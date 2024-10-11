2.600 TL’ye EA Sports FC 25 alınır mı? | Artıları ve eksileri

Yaklaşık 2 bin 600 TL fiyat etiketine sahip olan EA Sports FC 25 alınır mı? Electronic Arts çatısı altında hayata geçirilen ve stüdyonun FIFA markasının lisansını kaybetmesinin ardından yeniden adlandırdığı popüler oyun serisinin son oyunu geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıktı. Ancak oyun Türkiye’de dudak uçuklatan fiyatıyla tartışma konusu haline geldi.

Ülkemizdeki pek çok oyunsever, EA Sports FC 25’in yüksek fiyatı nedeniyle oyuna bazı soru işaretleri ile yaklaşıyor. Popüler futbol oyunu önceki nesle göre birçok önemli iyileştirmeye ev sahipliği yaparken, elbette ki bazı eksiklikler de içeriyor. Peki ya bu fiyatlara rağmen EA Sports FC 25 alınır mı? Bu içeriğimizde sizler için oyunun tüm artı ve eksi noktalarını detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

EA Sports FC 25’in olumlu noktaları

Futbol oyunu deyince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan EA Sports FC 25 her zamankinden daha güçlü bir oyun deneyimi vaat ediyor. Oyuna yeni eklenen modlar, eski modlara getirilen incelemeler ve diğer bir dizi yenilikle beraber FC 25’in oyunseverler için muhteşem bir seçenek olduğu görülüyor. İşte eleştirmenler ve oyuncular tarafından oyunun olumlu olarak değerlendirilen yanları…

1. Rush modu

EA Sports FC 25’in en büyük yeniliği hiç şüphesiz ki Rush modudur. Bu mod, her iki tarafta beş oyuncudan oluşan takımlarla hızlı bir maç imkanı sunuyor. Volta moduna benzerliğiyle dikkat çeken bu mod, daraltılmış saha ve uyarlanmış kurallarıyla eğlenceli bir deneyime kapı aralıyor.

EA Sports FC 25 Rush modu birçok keyifli kuralla oyun biçimini yeniden ele alıyor. Örneğin kırmızı kartın yerini mavi kart alıyor ve bu da oyuncuyu geçici olarak sahadan uzaklaştırıyor. Dinamik bir yapıya sahip olan bu mod, özellikle de hızlı bir maç atıp çıkmak isteyen oyunseverler için son derece ideal bir seçenek olarak görülüyor.

İlk başta bu seçenek size serinin önceki sürümlerinde bulunan ve bu yıl kaldırılan Volta Football’u hatırlatabilir. Fakat bilindiği üzere Volta, topluluktan fazla destek görmeyen bir oyun moduydu. Buna alternatif olarak gelen Rush ise Hızlı Oyun, Kariyer, Clubs ve Ultimate Team (UT) dahil olmak üzere her biri kendine has özelliklere sahip diğer oyun deneyimlerine dahil edilebiliyor.

Kariyer modunda genç oyuncuları test etmek ve geliştirmek için 5×5 maçlar kullanılırken, Ultimate Team sürümü efsanevi simgeleri, evrimleri ve diğer özel kartları kullanmanıza olanak tanıyor. Ekip üyelerinin daha az kişiyle oynamak istediği durumlarda bu seçenek eğlence dolu bir alternatif olabilir.

2. Ultimate Team ve Clubs modlarına gelen yenilikler

“EA Sports FC 25 alınır mı?” diye düşünen kullanıcılar için oyunu en cazip kılacak seçeneklerden iki tanesi Ultimate Team ve Clubs modları olacaktır. Serinin önceki oyunlarında da yer alan bu modlar, eğlence ve rekabetin dozunu artıran bir dizi yenilikle iyileştirildi.

UT moduna gelen Rush moduyla birlikte oyunu 5’e 5 hızlı ve daha yoğun bir deneyimle oynamak mümkün. Aynı zamanda FC IQ sistemiyle birlikte takım taktikleri ve oyuncu performansları da daha gerçekçi bir hale geldi. Oyunda “strateji”, daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir rol üstlenmeye başladı.

