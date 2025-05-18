iPhone 17 Air pil kapasitesi ile akıllarda soru işareti bırakabilir

iPhone 17 Air'ın pil kapasitesi internete sızdırıldı.

Apple'ın yeni ultra ince tassarımlı telefonu iddialara göre 2.800 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak.

Dedikodulara yansıyan söz konusu rakamlar, tüm gün boyunca yetecek pil gücüne ihtiyaç duyan kullanıcıları bir miktar hayal kırıklığına uğratıyor.

Teknoloji devi Apple ultra ince bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Ana seride yer alan “Plus” modelinin yerini alacak “Air” seçeneği için geri sayım başladı. Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek iPhone 17 Air modelinin pil kapasitesi konusunda beklentileri karşılayamayabileceğine ilişkin yeni raporlar gün yüzüne çıktı.

Yalnızca 5,5 mm’lik bir kalınlığa ev sahipliği yapacak olan bu cihaz, Apple’ın yeni mühendislik harikası olarak tüketicilerle buluşturacak. Fakat ne yazık ki beklenen model, günlük kullanıcı deneyimini etkileyebilecek olumsuz bazı unsurlar da taşıyabilir.

Amiral gemisi modelin dar alanda iyi kapasite sunabilen silikon-karbon bataryaya sahip olması beklenirken, iPhone 17 Air için farklı işaretler ortaya çıkıyor. Seri üretime alınması planlanan bir örnekten yola çıkarak cihazın batarya performansına ilişkin önemli ayrıntılar belli oldu. İşte detaylar…

iPhone 17 Air, 2.800 mAh pil kapasitesi ile gelecek

Gelen son raporlar ile birlikte iPhone 17 Air’ın seri üretim ünitesi olabilecek bir cihaz, “zayıf” olarak nitelendirilebilecek ve akıllarda bir miktar soru işaretleri bırakacak pil kapasitesini karşımıza çıkarıyor.

Eldeki veriler ışığında cihazın 145 gram gibi tüy kadar hafif olacağı ve kalınlığının devrim yaratacağı doğrulanıyor. Can alıcı nokta ise telefonun sadece 2.800 mAh’lik bir batarya kapasitesine sahip olacağına ilişkin oluyor.

Ortaya çıkan bu dikkat çekici rakamlar, merakla beklenen modelin konumlandırılması ile ilgili tercihler hakkında bazı düşüncelere yol açıyor. Hafifliği ve son derece ince yapısı dolayısıyla, cihazın elektrik prizinden uzakta saatlerce kullanılabilmesi açısından gizli bir bedeli olabileceği konuşuluyor.

Son tüketici versiyonunun daha iyi performans gösteren bir batarya ile gelme ihtimali bulunuyor. Bazı söylentiler, iPhone 17 Air’ın kapasitesinde yüzde 20 artışla daha yüksek yoğunluklu bir hücre kullanacağını öne sürüyor.

Bu iddiaların gerçekleşmesi durumunda enerji durumu önemli ölçüde iyileşecek gibi görünüyor. Aksi takdirde azalan pil ömrü, Apple’ın bu özel model için özel olarak tasarlanmış, neredeyse opsiyonel bir aksesuardan ziyade olmazsa olmaz bir aksesuar olan entegre pile sahip bir kılıf piyasaya sürmesini haklı çıkarabilir.

Dahili testler ise iyimserliğe pek yer bırakmıyor gibi görünüyor. Ultra ince modelin pil ömrü, incelenen vakaların yalnızca yüzde 60 ila 70’inde 24 saati aşmış durumda.

Aynı koşullar altında test edilen diğer iPhone modelleri ise testlerin yüzde 80 ila 90’ında bir günlük kullanım garantisi verdi. Dolayısıyla iPhone 17 Air ile ilgilenen herkes zor bir seçimle karşı karşıya kalacak.