YouTube artık bu eski iPhone ve iPad’lerde çalışmıyor

YouTube artık iPhone SE ve daha eski iPhone'larda çalışmayacak.

Bunun yanı sıra iPad Air 2 ve iPad mini için de YouTube desteği sona eriyor.

Bu yaz dünya genelinde çok sayıda kullanıcının YouTube'a erişiminin kesileceği aktarılıyor.

Teknoloji devi Google bugün iOS ve iPadOS için YouTube uygulamasının bir güncellemesini (sürüm 20.22.1) yayınladı. Güncellemeden sonra video barındırma hizmeti eski Apple cihazları ve güncel olmayan işletim sistemi sürümleri için desteğini kaybetti.

Google’dan gelen bilgilere göre popüler video platformu artık belirli Apple modellerinde çalışmayacak. Ne yazık ki bazı eski iPhone ve iPad cihazları bu durumdan etkileniyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Hangi Apple cihazları YouTube desteğini kaybediyor?

YouTube uygulaması 2025 yazından itibaren iOS 16 veya sonraki sürümlerini çalıştıran iPhone’ları ya da iPadOS 16 veya sonraki sürümlerini çalıştıran iPad’leri desteklemeyecek. Listede yer alan akıllı telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1. nesil)

Ne yazık ki iki popüler tablet modeli de YouTube desteğini kaybediyor. 9to5Mac’in haberine göre iPad Air 2 ve iPad mini cihazlarının da artık YouTube’a erişemeyeceği aktarılıyor. Zira bu modellerin hepsi uzun zamandır güncelliğini yitirmiş durumda ve çok az kişi bunlara sahip.

Apple tabletlerinin genellikle çok uzun bir kullanım ömrü olduğu biliniyor. Hala eski bir iPad Air 2 veya iPad mini 4’e sahip çok sayıda kullanıcı olduğu ve bu tabletin “YouTube izleyicileri” için uygun bir şekilde tasarlandığını söylemek mümkün.

Ayrıca eski iPad’ler genellikle ebeveynler tarafından çocuklarının büyük ekranda video izleyebilmesi için satın alınıyor. Söz konusu iki modelin YouTube desteğinin kesilme kararı ise kullanıcıları büyük bir hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

YouTube desteği, iPhone ve iPad’in yanı sıra 2019 yılında piyasaya sürülen Apple’ın son iPod oynatıcısı olan 7. nesil iPod touch’tan da kaldırıldı.

Peki ya şimdi ne olacak?

Tüm eski cihazların kullanıcıları youtube.com adresini ziyaret ederek Safari gibi bir web tarayıcısı aracılığıyla YouTube’a erişebilmeye devam edecek. Fakat ne yazık ki web istemcisi mobil uygulamanın tüm işlevlerine sahip değil. Dolayısıyla daha sınırlı bir deneyime ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

YouTube seyir deneyimine eskisi gibi devam etmek isteyen kullanıcıların yeni bir cihaz satın almaları tavsiye ediliyor. Söz konusu modeller yıllar önce güncelleme desteğini de kaybetmelerinden dolayı, özellikle de güvenlik konusunda çeşitli sorunlar barındırabileceğini belirtelim.