Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Z Flip 5: Yükseltmeye değer mi?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakın zaman önce Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir kapaklı telefon modeli Galaxy Z Flip 6 ile karşımıza çıktı. Galaxy Z Flip ailesinin yeni üyesi, selefine göre güçlendirilmiş bir dizi yeni özellik ile duyuruldu. Bu doğrultuda merak edilen Galaxy Z Flip 6 vs Galaxy Z Flip 5 karşılaştırmasını sizler için tüm ayrıntılarıyla kaleme aldık.

Halihazırda Galaxy Z Flip 5 cihazına sahip olan kullanıcılar için neden cihazlarını Galaxy Z Flip 6’ya yükseltmeleri ya da yükseltmemeleri gerektiği ile ilgili kapsamlı bir analiz gerçekleştirdik. Farklı ihtiyaç senaryolarında hangi modelin daha avantajlı bir duruma sahip olacağı hakkında ayrıntılı bir inceleme yaptık. Ayrıca her iki cihaza da sahip olmayan, fakat bunlardan birini satın almayı düşünen tüketiciler için de detaylı bir satın alma rehberi oluşturduk. İşte detaylar…

Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Z Flip 5: Teknik özellikleri

Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Z Flip 5 karşılaştırma içeriğimizde tüm yönleriyle iki model arasındaki farklılıkları, artı ve eksi unsurları değerlendirdik. Detaylı incelemeye başlamadan önce geçen yıl piyasaya çıkan Galaxy Z Flip 5’in serinin şimdiye kadarki en büyük güncellemesi olarak geldiğini belirtelim.

Galaxy Z Flip 5’e kadar serideki telefonlarda bildirimleri gösteren nispeten daha kullanışsız ince bir ekran yer alırken; bu cihaz ile birlikte artık daha büyük bir dış ekranla karşı karşıya gelmeye başlamıştık. Kullanıcı deneyimini son derece pozitif bir şekilde artıran ve oldukça pratik bir mobil deneyim sağlayan model, bunun gibi bir dizi önemli yenilikle seriye yeni bir boyut kazandırmıştı.

Bu yılki Galaxy Z Flip 6’da ise kısmen daha küçük yeniliklerle tanıştık. Peki ya bu yenilikler aradaki fiyat farkını kapatmaya gerçekten yeterli mi? Öncelikle her iki cihaz arasındaki farklılıkların yer aldığı aşağıdaki tabloya göz atarak başlayalım…

Samsung Galaxy Z Flip 6 Samsung Galaxy Z Flip 5 Başlangıç ​​fiyatı 58 bin 999 TL 51 bin 999 TL İç ekran Full HD (2640 x 1080) çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED ekran, 1-120 Hz değişken yenileme hızı Full HD (2640 x 1080) çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED, 1-120 Hz değişken yenileme hızı Dış ekran 3,4 inç AMOLED ekran, 720 x 748 çözünürlük kalitesi, 60 Hz yenileme hızı 3,4 inç AMOLED ekran, 720 x 748 çözünürlük kalitesi, 60 Hz yenileme hızı Ana kamera 50 MP ana kamera (f/1.8), 12 MP ultra geniş açılı lens (f/2.2) 12 MP ana kamera (f/1.8), 12 MP ultra geniş açılı lens (f/2.2) Ön kamera 10 MP selfie kamerası (f/2.2) 10 MP selfie kamerası (f/2.2) Yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Snapdragon 8 Gen 2 RAM kapasitesi 12 GB RAM 8 GB RAM Dahili depolama alanı 256 GB, 512 GB 256 GB, 512 GB Batarya kapasitesi 4.000 mAh pil 3.700 mAh pil Hızlı şarj 25 watt kablolu, 15 watt kablosuz 25 watt kablolu, 15 watt kablosuz İşletim sistemi Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü Android 13 tabanlı One UI 5 kullanıcı arayüzü (Android 14’e yükseltilebilir) Toz/su direnci IP48 sertifikası IPX8 sertifikası Boyut 2,83 x 3,35 x 0,59 inç (kapalı) / 2,83 x 6,5 x 0,27 inç (açık) 2,83 x 3,35 x 0,59 inç (kapalı) / 2,83 x 6,5 x 0,27 inç (açık) Ağırlık 187 gram 187 gram Renkler Gümüş Gölge, Sarı, Mavi, Nane / Siyah, Beyaz, Şeftali (Samsung.com’a özel) Nane, Grafit, Krem, Lavanta / Gri, Mavi, Yeşil, Sarı (Samsung.com’a özel)

Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Z Flip 5: Tasarım

Serinin her iki modeli de tasarım açısından eşsiz bir görünüm ortaya koyuyor. İki cihazda da kamera ve yan düğmeler aynı alanda bulunurken, seride alışık olduğumuz genel estetik tarz korunuyor. Düşme ve çarpma gibi tehlikelere karşı iki telefonun da Corning Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisinden yararlandığı ifade ediliyor. Ergonomi konusunda da iddiasını koruyan cihazlar 187 gramlık hafif yapılarıyla cepte son derece rahat bir şekilde taşınabiliyor.