EA Sports FC 25 Ultimate Team ve Clubs modları artık oyuncuların oyun içi kararlarını gerçek dünya verilerine daha uygun bir şekilde adapte ediyor. Aynı zamanda Teambuilding özelliği sayesinde takım kurmak ve yönetmek daha derin bir hal alıyor. Bu özellik oyunu biraz karmaşık hale getirse de taktiksel rekabetin seviyesini en üst noktalara taşıyor.

Ultimate Team moduna eklenen yeni özelliklerin Clubs modu için de geçerli olduğunu hatırlatalım. 5v5 Rush modu ile güncellenen Clubs, tıpkı diğer modda olduğu gibi takım yönetimini ve stratejiyi daha değerli bir noktaya taşıyor. Yapay zekadan yardım alarak güçlendirilen bu mod, takım ve oyuncu performansını artırmaya dayalı birçok iyileştirme sunuyor. Bu iyileştirmelerle birlikte oyuncular artık takımları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma şansına erişiyor.

Birkaç yıllık temel geliştirmelerin ardından EA Sports FC 25, diğer oyun modlarına da önemli değişiklikler getirerek oyuncu deneyimini iyileştiriyor. Antrenörler için Kariyer, yeni temel müsabakalar, kadın liglerini seçme seçeneği ve kadroya sporcu bulmak için yeni filtreler getiriyor. Bir sezona başlamadan önce transfer yasağı uygulama olasılığı ya da gerçek hayatta zaten var olan bir antrenörün kullanılması gibi ayrıntılara daha fazla odaklanılıyor.

Kariyer modu muhteşem bir yenilik alarak günümüzün futbol efsanelerini kullanmanıza yardımcı oluyor. Örnek vermek gerekirse Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, 2024’ün Barcelona kadrosunda yeni bir kariyer yolculuğuna başlayabiliyor. Yahut dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında kabul edilen Pele’ye günümüzün Fenerbahçe takımında forma şansı vererek yeni bir kader belirlemeniz mümkün kılınıyor.

3. FC IQ ile yeni taktikler

EA Sports FC 25 sporcuların atak ve savunmadaki davranışlarını ve hareketlerini belirlemek için yapay zeka ve veri analizinin bir kombinasyonu olan FC IQ ile maç sırasındaki taktik sistemini yeniledi. Yenilenen taktik sistemi pek çok kişinin aklına Sports Interactive tarafından geliştirilen Football Manager oyununu anımsatıyor. Artık oyuncuların taktiksel planını (4-4-2 ya da 4-3-3 gibi), topla ve topsuz davranışlarını kolay bir şekilde belirlemeniz mümkün.

FC IQ ile yenilenen taktik sistemiyle birlikte oyun aynı zamanda her futbolcunun hangi rolde en iyi performans gösterdiğini de vurguluyor. Öte yandan sistem, zor maçlarda size önemli ölçüde yardımcı olabilir. Örneğin skoru güvence altına almak için size atak veya savunma için sizlere bilgi verebilir. Yön oklarını içeren kısayollar güncellenirken, artık maçı duraklatmaya gerek kalmadan yeni oyun tarzları veya taktik şemaları seçmenize izin veriliyor.

Daha önce FIFA adıyla hayatımızda olan ve EA Sports FC olarak yenilenen popüler futbol oyunu serisi, uzun bir süredir taktiksel konularda pek fazla yenilik sunmuyordu. Fakat FC 25 ile birlikte nihayet bu konuda önemli bir adım atılıyor.

4. Fenerbahçe ve Galatasaray ile özel ortaklık

Fenerbahçe ve Galatasaray, EA Sports FC ile özel bir anlaşma imzaladı. Her iki kulüp de bu işbirliği sayesinde oyuna taraftarlarını oldukça memnun ediyor. Galatasaray takımının RAMS Park stadı ve Fenerbahçe’nin Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu oyunda karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyunseverler bu anlaşmayla birlikte Türkiye kulüplerini daha yakından tanıma şansına sahip oluyor.

