FM serisinin manevi halefi Football Club Champions duyuruldu

Sega, 33 yıllık Football Manager (FM) serisini sona erdirdi.

Şirket şimdi yeni nesil futbol menajerlik simülasyonu Football Club Champions 2025 ile karşımıza çıktı.

Merakla beklenen oyun bu yıl PS5, PS4, Steam, iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak yayınlanacak.

Sega, Football Manager (FM) serisinin manevi devamı olarak ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz yeni futbol menajerlik simülasyonu Sega Football Club Champions 2025 ile karşımıza çıktı. FM’in köklü mirasını temel alan oyun, heyecan dolu bir teknik direktörlük deneyimi vaat ediyor.

İsminde “powered by Football Games” ibaresi de yer alan oyun PS5, PS4, Steam, iOS ve Android’de piyasaya sürülecek. Oyunun en dikkat çekici noktalarından bir tanesi ise çapraz platform desteği olacak. Böylelikle örneğin PC oyuncuları PlayStation kullanıcılarıyla rekabet edebilecek.

Sega Football Club Champions köklerine bağlı kalacak

Şirkete göre Sega Football Club Champions, Japon SakaTsuku serisinin uzun geleneğini “Football Manager destekli” teknolojiyle birleştiriyor. Bu sayede oyuncuların yerel müsabakalarda küçük kulüpleri yöneterek başlamalarına ve dünyanın en iyi takımlarına ulaşmalarına olanak sağlanması amaçlanıyor.

Football Manager ile yapılan ortaklığa rağmen yeni versiyon, 1996 yılında Japonya’da SakaTsuku olarak bilinen Sega Saturn’de başlayan klasik Pro Soccer Club o Tsukurou serisinin özüne geri dönüyor. Sega’ya göre bu hamle, serinin Batı’ya ikinci gelişi ve izleyici kitlesini Japonya pazarının ötesine taşıması anlamına geliyor.

Yayıncının bu duyurusu, daha az oyun çeşidi sunacaklarını belirttiği bir zamanda geldi. Sega yöneticileri yatırımcılarla bir dizi soru-cevap yaparken, daha az oyun üreteceklerini, ama giderek daha yüksek kalitede oyunlar piyasaya süreceklerini söyledi.

İki ana mod ile geliyor

Henüz açıklanması gereken çok sayıda detay olsa da Sega bazı ilk bilgileri paylaştı. Bunlar arasında oyunun iki ana modu bulunacak. Birincisi, oyuncunun bir kulübü yönettiği ve taktiksel ve stratejik kararlar aldığı Kariyer modu olacak. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki diğer oyuncularla PvP maçlarına katılmanıza olanak tanıyan Dream Team modu karşımıza çıkacak.

Sega oyunun resmi FIFPro lisansına sahip olacağını ve Japonya J1’den J3 liglerine, Güney Kore K-League’den Manchester City’ye kadar 10 binden fazla gerçek oyuncuya sahip olacağını duyurdu.

Ayrıca 19-30 Haziran tarihleri ​​arasında kapalı beta aşamasının da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kayıtlar 13 Haziran’a kadar açık olacak. Katılımcı sayısı 15 bin ile sınırlı tutulacak.

Football Manager serisinin fişi çekildi

Sega ve Sports Interactive, birden fazla ertelemenin ardından Şubat ayında Football Manager 25’i resmen iptal etti. Şimdi ise gözler, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanan serinin bir sonraki oyununa çevrildi. Ancak platformlara gelişi için henüz net bir tarih açıklanmadı.

Merakla beklenen FM25 oyunu daha önce de birkaç ay ertelenmişti. Fakat stüdyo projeyi daha sonra tamamen iptal etme kararı aldı.

Football Manager 24, yalnızca 59 günde 6 milyon oyuncu sayısını aşarak türe olan ilginin yeniden canlandığını kanıtladı. Bu başarı, diziyi segmentinde lider konuma getirirken, aynı zamanda rakiplerine de alan açıyor.