Samsung’un yeni nesil katlanabilir kapaklı telefon modeli 71,9 x 85,1 x 14,9 mm (kapalı) ve 71,9 x 165,1 x 6,9 mm (açık) ölçülerinde geliyor. Geliştirilmiş Armor Aluminium malzemeyle tasarlanan ve IP48 sertifikasıyla karşımıza çıkan ürün 1,5 metreye ve 30 dakikaya kadar su geçirmezlik vaat ediyor. Telefonun bir diğer ayrıcalıklı unsuru ise geniş renk yelpazesi olarak öne çıkıyor.

İlgi çekici renklere sahip olan Samsung Galaxy Z Flip 6 her zevke hitap eden birbirinden hoş opsiyonlara ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında Gümüş Gölge, Sarı, Mavi, Nane, Siyah, Beyaz ve Şeftali gibi renk opsiyonları karşımıza çıkıyor. Arka tarafta mat bir yüzeyle karşımıza çıkan ürün selefine göre çizilmeye karşı daha dayanıklı bir yapıya bürünüyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 modeli ise 71,9 x 85,1 x 15,1 mm (kapalı) ve 71,9 x 165,1 x 6,9 mm (açık) ölçülerinde sunuluyor. Armor Aluminium malzemeyle tasarlanan cihaz halefine göre daha az dayanıklılık gösteriyor. IPX8 sertifikası ile gelen ürün 30 dakika boyunca 1,5 metre su geçirmezlik vaat ediyor.

Galaxy Z Flip 5 de tıpkı halefi gibi ilgi çeken birtakım renk seçenekleriyle tüketicilere hitap ediyor. Bu renk opsiyonları arasında Nane, Grafit, Krem, Lavanta, Gri, Mavi, Yeşil ve Sarı bulunuyor. Cihaz halefine göre daha parlak bir yüzey görünümü içeriyor. Selefine göre daha ince ve hafif bir yapıya sahip olan Galaxy Z Flip 6 hem dayanıklılık hem de etkileyici tasarımı ile Galaxy Z Flip’e göre daha avantajlı bir konuma sahip görünüyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Galaxy Z Flip 5: Ekran

Samsung’un her iki telefonu da ekran özellikleri bakımından pek fazla farklılık barındırmıyor. Her iki cihazın kapak ekranı da 60 Hz yenileme hızı ve 720×748 piksel çözünürlük kalitesine sahip 3,4 inç Super AMOLED panel bulunuyor. Ana ekranda ise iki modelde de 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve Full HD+ (2640×1080 piksel) çözünürlük kalitesini destekleyen 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X panele yer veriliyor.

Ekran tarafındaki birçok benzerliğe rağmen serinin yeni modeli bazı farklılıklar ortaya koyuyor. Galaxy Z Flip 6, tıpkı Galaxy Fold 6’da da gördüğümüz gibi 2.600 nit tepe parlaklık desteğiyle karşımıza çıkıyor. Galaxy Z Flip 5’te bu oran 1.750 nit olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu bu iyileştirme, kullanıcıların gün ışığında cihazı çok daha rahat ve konforlu bir şekilde kullanmasına yardımcı oluyor.

Bunun yanı sıra Galaxy Z Flip 6 ekranda yer alan kırışıklık görünümünü azaltmak için özel olarak tasarlanmış Foldable Thin Glass (FTG) teknolojisiyle karşımıza çıkıyor. Galaxy Z Flip 5’te ise nispeten bu konuda daha az başarılı olan Ultra Thin Glass (UTG) teknolojisinden yararlanılıyor.

Öte yandan Galaxy Z Flip 6’nın gelişmiş kapak ekranı ile selefine göre daha etkili bir performans çizdiğini de belirtmekte yarar var. Bu ekranda yapay zeka (AI) destekli “önerilen yanıtlar” özelliği sayesinde kullanıcıların arkadaşlarıyla sohbetlerinde otomatik olarak hazırlanmış hızlı cevaplar sunmaları mümkün kılınıyor.

Galaxy Z Flip 5’te bu özellik yer almazken, kullanıcıların telefonu açarak cevap vermeleri gerekiyor. Ayrıca yeni modelde daha fazla kapak ekranı widget’ı bulunduğunu ve kullanıcıların birden fazla widget seçerek aynı anda daha fazla bilgiyi kontrol etmelerine imkan sağlandığını da eklemekte fayda var.

Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Galaxy Z Flip 5: Performans

Her ne kadar Galaxy Z Flip 6 ile Galaxy Z Flip 5 karşılaştırması içinde tasarım ve ekran tarafında büyük farklılıklar görmesek de performans tarafında iki cihaz arasında büyük bir fark olduğu görülüyor. Bunun sebebi ise yeni modelde yer alan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipinin varlığından kaynaklanıyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti daha önce Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Nubia RedMagic 9 Pro, Honor Magic V3, Sony Xperia 1 VI, OnePlus Ace 3 Pro, Vivo X100 Ultra ve ASUS Zenfone 11 Ultra gibi modellerde yer almıştı. Bu işlemcinin daha da güçlendirilmiş bir versiyonu olan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ise isminden de anlaşılabileceği üzere Samsung tarafından özel olarak optimize edildi.

İlk kez Samsung Galaxy S24 Ultra ile karşımıza çıkan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti Geekbench’te tek çekirdekli testlerden 1.596 puan, çok çekirdekli testlerden ise 5.977 puan ile ayrıldı. 4 nm üretim süreciyle olağanüstü bir performans ve verimlilik ortaya koyan bu çip bir adet 3.30 GHz Cortex X4, üç adet 3.15 GHz Cortex A720, iki adet 2.96 GHz Cortex A720 ve iki adet 2.27 GHz Cortex A520 olmak üzere toplam 8 çekirdekten oluşuyor. Ayrıca bu çipe Adreno 750 GPU eşlik ediyor.

En zorlu oyunlarda bile son derece etkili bir performansa ev sahipliği yapan Galaxy Z Flip 6, 12 GB RAM kapasitesi ve Galaxy Z Flip serisinde ilk kez yer alan buhar soğutma odasıyla selefine göre çok daha başarılı bir yapıya sahip. Geçen yılki Galaxy Z Flip 5 ise Snapdragon 8 Gen 2 çipinden güç alıyor. 8 RAM kapasitesine sahip olan ürün, performans açısından halefinin bir miktar gerisinde kalıyor.

Performans konusunda bahse değer bir diğer önemli husus ise Galaxy AI yapay zeka hizmetidir. Her ne kadar Galaxy Z Flip 5 şu anda Galaxy AI’ya erişim sağlayabilse de cihaz ne yazık ki bu yapay zeka özellikleri düşünülerek tasarlanmadı. Fakat Galaxy Z Flip 6’nın tıpkı Galaxy S24 serisi gibi Galaxy AI düşünülerek tasarlanmış olması, telefonun mevcut tüm yapay zeka işlevlerinden en verimli şekilde yararlanabileceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Galaxy Z Flip 5: Kamera

Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Flip 5 Ana kamera 50 MP (f/1.8, 1.0μm) 12 MP (f/1.8, 1.8µm) Ultra geniş 12 MP (f/2.2, 1.12 μm) 12 MP (f/2.2, 1.12 μm) Selfie kamerası 10 MP (f/2.2, 1.22μm) 10 MP (f/2.2, 1.22μm)

Performans tarafında olduğu gibi kamera setinde de Galaxy Z Flip 6 ile Galaxy Z Flip 5 modelleri önemli farklılıklar içeriyor. Bilindiği üzere Galaxy Z Flip 5 modeli Galaxy Z Flip 4 cihazıyla tamamen aynı kamera modülüyle piyasaya çıkmıştı. Samsung’un bu kararı geçen yıl kullanıcılardan biraz tepki almıştı. Bunun üzerine şirket kamerada önemli bir iyileştirmeye imza atarak mobil fotoğrafçıları katlanabilir kapaklı telefon serisine bir adım daha yaklaştırdı.

Galaxy Z Flip 5’te yer alan 12 MP ana kamera önemli bir yükseltme ile Galaxy Z Flip 6’da 50 MP’lik bir ana kameraya yerini verdi. 2x optik yakınlaştırma desteğine sahip olan bu kameranın aynı zamanda yapay zeka yardımıyla 10x’e kadar yakınlaştırma desteğine ev sahipliği yaptığı da ifade edildi. Selefine göre çok daha kaliteli, net ve daha fazla detay barındıran kareler çekmenize olanak tanıyan yeni model, kamera karşılaştırmasında kazanan isim oldu.

