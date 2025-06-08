watchOS 26 güncellemesini alacak Apple Watch’lar ortaya çıktı

Apple'ın WWDC25 geliştirici konferansı için geri sayım başladı.

9 Haziran Pazartesi günü, yani yarın gerçekleşecek olan etkinlik dünya çapında online takip edilebilecek.

Etkinlikte duyurulacak watchOS 26 işletim sistemi güncellemesini alacak Apple Watch modelleri WWDC25'e saatler kala belli oldu.

Apple ürün ekosisteminde yer alan işletim sistemlerinin isimlendirilmesinde devrimsel bir yenilik gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket mevcut yazılımlarını daha sezgisel ve birbirleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu nedenle Apple’ın iOS 19 yerine doğrudan iOS 26’ya geçiş yapacağından söz ediliyor. Elbette ki aynı mantık watchOS 12’nin yerini alacak watchOS 26 için de geçerli olacak gibi görünüyor.

Böylelikle şirket, işletim sistemi sürümlerini mevcut yıla entegre edecek. Yani 2027’de iOS 27 ve 2028’de iOS 28 yayınlanarak daha akılda kalıcı bir isimlendirme politikasına geçilecek.

watchOS 26 (watchOS 12) alacak Apple Watch modelleri

Bu söylentileri destekleyen MacRumors ekibi, yaklaşan güncellemenin hangi Apple Watch modellerini destekleyeceğini ortaya koyan özel bir sızıntı paylaştı. Güvenilir kabul edilen kaynağa göre gelecekteki watchOS 26 çok çeşitli Apple Watch modelleriyle uyumlu olacak.

Apple Watch SE (2. nesil)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Ortaya çıkan son raporlar yalnızca uyumlu cihazların listesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Apple’ın işletim sistemlerini yeniden adlandırma konusunda ciddi olduğu fikrini daha da güçlendiriyor.

watchOS 12’den watchOS 26’ya geçiş, şirketin söylentilere konu olan iOS 26 gibi diğer işletim sistemleriyle adlandırmayı uyumlu hale getirecek. Bu hamle Apple ekosisteminde daha fazla tutarlılık ve netlik sağlayacak.

WWDC25 için geri sayım başladı

Merakla beklenen WWDC25 için çok fazla beklenti var. Zira Apple bir sonraki işletim sistemlerini resmi olarak burada tanıtmayı planlıyor.

watchOS 26’nın Apple Watch’taki kullanıcı deneyimini iyileştirecek birkaç yeni özellik sunması bekleniyor. Beklenen yeni özellikler arasında, yeni saat yüzlerinin gelişinin daha estetik özelleştirme seçenekleri sunacağı söyleniyor.

Bir diğer önemli yenilik ise Kontrol Merkezi’nde üçüncü taraf widget’lara destek olması olacak. Bu da geliştiricilerin uygulamalarını daha derin ve daha erişilebilir bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyacak.

Elbette ki performansı, enerji verimliliğini ve sistem kararlılığını iyileştirmeyi amaçlayan genel optimizasyonlar da karşımıza çıkacak.

Apple, WWDC25’te watchOS 26’nın yanı sıra ayrıca iOS, iPadOS, tvOS, homeOS, visionOS ve macOS gibi diğer yazılımlarının yeni sürümlerini de kullanıcılara duyuracak.

Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı 9 Haziran haftasında karşımıza çıkacak. Şirket bu hafta üst üste sürpriz duyurularla hayranlarının dikkatini üzerinde toplayacak. Etkinlik internet üzerinden online olarak takip edilebilecek.