iPhone 16e satışlarda Avrupa pazarını adeta ele geçirdi

Apple'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu iPhone 16e, Avrupa'daki tüketicilerin ilgi odağı haline geldi.

Cihaz, Avrupa'da en çok satan telefonlar arasına girmeyi başardı.

Apple tarafından Şubat ayının sonlarında piyasaya sunulan iPhone 16e, bilindik tasarım ve uygun fiyatın birleşimi sayesinde Avrupa tüketicileri arasında hızla ilgi gördü. Bütçe dostu SE (Special Edition) serisinin yerini alan cihaz, yüksek fiyat etiketiyle tartışmalara sebep olsa da satışlarda beklentileri karşılamış gibi görünüyor.

Counterpoint Research’ün paylaştığı son veriler, yeni iPhone 16e modelinin Avrupa’da en çok satan ilk on telefon arasında olduğunu ve Mart 2025’te akıllı telefon satışlarının yüzde 2’sini oluşturduğunu bizlere gösteriyor. Sıralamada iPhone 15’i geride bırakan telefon, Samsung’un Galaxy A16 ve Galaxy A55’inin ise arkasında kalıyor.

iPhone 16e raflarda Apple’ı tatmin etti

Rapora göre iPhone 16e satışları, Mart 2025 itibarıyla tüm Apple satışlarının yüzde 8’ini ve eski kıtadaki tüm akıllı telefon satışlarının yüzde 2’sini oluşturdu. Aynı dönemde Batı Avrupa’da cihaz daha da iyi performans göstererek sıralamada yedinci sıraya yerleşti.

Ancak iyi rakamlara rağmen yeni model, Apple’ın ürün yelpazesinde benzer bir amaca sahip olan doğrudan öncülleri iPhone SE 2022 ve iPhone SE 2020’den önemli ölçüde daha kötü bir performans gösterdi.

iPhone 16e, satışlarının ilk ayında 2022 modelinden yüzde 17, 2020 modelinden ise yüzde 20 daha kötü performans gösterdi. Daha önceki cihazlar ayrıca şirketin ilk ay satışlarının daha büyük bir payını oluşturdu. Bunlar iPhone 16e’nin yüzde 8’lik payına kıyasla sırasıyla yüzde 12 ve 19 olarak dikkat çekti.

Yüksek fiyat etiketi, satışların patlamasına engel oldu

CounterPoint’in yardımcı direktörü Jan Stryjak’a göre iPhone 16e’nin önceki modellere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek fiyatı, son lansmanın satışlarını sınırlayan faktörlerden biriydi.

Zira Apple’ın model için talep ettiği 699 Euro’luk fiyat etiketi, iPhone SE 2022’nin 519 Euro’su ve iPhone SE 2020’nin 479 Euro’suyla karşılaştırıldığında önemli bir sıçramayı temsil ediyor.

Dikkate alınabilecek bir diğer faktör de Apple’ın kendi portföyündeki rekabet olarak biliniyor. Stryjak’a göre bazı yerlerde iPhone 15, iPhone 16e ile aynı fiyata satılıyor.

Bu da bazı tüketicilerin daha eski olmasına rağmen bazı üstün özelliklere sahip olan modeli tercih etmesine yol açıyor. iPhone 15’in de ilk 10’da yer aldığını ve 16e ile aynı yüzde 2’ye sahip olduğunu düşünürsek, bu rekabet daha iyi ortaya çıkıyor.

iPhone 16e teknik özellikleri