Ana kamera konusunda Galaxy Z Flip 6 daha başarılı bir performans çizerken, diğer kameralar ise birebir aynı olarak karşımıza çıktı. Her iki cihazda da 12 MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP’lik bir selfie kamerası yer aldığını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Galaxy Z Flip 5: Pil ömrü

Samsung’un geçen yılki katlanabilir kapaklı telefonu Galaxy Z Flip 5 tıpkı kamera tarafında olduğu gibi pil ömrü konusunda da Galaxy Z Flip 4 ile aynı özellikleri koruyor. Cihaz 3.700 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Bu batarya ile kullanıcıların yaklaşık 8 saat 30 dakika tek şarjla internette dolaşıp vakit geçirmeleri mümkün oluyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 ise selefine göre daha geniş bir batarya taşıyor. Cihazda 4.000 mAh pil kapasitesi yer alsa da şimdilik ne yazık ki ürün çeşitli testlere tabi tutulmadığı için kaç saat boyunca dayanıklılık gösterdiği bilinmiyor. Fakat yine de hem daha büyük bir batarya sunması hem de çeşitli yazılım optimizasyonları sayesinde en az 9 saatlik kesintisiz bir performans sunacağı tahmin ediliyor.

Hızlı şarj konusunda ise her iki cihaz da aynı özelliklere ev sahipliğinde bulunuyor. İki modelin de 25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarjı desteklediği biliniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Galaxy Z Flip 5: Yazılım ve güncelleme desteği

Galaxy Z Flip 5 modeli Android 13 işletim sistemini temel alan One UI 5 arayüzüyle kutudan çıkıyor. Fakat cihaz şu anda Android 14 güncellemesine yükseltilebilir durumda. Galaxy Z Flip 6 ise kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 arayüzü ile kullanıcılara hizmet sağlıyor. Kullanıcılar aynı işletim sistemini çalıştırması bakımından şu anda iki cihazda da benzer bir deneyime ulaşacak olsa da yeni model bir yıl avantajlı olduğu ve daha uzun süre güncelleme desteği alacağı için daha ayrıcalıklı bir konuma sahip.

Samsung Galaxy Z Flip 5 dört yıl büyük Android güncellemesi almaya ve beş yıl güvenlik güncellemesine ulaşmaya hak kazandı. Bu sene Android 14’e yükseltme alan cihaz için artık üç büyük Android güncellemesi kaldı. Serinin yeni modeli ise bu konuda daha önde. Galaxy Z Flip 6 selefinden daha uzun güncelleme garantisine sahip. Cihaz yedi yıllık güncelleme desteğiyle piyasaya çıktı. Böylelikle cihaz selefine göre çok daha uzun ömürlü bir geleceğe sahip olduğunu doğruladı.

Samsung Galaxy Z Flip 6 vs Galaxy Z Flip 5: Fiyat

Samsung’un her iki telefonu da pek çok tüketici için oldukça yüksek fiyatlardan alıcılara hitap ediyor. Premium segmentte kategorize edilen katlanabilir kapaklı telefonlar global olarak 100 dolarlık bir fiyat farkına sahip.

Galaxy Z Flip 5 modeli şu anda 51 bin 999 TL başlangıç fiyatı ile satılıyor. Fakat bu modelin zamanla fiyatının daha da düşeceği ve çeşitli aralıklarla büyük indirim fırsatları ile karşımıza çıkabileceği düşünülüyor. Galaxy Z Flip 6’nın fiyatı ise Samsung’un resmi internet sitesinde 58 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla (256 GB+12 GB) tüketicilere sunuluyor. Cihazın 512 GB+12 GB’lık versiyonu ise 62 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Sonuç

Selefine göre nispeten küçük sayılabilecek bazı farklılıklar ortaya koyan Galaxy Z Flip 6 kamera, performans, RAM kapasitesi, pil ömrü ve güncelleme desteği gibi konularda selefine kıyasla daha avantajlı görünüyor. Fakat yine de Galaxy Z Flip 5 halen oldukça kullanışlı ve işlevsel bir model olarak raflarda yer almaya devam ediyor.

“Galaxy Z Flip 6 kimler için daha uygun?” diye düşünüyorsanız bunu birkaç cümle ile özetleyebiliriz. 12 MP’lik bir kamera yerine 50 MP kalitesinde güçlendirilmiş bir kameraya sahip olmak isteyen, Galaxy AI yapay zeka yeteneklerini en verimli şekilde kullanmayı arzulayan, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipi sayesinde Galaxy S24 Ultra ile neredeyse aynı performansa ulaşmak isteyen ve daha uzun güncelleme garantisi nedeniyle yedi yıla kadar başka bir telefon satın almak istemeyen tüketiciler için uygun görünüyor.

Peki ya Galaxy Z Flip 5 kimler için uygun? Samsung’un geçen yıl piyasaya sürdüğü katlanabilir telefon modeli daha büyük bir yükseltme için biraz daha beklemek isteyen, yeni modelde yer almayan renk seçeneklerine ulaşmak isteyen ve daha az para ödeyerek güçlü bir katlanabilir telefona sahip olmak isteyen kişiler için son derece kaliteli bir seçenek olacaktır.

Peki ya siz olsaydınız hangi modeli satın alırdınız? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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