.140 mAh bataryaya sahip bir cihaz için etkileyici görünüyor. Kenarlarda daha sürükleyici bir ses için 8 hoparlör yer alıyor.

OnePlus’ın yeni performans canavarı tableti 13.2 inç IPS LCD, 2400 x 3392 piksel çözünürlük (3.4K), 144 Hz yenileme hızı, Stylus kalem desteği, Dolby Vision, HDR ve 900 nit parlaklığa sahip ekranla karşımıza çıkıyor.

Üst düzey özelliklere sahip olan tablet, Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setini kalbinde taşıyor. Cihazda 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi, 256 ve 512 GB depolama alanı seçenekleri yer alıyor.

Cihaz, OnePlus Pad 2’den yüzde 14 daha etkili olan 34.857 mm²’lik yeni bir ısı dağıtma sistemiyle geliyor. Entegre özellikler arasında çeviri, özetleme, yazma araçları, Gemini ve Circle to Search dahil olmak üzere Google ortaklığıyla oluşturulan tüm yapay zeka paketi sunuluyor.

Markanın akıllı telefonları, hatta MacBook ve Mac’leriyle bildirimleri, videoları ve hatta görselleri senkronize etme desteği de geliyor. Ayrıca cihazlar arasında dosyaları sürükleyip bırakmak için yerel hareketler de karşımıza çıkıyor.

Ultra düşük gecikme süresi, 16.000 basınç seviyesi, lazer işaretçi işlevi ve dokunsal geri bildirim sunan Stylo 2 Pen, NFC ile hızlı eşleştirme ve entegre izleme dörtgenine sahip OnePlus akıllı klavye mevcut aksesuarlar arasında yer alıyor.

OnePlus Pad 3 fiyatı

OnePlus’ın yeni tablet cihazı Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında ön siparişe açıldı.

Cihazın 2 Temmuz tarihinden itibaren 699 Euro karşılığında satın alınabileceği belirtiliyor. Ön sipariş aşamasında ise fiyatın 599 Euro’ya düşeceği aktarılıyor.

Ayrıca şirket bu süreçte daha yüksek depolama alanı, akıllı klavye ve Folio Cover da hediye ediyor.