Galaxy A34 ve Galaxy A15’e Türkiye’de One UI 9 güncellemesi geldi

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Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini 9 Kasım 2026'da Türkiye'de Galaxy A34 5G ve Galaxy A15 için yayınladı.

Güncelleme yenilenen quick panel, Garanti ve Bakım menüsü, hızlı kilitleme ve yeniden tasarlanan Samsung Health'i getiriyor.

Galaxy A34 için One UI 9 son büyük Android güncellemesi olurken A25, A24 ve S23 FE Türkiye'de henüz güncellemeyi almadı.

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini Türkiye’de Galaxy A34 5G ve Galaxy A15 için yayınladı. Şirketin Türkiye’ye özel yazılım notlarına göre iki telefon için de güncellemenin yayın tarihi 9 Kasım 2026 olarak görünüyor.

Galaxy A34 için One UI 9, telefonun alacağı son büyük Android güncellemesi oluyor. 2023’te Android 13 ile çıkan model, Samsung’un dört Android sürümü güncelleme sözünün sonuna gelmiş oldu. 2023 sonunda Android 14 ile satışa sunulan Galaxy A15 ise aynı söz kapsamında bir büyük güncelleme daha alacak.

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Galaxy A34 ve A15 için One UI 9 yapı numaraları

Samsung’un Türkiye yazılım notlarına göre Galaxy A34 5G (SM-A346E) için güncelleme A346EXXUGGZJ9 yapı numarasıyla geliyor. Galaxy A15’te (SM-A155F) ise yapı numarası A155FXXUCFZJ4. İki güncelleme de 5 Ekim 2026 tarihli güvenlik yamasını içeriyor.

GSMArena’nın haberine göre Galaxy A34’teki güncellemenin boyutu 2,8 GB civarında. Bu boyuttaki bir indirme mobil veriyle yapıldığında kotanın önemli bir kısmını tüketebiliyor. Samsung güncellemeleri kademeli olarak dağıttığı için bildirimin her kullanıcıya aynı gün ulaşmaması da olağan bir durum.

Telefonda güncellemeyi elle kontrol etmek için Ayarlar menüsündeki Yazılım güncelleme bölümüne girip İndir ve yükle seçeneğine dokunmak yeterli.

One UI 9 ile Galaxy A34 ve A15’e neler geliyor?

Güncellemenin en görünür değişikliği quick panelde. Kullanıcılar panelin içindeki kontrolleri artık daha serbest biçimde düzenleyebiliyor, parlaklık ve ses kaydırma çubuklarıyla medya oynatıcının boyutunu değiştirebiliyor. Ayarlar’a eklenen Garanti ve Bakım menüsü ise garanti bilgilerini ve cihazın tanılama kontrollerini tek bir yerde topluyor.

Güvenlik tarafında da iki yenilik var. Ses kısma ve yan tuşa aynı anda basılı tutulduğunda telefon hızla kilitleniyor ve bir sonraki açılışta parmak izi ya da yüz tanıma devre dışı kalıyor, yani kilit yalnızca şifreyle açılabiliyor. Bir uygulama konuma eriştiğinde ise ekranın üst kısmında mavi bir gösterge beliriyor.

Samsung Health de baştan tasarlandı. Ana ekrandaki kartlar yeniden boyutlandırılabiliyor, ruh hali ve öğün gibi kayıtlar doğrudan ana ekrandan eklenebiliyor. Galaxy A34’te bunlara ek olarak Bixby sohbet geçmişini düzenleme ve ana ekrana Bixby widget’ı ekleme seçenekleri geliyor, ancak bu bölüm Galaxy A15’in yazılım notlarında yer almıyor.

Türkiye’de One UI 9 alan Galaxy A modelleri

Galaxy A34 ve A15 ile birlikte One UI 9, Türkiye’de Samsung’un orta ve giriş segmentindeki telefonlarının büyük bölümüne ulaşmış oldu. Samsung’un Türkiye yazılım notlarında görünen yayın tarihleri aşağıdaki gibi.

Model Türkiye yayın tarihi Galaxy A55 5G 26 Ekim 2026 Galaxy A35 5G 27 Ekim 2026 Galaxy A26 5G 27 Ekim 2026 Galaxy A54 5G 2 Kasım 2026 Galaxy A16 2 Kasım 2026 Galaxy S25 FE 5 Kasım 2026 Galaxy A34 5G 9 Kasım 2026 Galaxy A15 9 Kasım 2026

Güncellemeyi bekleyen modeller de var. Galaxy A25 5G, Galaxy A24 ve Galaxy S23 FE için Türkiye’deki son yazılım hala Android 16 tabanlı. Üç model de One UI 9 alacaklar arasında bulunuyor, ancak Samsung Türkiye için bir tarih vermedi. Samsung Japonya’nın takviminde Galaxy S23 FE için Ocak 2027 görünüyor.