Android 16 QPR1 Beta 1.1 yayınlandı: İşte yenilikler

Android 16 QPR1 Beta 1.1 güncellemesi yayınlandı.

Google'ın uyumlu Pixel cihazları için sunduğu güncelleme, bazı yeni özellikler ve hata düzeltmeleri sunuyor.

Android 16'nın kararlı sürümünün bu ay piyasaya çıkması bekleniyor.

Android 16 işletim sistemi bu ay kararlı sürümüyle nihayet karşımıza çıkacak. Uzun zamandır beklenen geliştirme döngüsünü yakında sonlandırıyor. Google’ın bir sonraki büyük sürümü için Beta programı çoktan sona erdiğinden dolayı gözler hemen bir sonrakine çevrildi.

Ön sürüm kanalı Android 16 Quarterly Platform Release 1’e (QPR1) taşındı. Birçok işaret bunun ana sürümün kendisinden daha önemli bir güncelleme olabileceğini bizlere gösteriyor. İşte yeni güncelleme ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Google, Android 16 QPR1 Beta 1.1 güncellemesini Reddit’te bir basın bülteni aracılığıyla resmen duyurdu. BP31.250502.008.A1 numarasıyla tanımlanan yeni yapı, Pixel 6 serisinden başlayarak akıllı telefonlar, tabletler ve katlanabilir cihazlar yelpazesini içeren desteklenen tüm Google Pixel cihazları için tasarlanıyor.

Dolayısıyla bu cihazlara sahip olan kullanıcılar, geliştirme ekibi tarafından yapılan en son düzeltmeleri ve iyileştirmeleri deneyimleme imkanı bulabilir.

Android 16 QPR1 Beta 1.1 ile gelen yenilikler

QPR1’in getireceği en heyecan verici yeni özelliklerden biri Google’ın yepyeni Material 3 Expressive arayüzü oluyor. Animasyonlar ve estetik ince ayarlar içeren bu görsel yeniliklerin ilk izlenimleri QPR1 Beta 1 ile başladı.

Fakat bu görsel yenilemenin ilk sürümünün birkaç aksaklıkla karşılaştığı anlaşılıyor. Zira Google, QPR1 için ikinci bir Beta sürümünü yayınlamak için hızla hareket etti. Şirketin bu hamlesi, kullanıcı geri bildirimlerine ve sistem kararlılığına sürekli dikkat edildiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Güncelleme notlarına göz attığımızda önemli bir hata düzeltme listesi ortaya çıkıyor. Bu sorunların çoğu arayüze odaklanan bir güncellemeden bekleyebileceğiniz gibi çözülmüş ve kullanıcı deneyimi/işletim sisteminin görünümüyle ilgili oluyor.

Android 16 QPR1 Beta 1.1 güncellemesi ile birlikte şu hatalar çözüme kavuşturuluyor:

Uygulama çekmecesinde veya görev değiştiricide gezinme düğmeleri yanıt vermiyordu

Kilit ekranındaki medya oynatıcısındaki ilerleme çubuğu medyadaki yeri yansıtmıyordu

Duvar kağıdındaki efektleri açmaya çalışırken oluşan çökme düzeltildi

Pil menüsünü açmaya çalıştıktan sonra ayarlar uygulaması çöküyordu

Geniş saat stili kullanıldığında kilit ekranı tarihi kesilebilirdu

Arama butonu kaydırıldığında farklı bir renge sahip

Aygıt Yöneticisi ayarlarındaki onay düğmesi eksik

karanlık moddayken fotoğraf seçicide koyu albüm etiketleri belirdi ve okunabilirliği etkiledi

Tarih ana ekranda görünmüyordu

Çok kullanıcılı bir Android cihazda belirli düşük güç koşullarında parmak izi kimlik doğrulama hatası düzeltildi

Kullanıcılara sunulan yeni güncelleme, Beta programına kayıtlı olanlar için halihazırda mevcut durumda. Güncelleme paketi yalnızca 7,74 MB ağırlığında geliyor.

Google’ın bunu neden “küçük bir güncelleme” olarak tanımladığı da böylelikle anlaşılıyor. Küçük boyutuna rağmen kullanıcı deneyiminin akıcılığı açısından önemli iyileştirmelere yer veriliyor.

Android 16 hangi telefonlara gelecek?

Söylentilere göre Google’ın yeni işletim sistemi Android 16 aşağıdaki markaların şu modellerine gelecek:

Asus

Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 8 Pro

Asus Zenfone 11 Ultra

Fairphone

Fairphone 5

Google

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel Fold

HMD

HMD Fusion

HMD Pulse

HMD Pulse Pro

HMD Pulse+

HMD Skyline

Honor

Honor 200

Honor 200 Lite

Honor 200 Pro

Honor 200 Smart

Honor Magic V Flip

Honor Magic V3

Honor Magic Vs

Honor Magic Vs3

Honor Magic5 Pro

Honor Magic6

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