FC Futbol Ortaklıkları Direktörü James Taylor, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray takımları ile gerçekleştirilen bu işbirliğini şu cümlelerle anlatıyor:

“Türkiye bir futbol ülkesi ve Türk milleti de desteklediği takımlara sadık taraftarlar; bu da bizim Fenerbahçe S.K. gibi tarihi bir kulüple ortaklığımızı duyurmaktan heyecan duymamıza neden oluyor. Bu ortaklık sayesinde sarı-lacivertli taraftarları sevdikleri oyunculara ve kulübe daha da yakınlaştırarak onlara gerçek bir futbol deneyimi sunabiliyoruz. Galatasaray S.K. dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için çok özel bir kulüp. Ortaklığımız EA SPORTS FC topluluğuna en özgün ve kapsamlı interaktif futbol deneyimini sunmaya devam etmemizi sağlıyor. Türk futboluna olan bağlılığımızı derinleştirmekten ve bu ortaklık ile Galatasaray taraftarlarını favori oyuncularına ve kulüplerine daha fazla yakınlaştırmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz.”

EA Sports FC 25’in olumsuz noktaları

Tüm bu artı noktalara rağmen FC 25 bazı olumsuz detaylar da barındırıyor. Oyuncular için can sıkıcı bazı faktörler şu şekilde sıralanıyor:

1. FC 25’te yer almayan takımlar

Piyasadaki iki büyük futbol oyunu olan EA Sports FC ile eFootball (eski adıyla PES) serileri pazarda sert bir rekabet içinde. Konami uzun süredir İtalya Seria A ligine yatırım yapmaya devam ediyor. Daha önce şirket, Atalanta BC ve S.S. Lazio takımları ile özel bir anlaşma yaparak partnerlik gerçekleştirmişti. Şimdi ise bu takımların arasına İtalyan liginin en büyük takımlarından AC Milan ve FC Inter dahil oldu.

Konami popüler futbol oyunu eFootball için AC Milan, FC Inter, Atalanta BC ve S.S. Lazio takımlarının özel lisanslarını bünyesinde taşıyor. Bu nedenle ne yazık ki FC 25’te bu dört takım lisanslı olarak yer almıyor. Bunun yerine söz konusu takımlar farklı isim ve amblemlerle karşımıza çıkıyor. Ancak bu durumun takımdaki oyuncuları etkilemediğini de belirtmekte yarar var. Bu kulüplerde forma giyen futbolcular kendi isim ve görüntüleriyle FC 25 oyununda yer almaya devam ediyor.

Inter ve Milan gibi kulüplerin yanı sıra oyunda başka bir takımın eksikliği daha dikkat çekiyor. Türkiye A Milli Takımı ne yazık ki EA Sports FC 25 oyununda bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl da maalesef aynı durum yaşanmış ve milli takımımıza FC 24’te de yer verilmemişti.

2. Oynanış deneyimi tartışmalı

FIFA serisi mükemmel oynanış deneyimi ile adından sıkça söz ettirerek pek çok oyunsevere göre eFootball’ın önüne geçmeyi başarmıştı. Ancak son yıllarda oyuna eklenen iyileştirmeler, ne yazık ki oynanış konusunda bazı tartışmalara yol açıyor. Oyun her ne kadar taktiksel varyasyonlarıyla öne çıksa da sahadaki oyuncuları kontrol etme noktasında birtakım zorluklar karşımıza çıkıyor.

FC 24’e göre maç dinamikleri önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Oyun daha yavaş bir tempoya sahip olurken, pas hassasiyetinde de çeşitli zorluklar görülüyor. Ancak bu konularda EA Sports geliştiricilerinin müdahalede bulunup yeni güncellemeler ile birlikte oyundaki bu sorunları çözebileceği düşünülüyor. Oyunda savunma yapmak her zamankinden daha zor bir hal alırken, bu durum özellikle de Ultimate Team gibi rekabet dozu yüksek modlarda problem yaratıyor.

3. Zorlu sistem gereksinimleri

EA Sports FC 25 olağanüstü grafik kalitesi ve yeni oynanış modları nedeniyle yüksek bir donanım gerektiriyor. Bu da ne yazık ki oyuna herkese ulaşmasına engel oluyor. Bu sistem gereksinimleri oyunun tüm özelliklerini ve EA’nin sunduğu yenilikleri en iyi şekilde kullanmanızı sağlıyor.

