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    iPhone 17 serisi ekran boyutları ortaya çıktı

    Apple'ın Eylül ayında piyasaya sunacağı amiral gemisi iPhone 17 serisi akıllı telefon modellerinin ekran boyutları belli oldu.
    iPhone 17 boyutları
    • iPhone 17 serisinin ekran boyutları sızdırıldı.
    • Söylentilere göre serinin standart modeli 6,27 inçlik bir ekranla gelecek.
    • Serinin en gelişmiş seçeneği olacak iPhone 17 Pro Max ise 6,86 inçlik büyük boyutlarıyla öne çıkacak.

    Apple’ın yeni amiral gemisi telefonları ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Eylül ayında resmi olarak duyurulması beklenen iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin ekran boyutları belli oldu.

    Apple dört yeni iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. Serinin en büyük yeniliği, “Plus” modelinin yerini alacak ultra ince tasarımlı “Air” seçeneği olacak. Bu model, Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek. Serinin temel modeli, mevcut 6,12 inçlik iPhone 16’dan daha büyük 6,27 inçlik bir boyuta yükseltilecek.

    iPhone 17 ailesinin boyutları netleşti

    Ross Young’dan gelen bilgilere göre amiral gemisi iPhone 17 modeli 6,27 inçlik bir ekrana sahip olacak. Küçük olsa da günlük kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyebilecek bir boyut artışı uygulanacak.

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    Apple daha küçük iPhone 17 Pro’nun bile aynı boyutlarda bir panele sahip olması beklendiği için, “Pro” modellerine kıyasla ekranın boyut farklılıklarını azaltmaya çalışıyor. İlginç bir şekilde mevcut iPhone 16 Pro bile ekran için bu ölçümü benimsiyor. Bu da yeni cihazların ön tarafı için olası estetik değişiklikler öneren bir ayrıntı olarak göze çarpıyor.

    iPhone 17 serisi

    Serinin en gelişmiş seçeneği olacak iPhone 17 Pro Max cihazı 6,27-6,3 inçten 6,86 inçe kadar uzanan bir aralıkta gelecek. Yalnızca 5,5 mm kalınlığıyla Apple’ın şimdiye kadarki en ince telefonu olacak iPhone 17 Air ise 6,55 inç ekranla gelecek. Böylelikle model, Galaxy S25 Edge’den daha büyük ve daha ince bir yapıya sahip olacak.

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    İddialara göre iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi ekran boyutları şu şekilde karşımıza çıkacak:

    • iPhone 17 – 6,27 inç
    • iPhone 17 Air – 6,55 inç
    • iPhone 17 Pro – 6,27 inç
    • iPhone 17 Pro Max – 6,86 inç

    Bu yılki iPhone serisi çeşitli estetik ve işlevsel değişiklikler sunmaya hazırlanıyor. Fakat dikkatler şimdiden 20. yıl dönümüne özel olarak üretilecek iPhone’a odaklanmış durumda.

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    Bu özel cihaz için beklentiler son derece yüksek… Cihazın dört tarafı da saran çentiksiz “tamamen ekran” tasarımına sahip olacağı tahmin ediliyor. Fakat şimdilik bunun bir söylentiden ibaret olduğunu, Apple’dan henüz konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmediğini de ekleyelim.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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