EA Sports FC 25’in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Ekran kartı: AMD Radeon RX 570 4 GB veya NVIDIA GTX 1050 Ti 4 GB

AMD Radeon RX 570 4 GB veya NVIDIA GTX 1050 Ti 4 GB İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600K

AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600K RAM: 8 GB

8 GB Depolama alanı: 100 GB SSD öneriliyor

100 GB SSD öneriliyor İşletim sistemi: Windows 64 bit son güncellemeleri almış

Windows 64 bit son güncellemeleri almış DirectX: Versiyon 12

FC 25’ten en iyi performansı alabilmek için önerilen PC sistem gereksinimleri ise şunlar:

Ekran kartı: AMD RX 5600 XT veya NVIDIA GTX 1660

AMD RX 5600 XT veya NVIDIA GTX 1660 İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 7 2700X RAM: 12 GB

12 GB Depolama alanı: 100 GB SSD öneriliyor

100 GB SSD öneriliyor İşletim sistemi: Windows 10-64 bit en son güncellemeleri almış

Windows 10-64 bit en son güncellemeleri almış DirectX: Versiyon 12

4. Bu fiyata değer mi?

“EA Sports FC 25 alınır mı?” diye düşünen oyunseverler için en büyük odak noktası, oyunun yüksek fiyat etiketi olarak görülüyor. Popüler futbol oyunu PC ve konsol cihazlarında standart sürümüyle 69.99 dolar, yani yaklaşık 2 bin 600 TL karşılığında satılıyor. Nintendo Switch’te yaklaşık 2 bin 100 TL’den oyunseverlerle buluşan oyun, Ultimate sürümüyle ise 99.99 dolar, yani yaklaşık 3 bin 500 TL’ye elde edilebiliyor.

Bu rakamlar her ne kadar Türkiye’de yüksek olarak görülse de dolar bazında değerlendirildiğinde bu denli büyük bir oyun için “normal” bir fiyat olarak kabul ediliyor. Fakat yine de EA Sports FC serisinin kısa ömürlü bir yapıya sahip olduğunu, genellikle bir sonraki sürüm geldiğinde artık yavaştan fişinin çekilmeye başlandığını belirtelim.

Maksimum 12 ay kadar verimli bir şekilde kullanabileceğiniz bu oyun, EA Sports FC 26 çıkana kadar oynanabilecek. Sonrasında ise sunuculardaki kalabalık yeni oyuna kayacak ve kendinizi bir kısır döngünün içinde bulacaksınız.

Konami geçtiğimiz yıllarda önemli bir adım atarak her yıl yeni bir futbol oyunu çıkarmak yerine eFootball serisini ücretsiz olarak yayınlayıp, oyuna yıllık güncellemeler getirme yoluna gitti. Bu sayede ücretsiz futbol oyunu eFootball, EA Sports FC serisine ciddi bir rakip haline geldi.

Her yıl yeni bir oyun için para vermek ve eskisini çöpe atmak istemeyenler için FC 25’in pek de ideal bir seçenek olmadığını belirtelim. Fakat yine de bu fiyat bütçeniz için elverişliyse, son derece keyifli bir oyun deneyimine erişebilirsiniz.

Sonuç: EA Sports FC 25 alınır mı? Bu fiyatlara değer mi?

Çok sayıda ilgi çekici yeniliğe sahip olan EA Sports FC 25 üst düzey bir futbol oyunu olarak piyasadaki en güçlü seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Oyun her ne kadar 2 bin 600 TL’lik fiyatı ile caydırıcı görünse de muazzam bir deneyim vaat ediyor. Arkadaşlarınızla ve rakiplerinizle eğlence dolu bir deneyime sahip olmak için bu rakamları gözden çıkarabilirsiniz.

Fakat bu fiyatlar gözünüzü korkutuyorsa ve FC 25’i satın almak konusunda endişe duyuyorsanız, sizin için keyifli bir alternatif önerebiliriz. Konami tarafından geliştirilen eFootball 2025 ücretsiz şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir maceraya sizleri davet ediyor.

Son olarak EA Sports FC 25’in belirli dönemlerde indirime girdiğini de hatırlatmak isteriz. Özellikle de Black Friday (Kara Cuma) kampanyaları yaklaşırken, bir süre daha bekleyip indirim kovalayabilirsiniz. Bunun dışında oyun zaman geçtikçe, özellikle de Ocak ayından sonra daha cazip indirimlere girmeye başlayacaktır. Kampanyalardan haberdar olarak bu eğlenceli futbol oyununu daha bütçe dostu fiyatlarla elde edebilirsiniz.

Peki ya sizce 2 bin 600 TL’ye EA Sports FC 25 alınır mı? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.